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La primera jornada de marchas convocadas por la izquierda terminó sin Petro en tarima

Las manifestaciones se realizaron en Bogotá, Medellín, Cali y otras capitales. En su mayoría fueron pacíficas. El presidente Abelardo de la Espriella hizo monitoreo. Así fueron las concentraciones.

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Nicolás Torres García y Johan Sebastián Pérez Pinilla
La concentración más numerosa en Bogotá se registró pasado el mediodía en la Plaza de Bolívar.
La concentración más numerosa en Bogotá se registró pasado el mediodía en la Plaza de Bolívar.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La primera jornada de protestas que la izquierda y algunos sectores sindicales convocaron contra el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella no tuvo alteraciones de orden público. Las manifestaciones de este 14 de octubre transcurrieron en paz en Bogotá y en algunas otras ciudades. Pero al final, no hubo discurso del exmandatario Gustavo Petro, quien llegó a uno de los puntos de concentración a tomarse fotos para sus redes sin dirigirse a quienes –pese a la lluvia– aún lo aguardaban en el centro de la capital.

Estas marchas, citadas el…

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Cuenta las historias de los pasillos del Congreso de la República y del poder desde las regiones. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters. Interesado en el análisis de datos e inteligencia artificial. Premio Vallecaucano de Periodismo 2025. nitorresg ntorres@elespectador.com

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional. SebastianPP21 jsperez@elespectador.com
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Comentarios
  • juan(5824)Hace 12 minutos
    Vergüenza debe darle a este publicista, que no periodista. Y al otrora diario, periódico, ahora vocero del súbdito-lacayo-cipayo. Una nota que en todos sus párrafos omite aspectos esenciales, centrándose en asuntos de forma, sin mencionar lo multitudinaria de la marcha en Bogotá y lo numerosas en otras ciudades. Y el titular, sesgado. Día tras día se constata que este se convirtió en un pasquín, con pésimos redactores, cero periodistas. Sugiero nombre: Publirreportajes De la Espriella.
  • Olegario(51538)Hace 24 minutos
    El falso positivo de francotiradores apostados en la terraza del Legislativo para atacar manifestantes resultó ser una petición del equipo de seguridad del mismo GFPU. Vea pues… están paranoicos los petristas.
  • Gilberto(54899)Hace 40 minutos
    🥰👍🏽 A ya yay . . . Hoy 14 Oct/26 Don "Destripador" quedó notificado: ! En Colombia EL PUEBLO ES EL QUE MANDA ¡
  • Monica(25323)Hace 49 minutos
    Pésimo título. Lo realizó la IA o el grupo politicamente correcto de periodistas del diario?
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