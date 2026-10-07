Para finales de julio fue cuando De la Espriella anunció que sería Mejía el que asumiría esa…

Mientras el cuerpo diplomático del presidente Abelardo de la Espriella sigue completándose, en el Gobierno hay cierta expectativa por el silencio en torno al beneplácito de Carlos Felipe Mejía como embajador en España. El exsenador del Centro Democrático y figura clave de la campaña fue designado desde antes del 7 de agosto como el jefe de una de las misiones diplomáticas más importantes, pero hay circunstancias que tienen a ese nombramiento en vilo.

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¿Qué pasa con el beneplácito de Carlos Felipe Mejía en el gobierno de España? Esto se sabe

Para finales de julio fue cuando De la Espriella anunció que sería Mejía el que asumiría esa labor. Aunque han pasado dos meses desde que asumió las riendas del Estado, Madrid no ha respondido directamente a esta solicitud. Todo eso ha sumado a las dudas que hay en Colombia y El Espectador conoció que ha generado "extrañeza" sobre el silencio en torno a ese beneplácito.

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Pero a eso se suman otros factores que tendrían incidencia en la falta de respuesta. La misma izquierda española ha criticado duramente esa designación e incluso se ha solicitado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que no avale ese nombramiento. Entre esas figuras están Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU) y diputado de Sumar, quien aseguró, en entrevista con Caracol Radio, que Mejía era un "enemigo de la paz" y “cualquier cosa menos diplomático”.

"Ha mantenido una actividad política en redes sociales abiertamente hostil contra adversarios políticos e incluso con pronunciamientos contra el Gobierno, alineándose con la extrema derecha", se lee en una carta enviada por Santiago a Sánchez. En ella, también subraya que el Estado que otorgue el beneplácito "no está obligado a comunicar los motivos de una eventual negativa".

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En sus redes sociales, el designado embajador tiene varias publicaciones apoyando a Vox e incluso aparece en varios conversatorios con ese partido de derecha. Además, lanza críticas directas contra el presidente del Gobierno español.

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En ese tiempo que se ha esperado una respuesta sobre Mejía, ya se posesionó a Paula Estrada, la cónsul general en Madrid. Incluso, ha tenido parte en varias actividades con delegaciones españolas para atender la emergencia que causó el terremoto del pasado 10 de agosto y anunció que Natalia Ponce de León lideraría los "temas culturales, académicos y de derechos humanos" en esa misión diplomática.

¡Empezó a llegar la Patria Milagro a España! 🇪🇸



Felicitaciones a nuestra gran amiga y coequipera @PauEstrada91 , cónsul general en Madrid.



Paulina es parte fundamental del extraordinario equipo diplomático que el Tigre @ABDELAESPRIELLA ha escogido para representar a Colombia en… pic.twitter.com/DE10qsvhCR — Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) October 6, 2026

Lo cierto es que ese silencio sí ha generado expectativa en la Cancillería de Omar Bula y el mismo Ejecutivo está listo para respaldar el nombramiento. Eso sí, si recibe una negativa directa o si no hay respuesta, ya se están analizando opciones para reemplazar a quien fue candidato al Senado de Salvación Nacional en las elecciones legislativas de este año.

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En España la agenda está enfocada en otros temas. Sánchez convocó elecciones anticipadas tras el fracaso que resultó de los decretos para atender la crisis de vivienda en ese país y la atención está volcada sobre ese tema.

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