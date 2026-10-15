La primera jornada de marchas convocadas por la izquierda terminó sin Petro en tarima

La primera jornada de protestas que la izquierda y algunos sectores sindicales convocaron contra el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella no tuvo alteraciones de orden público. Las manifestaciones de este 14 de octubre transcurrieron en paz en Bogotá y en algunas otras ciudades. Pero al final, no hubo discurso del exmandatario Gustavo Petro, quien llegó a uno de los puntos de concentración a tomarse fotos para sus redes sin dirigirse a quienes –pese a la lluvia– aún lo aguardaban en el centro de la capital.

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Estas marchas, citadas el mismo día en el que De la Espriella completó 68 días en la jefatura de Estado, se promovieron con fuerza en las redes y canales digitales de la oposición, en especial en los que controla Petro. E incluso desde el Pacto Histórico se dijo 24 horas antes que la cita culminaría con unas palabras del expresidente, lo que al cierre de la cita –casi a las 5:00 p. m.– no se dio.

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El motivo de por qué Petro llegó a la Plaza de Bolívar y generó contenido para sus cuentas personales, pero sin hablarles en tarima a quienes lo aguardaron desde el mediodía de este miércoles, es desconocido. El líder natural de la izquierda, incluso, grabó videos en los que se le vio mojado tras las lluvias que también marcaron el día; no obstante, y pese a haberse subido, nunca dio el discurso que desde su propia colectividad habían confirmado.

En paralelo, a pocas cuadras de ese lugar –en la Casa de Nariño–, el presidente De la Espriella monitoreó la jornada desde un Puesto de Mando Unificado (PMU) que instaló desde la noche del martes. Recibió reportes en tiempo real de la Policía y de su gabinete, y hasta el cierre de esta edición no existía información en torno a órdenes a los uniformados de activar acciones disuasivas a gran escala por desmanes o amenazas de hechos violentos en ninguna de las ciudades donde hubo concentraciones.

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Esto no es un tema menor. La razón es que justo para este miércoles entró en vigencia el decreto con el que se regula el accionar de la Fuerza Pública en las protestas sociales, el cual fue duramente criticado por la oposición y defendido por el oficialismo. Y en esto último está el debate.

Desde la derecha se aseguró que fue debido a ese documento oficial y a otras acciones del Ejecutivo que se logró disuadir “a encapuchados y generadores de violencia” de desatar focos de caos en la jornada. Y en las filas de la izquierda se ripostó advirtiendo que fue en este sector ideológico que “no nos dejamos provocar” ante lo que calificaron fue una “amenaza tácita” a la movilización. Más allá del cruce de tesis normal en el debate político, lo cierto es que la protesta pacífica es un derecho protegido constitucionalmente y este 14 de octubre no hubo desmanes en torno a las manifestaciones.

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En todo caso, la jornada en Bogotá comenzó pasadas las 10:30 a. m., en momentos en que una de las concentraciones partió desde el Parque Nacional rumbo a la Plaza de Bolívar. A la altura de la tradicional carrera séptima con calle 26, justo al frente del Edificio Colpatria, se sumaron algunos de los líderes de la izquierda que rodean al proyecto de Petro y que impulsaron las marchas.

Ahí estaban, entre otros, los senadores Iván Cepeda, Wilson Arias y Esmeralda Hernández; el excongresista Gustavo Bolívar, la ex senadora María José Pizarro, la exministra Susana Muhamad y más alfiles progresistas que arengaban junto a los marchantes por varias cosas. Entre ellas, precisamente, el decreto que regula las protestas y el estatuto antiterrorista que está por radicarse para su debate legislativo. Además, se vio a las Madres de Soacha en partes de la marcha.

Las manifestaciones convocadas por la izquierda para este miércoles en Bogotá llegaron a la Plaza de Bolívar. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Algunos sectores sindicales de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y parte de la Confederación General de Trabajo (CGT) estuvieron junto a ellos, pero entre sus mismos delegados reconocieron que la convocatoria no tuvo la misma fuerza de otras jornadas, en parte, por las divisiones internas que enfrentan tras la llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño. En esas organizaciones ahora hay voces oficialistas con peso.

En los recorridos se vieron banderas del M-19, de Palestina, de algunas de esas agremiaciones y pancartas con mensajes criticando al presidente. También hubo delegaciones de comunidades indígenas, pero sobre estas últimas se presentó un hecho particular.

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Justo antes de que comenzara la jornada, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó reuniones del Ejecutivo con el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) para analizar caminos de entendimiento a la luz de los objetivos de la nueva administración. El funcionario confirmó acercamientos con una minga, pero al final no hubo despliegue grande de sus comunidades aliadas en las ciudades donde hubo manifestaciones.

Las concentraciones en Bogotá, Medellín, Cali y otras capitales tuvieron a varias personas caminando por las calles, al punto que hubo algunas alteraciones en la movilidad de transeúntes. Pero todo fue mayormente pacífico y, a diferencia de cuando la izquierda estaba en el poder y delegaba recursos públicos para impulsar estas jornadas, quienes asistieron no afectaron servicios de interés público como bancos, notarías, instituciones educativas y otras entidades que prestaron un servicio normal.

Las marchas en Bogotá recorrieron la carrera séptima hacia la Plaza de Bolívar. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Uno de los puntos que llamó la atención de la jornada se registró en el Congreso. Gustavo Bolívar divulgó fotos de francotiradores apostados en los techos del Capitolio; y lo hizo aludiendo a una supuesta intimidación de uniformados hacia los manifestantes. De esto hicieron eco algunos legisladores, como la senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) o el representante Gabriel Becerra (Pacto Histórico).

Sin embargo, el presidente del Congreso, el senador Honorio Henríquez (Centro Democrático), divulgó una carta del equipo de seguridad del expresidente Petro, en la cual se pedía explícitamente permiso para que los dos uniformados fuertemente armados estuvieran en la terraza del Legislativo como parte de la seguridad del exmandatario.

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Con la misiva del equipo de Petro se solicitó “autorizar el ingreso y la ubicación en la terraza de las instalaciones de su edificio (Congreso) a dos funcionarios de la Fuerza Pública”. El tema generó polémica en el Capitolio.

En todo caso, la jornada en general fue tranquila; la izquierda que salió a las calles mantuvo la jornada pacífica y la derecha que es gobierno mantuvo todos los protocolos para evitar desmanes. Estas manifestaciones fueron tan solo una primera medida de fuerzas para las regionales de 2027.

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