Aprobación de De la Espriella se ubicó en 48,7 % tras dos meses en el poder: AtlasIntel

La evaluación de su gobierno está sobre el 47,7 % y comprende el tiempo en el que el jefe de Estado tuvo que afrontar crisis…

Superados los dos meses de su mandato, la imagen del presidente Abelardo de la Espriella se ubicó en 48, 7 % según la más reciente medición realizada por AtlasIntel y Bloomberg. Los resultados arrojaron una disminución en la aprobación del jefe de Estado que en en agosto estaba sobre el 51,8 %. Fueron cerca de tres puntos porcentuales de caída, mientras que en ese mismo marco temporal su desaprobación de 43,2 % a 44,6 %.

La evaluación de su gobierno está sobre el 47,7 % y comprende el tiempo en el que el jefe de Estado tuvo que afrontar crisis como el terremoto del 10 de agosto y el inicio de las fases de reconstrucción; así como las primeras medidas que empezó a implementar desde su despacho entre ellos el nuevo decreto que regula la protesta en Colombia o el anuncio de proyectos como el estatuto antiterrorista o la ley de sometimiento que tendrán que surtir sus trámites en el Congreso de la República. Este aspecto tiene un 11,9 % de opiniones relacionadas a un mandato regular y el 40,4 % lo evalúa de forma negativa.

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En términos demográficos, esa aprobación de De la Espriella se encuentra en rangos de edad superiores a los 35 años. Y es que entre los 18 y los 34 años el presidente no supera el 40 % de favorabilidad, mientras que la desaprobación a su gestión redondea el 53 % en este mismo rango. Por otro lado, a partir de los 35 años, según esta encuesta, el presidente tiene una alta favorabilidad (53,6 % entre los 34 y 44 años; 57,7 % entre los 45 y 59 años; y el 64,9 % entre los 60 y 100 años).

El contexto político también deja a De la Espriella como el líder político con imagen más favorable. Esa medición le pone 49 % de imagen positiva, superando al líder de la oposición, el expresidente Gustavo Petro (45 %). En contraste, la imagen negativa del mandatario está sobre el 45 %. Su vicepresidente, José Manuel Restrepo, tiene la misma valoración a la del líder del Pacto Histórico, aunque con la salvedad que la negatividad de Petro está en 50 % y la de Restrepo en el 44 %. Iván Cepeda es el cuarto líder en esa medición con 41 % positivo y 52 % negativo.

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Gobernar no es quedarse detrás de un escritorio. Es recorrer las instituciones, escuchar a… pic.twitter.com/AjNlsEzGW3 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 15, 2026

Fueron 2.893 los encuestados por Atlas en una medición que también estimaron riesgos sociales que podría afrontar la actual administración. En efecto, uno de los puntos a considerar por la encuestadora brasileña indica que uno de esos principales riesgos, según los encuestados, serían revelaciones relacionados a grandes esquemas de corrupción. Al menos el 50 % de los encuestados valora este punto como uno de los más factibles, mientras que otro 26 % lo ven como probable o muy probable. De hecho, el 57,8 % entiende que la corrupción es el principal problema del país.

La seguridad es un punto crítico que también señalan los encuestados. El 45,4 % lee este fenómeno como el segundo más problemático en Colombia, seguido por la pobreza y desempleo (33,1 %), la salud (29,8 %) y el debilitamiento de la democracia (16,3 %). En ese riesgo proyectado un punto que también acumuló una valoración mixta fue el de "Huelgas a gran escala". Fue bajo ese contexto que se desarrolló la última semana de mandato de De la Espriella que afrontó la primera manifestación convocada por la oposición y los sectores sindicales. Esa jornada del 14 de octubre tuvo un balance positivo y, en su mayoría, sin problemas de órden público.

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Sobre las huelgas, el 30 % de encuestados cree que es muy probable que marquen el panorama nacional en los próximos seis meses; el 11 % y 20 %, probable y muy probable. El 19 % y el 21 % señalaron que es poco probable que ese panorama se replique en los meses venideros, respectivamente.

Ficha técnica

La medición contó con 2.893 encuestados a través de la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR) implementada por AtlasIntel. Según la firma, "RDR evita el eventual impacto psicológico de la interacción humana sobre el encuestado en el momento de la entrevista: el encuestado puede responder el cuestionario en condiciones de plena anonimato, sin temer causar una impresión

negativa al entrevistador o a las personas que pueden estar escuchando las respuestas compartidas". El margen de error se sitúa en 2 puntos porcentuales y con un nivel de confianza de 95 %. El periodo de recolección fue entre el 2 y 7 de octubre. En términos de demográficos el 52,7 % fueron mujeres, mientras el 47,3 % se identifican como hombres.

Ficha técnica AtlasIntel Foto: Captura de Pantalla

Vea la encuesta completa:

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