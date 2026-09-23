Así fue debate de moción de cesura a ministro Jorge Mora en la Cámara

El ministro de Defensa Jorge Mora fue citado este martes a moción de censura en la Cámara de Representantes. El encuentro, propiciado por la bancada del Pacto Histórico -para rendir cuentas sobre los bombardeos que han efectuado las Fuerzas Militares desde la llegada al poder de Abelardo de la Espriella el pasado 7 de agosto- dejó frases de varias bancadas. Unas en defensa del ministro y otras reclamando por sus acciones.

El Pacto Histórico hizo la citación y pidió un informe detallado que permita establecer si las Fuerzas Militares tenían información sobre la presencia de menores de edad en la zona antes de ejecutar la operación militar. El Guaviare ha cobrado especial relevancia en este contexto, debido a que es una de las regiones donde se concentra buena parte de la presencia de estructuras del Estado Mayor de Bloques y Frentes.

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Desde la oposición se cuestiona que la operación militar haya cumplido con las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, al señalar que entre las víctimas menores de 18 años habría personas reclutadas de manera forzada por estas estructuras criminales. Además, este sector político pide esclarecer si existe una eventual autorización para que las Fuerzas Militares de Estados Unidos realicen operaciones en territorio colombiano. De acuerdo con lo informado por esa cartera, ese asunto no ha sido aprobado ni ha formado parte de los acuerdos suscritos con el gobierno de Donald Trump.

Durante la discusión la congresista de Salvación Nacional Carol Borda, expuso unos vídeos del senador Alejandro Ocampo del Pacto Histórico, donde se le veía respaldando a las Fuerzas Militares y al exministro Pedro Sánchez en un debate de moción de censura. "En mociones de censura citadas anteriormente durante el gobierno de Gustavo Petro y es que esa es la cuestión, que vemos una bancada que pretende juzgar a un ministro con sus escasos cuarenta y seis días en el cargo, pero oculta deliberadamente el lastre que arrastramos de estos últimos cuatro años", dijo Borda.

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Tras verse en las pantallas, el senador Ocampo entró al recinto y dijo: "Los debates tienen que ser de verdad, uno no puede recortar pedacitos y palabras. Muestre el video completo, sea honesta y muestre el video completo. Yo le quiero decir, ese día aquí, rechacé el bombardeo del gobierno Petro, el de Duque y cualquier bombardeo contra un niño. Yo no tengo doble moral como usted, señora. No tengo doble moral, ni miento, ni engaño y le pido que a mí me debata con verdad".

Por otro lado, el representante del Centro Democrático, Daniel Briceño expresó: "El Guaviare está en una guerra entre dos amigos de la paz total. Alias Calarcá, que usaba las camionetas de la UNP y era dueño de la inteligencia del anterior gobierno y alias Mordisco, amigo de la paz total. Y entre la guerra de ellos dos, habían asesinado a 48 personas, incluidos 11 menores. ¿Qué esperaban? ¿Qué el ministro y la cúpula se quedaran quietos? ¿Qué actuaran con omisión? En ese campamento habían 60 bandidos que que eran combatientes en función continua de combate y el DIH autoriza a que se bombardee. Y claro, aquí no queremos que mueran menores, pero hay muchos que quieren que esto se paralice".

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Además, el congresista Julio César Triana, de Cambio Radical, aseguró: "Ministro no necesito conocerlo para oponerme a esta absurda moción de censura porque usted en 46 días con la fuerza pública ha logrado lo que no logra un gobierno en 4 años". Y agregó: "Quiero hacer esta intervención refiriéndome al tercer cargo que pusieron los citantes para este debate. Desconocimiento de la condición constitucional de víctimas de los niños y adolescentes reclutados mediante la construcción de una narrativa institucional que pretende convertir su participación forzada en el conflicto en justificación suficiente de su muerte. Yo fui autor en el cuatrienio pasado de cuatro mociones de censura, en un debate en el 2023, donde demostré aquí en esta misma plenaria, como en el marco de la paz total se incrementaron los homicidios, el secuestro y la extorsión".

Por otro lado, el representante del Partido Conservador, Guillermo León, aseguró que "esto no es un juego y siento vergüenza tener acá sentado al señor ministro de la Defensa y a los comandantes de Fuerza porque estamos perdiendo tiempo, en vez de estar planeando operaciones en contra de los terroristas que nos tienen como nos tienen".

El tema, no obstante, ya había sido discutido en la plenaria del Senado. Durante ese debate, el ministro sostuvo que las operaciones de las Fuerzas Militares cuentan con respaldo en informes de inteligencia y que sus protocolos y reglas de actuación se encuentran sujetos a las normas del DIH. Bajo ese argumento, reiteró que en la operación cuestionada no se produjo una vulneración de esas disposiciones.

Durante ese mismo debate, sectores oficialistas respaldaron las declaraciones de Mora y defendieron la realización de este tipo de operaciones, siempre bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario, ante el avance de las estructuras del narcotráfico. El propio ministro señaló que, durante los últimos cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, los grupos armados registraron un crecimiento superior al 100 %. Según expuso, estructuras como las disidencias de las Farc y el ELN también ampliaron su presencia y control territorial.

Una vez finalizada la discusión, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, anunció que la votación de la moción de censura quedó programada para este miércoles 23 de septiembre.

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