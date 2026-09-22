Gobierno De la Espriella retira designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz

Mediante la resolución 429 de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella retiró la designación del exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso como gestor de paz. El documento, con fecha del 21 de septiembre dice: "Retirar la designación como gestor de paz al exmiembro de las Autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia señor Salvatore Mancuso Gómez. Por intermedio de la Oficina del consejero Comisionado de Paz, comunicar la presente Resolución a la autoridad correspondiente para lo de su competencia, en el…

Mediante la resolución 429 de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella retiró la designación del exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso como gestor de paz. El documento, con fecha del 21 de septiembre dice: "Retirar la designación como gestor de paz al exmiembro de las Autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia señor Salvatore Mancuso Gómez. Por intermedio de la Oficina del consejero Comisionado de Paz, comunicar la presente Resolución a la autoridad correspondiente para lo de su competencia, en el marco de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por la Ley 2272 de 2022″.

En la resolución, el Gobierno cita la constitución de 1991 y señala que la política de paz y la preservación del orden público son responsabilidades del presidente, además recuerda que la Constitución establece la paz como "un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento", y que el presidente tiene la facultad de diseñar mecanismos para buscar soluciones pacíficas a los conflictos, dentro del marco legal. "Corresponde al presidente de la República, como jefe de estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado", se lee en la misiva.

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En el caso de Salvatore Mancuso, el documento hace un histórico en el que se recuerda que fue reconocido en 2004 como representante de las AUC para participar en espacios relacionados con el proceso de paz -y que hace parte del Acuerdo de Santa Fe de Ralito que fue firmado en julio de 2003 con el Gobierno nacional- . La resolución también señala que Mancuso, mediante una resolución de agosto de 2023, fue designado como gestor de paz por la administración del expresidente Gustavo Petro.

"En el marco de una serie de reuniones realizadas entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y exmiembros de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia en el año 2022 y corrido del año 2023 se acordó el desarrollo de mesas técnicas. En ese contexto, el señor Salvatore Mancuso Gómez manifestó, el 30 de octubre de 2022, su voluntad para aportar verdad sobre el conflicto armado colombiano. De igual forma, mediante comunicación pública del 24 de julio de 2023, reiteró su compromiso de contribuir con la agenda de paz total y su disposición para cumplir con las tareas asignadas como gestor de paz", dice el documento.

Esta acción llega en medio de la marcada ruta de seguridad y defensa que viene ejecutando el gobierno del presidente De la Espriella, desde donde ya se ha anunciado que no existirán diálogos con estructuras criminales, y que es precisamente esa la razón por la que se está desarrollando, desde el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, una ley de sometimiento y un "Estatuto Antiterrorista".

Además, aporta al debate de la Jurisdicción Especial para la Paz -en la que Mancuso confesó varios de los crímenes cometidos antes de dejar las armas y aportó información en varias audiencias- pues el Gobierno y el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, se encuentran en tensión tras el apoyo manifestado por el presidente Abelardo de la Espriella a una propuesta del partido Salvación Nacional para reducir COP 100.000 millones del presupuesto de la jurisdicción. A pesar de que en el presupuesto presentado por su ministro de Hacienda, Miguel Gómez, se le aumentaba en un 10 % la asignación presupuestal, el Ejecutivo se ha mostrado a favor de este y otros recortes a ese organismo, e incluso el ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha asegurado que "todos debemos hacer el esfuerzo de austeridad".

Vea el documento completo:

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