Se armó polémica a 12 días de la consulta del Pacto Histórico: esto ha pasado

Protestas de militantes del Pacto Histórico frente al CNE Foto: El Espectador - José Vargas

Una nueva decisión del Consejo Nacional Electoral golpea a la consulta del Pacto Histórico. Tras una semana en la que el mecanismo pasó de ser interno a interpartidista por una decisión judicial, ahora se enfrentan a la negación del uso del logo en los tarjetones.

Lo cierto es que varias vías se abrieron con esta determinación de CNE, que se tomó en una votación de siete contra los dos de las magistradas Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, ambas del Pacto Histórico. El argumento central para negarlo fue que el partido no existía como tal, por lo que no sería posible avalar el uso de su logo. Ahora, falta que sea la misma Registraduría —que hace unos días anunció que los tarjetones ya estaban impresos— la que se pronuncie sobre los pasos a seguir.

El llamado para la reimpresión ya venía desde las mismas filas del movimiento progresista. Los tres precandidatos (el senador Iván Cepeda, la exministra Carolina Corcho y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero) enviaron una carta al órgano electoral para que se volviera a hacer la diligencia ante posibles errores.

Con esta decisión del CNE se abre la puerta para que eso se realice, sobre todo porque significaría que en ese tarjetón debería ir, junto a cada aspirante a la Presidencia, el partido que lo avala. Sobre eso queda, todavía, la duda de un posible detrimento patrimonial que representaría.

En el Pacto ya están analizando las movidas para afrontar la medida. Se espera que este mismo martes haya una reunión del comité político y un encuentro con la Registraduría, sobre la que están puestos los ojos tanto desde el CNE como desde el movimiento para conocer las determinaciones finales.

"No entendemos por qué el tarjetón tiene disposiciones distintas a las que solicitamos desde el inicio, en nombre del Pacto Histórico, al CNE y la Registraduría. Nos preocupa que aún no haya respuesta del Registrador Nacional. El CNE actuó de manera irregular al otorgar al Pacto Histórico una personería jurídica condicionada, sin permitirnos inscribir candidatos ni realizar consulta. Esa decisión fue derrotada cuando logramos medidas cautelares que siguen firmes, pues impugné el fallo del Tribunal Superior. Por tanto, hoy la personería jurídica del Pacto Histórico está plenamente vigente" aseguró Corcho a través de su cuenta de X.

¿Qué viene para el Pacto Histórico en el CNE?

Para este miércoles a las 10:00 a. m. está citada la sala plena del órgano electoral. En fila está una votación por la recusación del magistrado Álvaro Hernán Prada en el caso de la campaña presidencial del Pacto Histórico, de la que es ponente. Esa decisión será determinante, pues podrá destrabar una decisión clave que toca a figuras como el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Sumado a eso, se busca evacuar las investigaciones andando contra la Unión Patriótica y el Polo Democrático para dejar en firme la creación del partido del Pacto Histórico.

