Anuncian que citarán a moción de censura a ministros que no asistan a control político

Otra muestra del disgusto entre las ramas del poder ejecutivo y el legislativo se vio este martes, en una citación a debate de control político en el Senado. La sesión transcurrió sin la presencia de dos titulares de cartera y generó disgusto en la cámara alta, por lo que ya fueron anunciadas medidas.

Estas salieron de la boca del mismo presidente del Congreso, Lidio García (Partido Liberal), quien aseguró que “el Senado de la República se respeta” y reclamó a los ministros del mandatario Gustavo Petro su inasistencia a este tipo de sesiones. En una intervención ante la plenaria indicó que no pueden “malacostumbrarse a que las citaciones, los debates de control político que haga el Senado de la República no sean importantes para los ministros titulares”.

“Yo como presidente, y la mesa directiva, vamos a hacerlo respetar sin ningún tipo de titubeos. Señor secretario, aquí los ministros me criticaron porque no los dejé entrar a una votación de magistrados de la Corte Constitucional, pero no vienen a defender los proyectos de sus carteras, no vienen a defender los debates de control político. Ahí sí no hay crítica”, dijo.

Punto y seguido, anunció una moción de observación por parte de la mesa directiva —que calificó como advertencia— para que los jefes de las carteras hagan “cumplimiento de sus deberes”. Y apuntó: “Si no cumplen en la siguiente citación, tendremos nuestra herramienta de moción de censura al ministro que no se haga presente”.

El llamado se dirigió, específicamente, contra los ministros Daniel Rojas (Educación) y Germán Ávila (Hacienda), quienes fueron citados para un debate sobre la crisis en el Icetex. Ambos estuvieron ausentes y en su lugar asistieron viceministros de las carteras.

El anuncio llega en un momento difícil entre ambos poderes. La reunión citada en la Casa de Nariño con la Comisión Séptima del Senado por la reforma a la salud generó ruidos desde todos lados por un cruce de versiones, y la iniciativa todavía sigue estancada, al no haberse votado ninguna ponencia. Y el presupuesto, que fue materia de un acuerdo entre Palacio y el Capitolio, sigue su curso, aunque con una reforma tributaria todavía en veremos.

