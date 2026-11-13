Aprobación del presidente Abelardo De la Espriella se ubica en 48 %: AtlasIntel

Este fin de semana se cumplen 100 de la llegada al poder de Abelardo de la Espriella el pasado 7 de agosto y que comprenden varios hechos significativos que marcan sus primeros pasos en la Casa de Nariño. La reconstrucción por la crisis del terremoto del 10 de agosto y la recuperación de la seguridad territorial son los ejes primarios que marcan la agenda del mandatario nacional y que le deja con una aprobación a su gestión del 48.3 %.

Así lo marca la más reciente encuesta de AtlasIntel para Bloomberg, en la que el mandatario mantiene un margen de más de dos puntos porcentuales sobre su desaprobación que está sobre el 46 %, según esta medición. En la misma se detalla que el 5.7 % de los encuestados no da una respuesta concreta sobre la gestión del presidente en poco más de tres meses en el poder.

Publicidad

Le sugerimos: Jaime Uribe, gerente del Fondo Milagro, renunció en medio de polémica por salarios

En este sentido, desde su llegada al poder, la favorabilidad presidencial ha mostrado una tendencia la baja. La medición de AtlasIntel publicada el 26 de agosto arrojó un 51,8 % de favorabilidad, contrastada con el 43,2 % de la desaprobación de su gestión que, para entonces, se marcó especialmente por la atención del terremoto del 10 de agosto. Un mes después, esa misma encuestadora dejó la favorabilidad en 48,7 % frente al 44,6 % en desaprobación.

La mayor favorabilidad presidencial se sitúa, de acuerdo con la medición, en los encuestados entre los 45 y 59 años (61,9 %) y los 60 y los 100 años (61,7 %). En esos mismos rangos etarios en donde se presenta un menor margen de desaprobación. Sobre esta misma percepción, los encuestados entre 25 y 34 años son los que mayores cuestionamientos tienen a la gestión de De la Espriella a quien aprueban solamente en un 28,7 % y desaprueban en un 65 %.

¡167 EXTRADICIONES EN 97 DÍAS DE GOBIERNO!



La extradición es una herramienta fundamental de cooperación internacional para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y las estructuras criminales que amenazan la seguridad de los colombianos.



Los delincuentes deben tener… pic.twitter.com/BlmV4Gh9G8 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 13, 2026

En términos de evaluación de la gestión, Atlas reporta que el 46,6 % de los encuestados califica como excelente o buena la gestión de De la Espriella; el 12,7 % regular y el 40,6 % como malo o muy malo. Estas cifras también han presentado una variación significativa en los tres meses en el poder. En agosto se le valoraba la gestión como excelente por parte del 52,8 % de encuestados; en septiembre bajó al 47,7 %.

Por otro lado, en percepción de país y riesgo político, la encuesta de Atlas señala que sus encuestados consideran como muy probable que en los próximos seis meses se sigan revelando grandes entramados de corrupción, ítem que respaldan 44 % de personas. Las huelgas tiene un 35 % en esa percepción; las protestas violentas en un 28 %, que se iguala con ataques por parte de grupos criminales. Y en esta materia, el 53 % de encuestados descarta, de plano, la posibilidad de un golpe de Estado, materia que solo respalda el 15 % de encuestados.

No se pierda: Estos son los altos cargos que salieron en los primeros 100 días de De la Espriella

Sobre los problemas del país, la encuestadora arroja que el 48,4 % sigue manteniendo a la corrupción como el principal flagelo que afecta al desarrollo de la nación, seguido por la inseguridad y el narcotráfico 39,1 %; la pobreza y el desempleo (33,8 %); y la crisis en el sistema de salud (31 %).

Y por último, las imágenes de líderes políticos deja a Gustavo Petro en segundo lugar con una favorabilidad del 46 % y una imagen negativa del 47 %. El vicepresidente José Manuel Restrepo se posiciona como el tercer político con mayor favorabilidad con un 45 % respecto al 44 % de negatividad; Iván Cepeda le sigue con 38 % a favor y 48 % en contra; y Álvaro Uribe cierra el top cinco de la medición con 36 % favorable y 50 % desfavorable.

Ficha técnica

La encuesta realizada por AtlasIntel fue financiada por Bloomberg a través del mecanismo Random Digital Recruitment (Atlas RDR), propio de la encuestadora brasileña. Esta medición contó con un rango de 3.015 encuestados y se realizó entre el 5 y el 9 de noviembre. En los desagregados, AtlasIntel reporta que el 51,1 % de sus encuestas se realizaron a mujeres y el 48,9 % a hombres. El nivel de confianza estaría en 95 % y el margen de error en dos puntos porcentuales.

Ficha técnica AtlasIntel Noviembre 2026 Foto: Captura de Pantalla

Vea aquí la encuesta completa

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.