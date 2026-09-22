Vicepresidente Restrepo habló en encuentro del Escudo de las Américas con Trump: esto dijo

El vicepresidente José Manuel Restrepo se encuentra en Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En esta, que es la semana de más alto nivel en ese panorama internacional, Restrepo asistió a un encuentro de la iniciativa de la administración estadounidense, Escudo de las Américas, que estuvo liderada por el jefe de Estado de ese país, Donald Trump.

Durante la reunión intervinieron nada más dos países y Colombia fue uno de ellos. Restrepo mantuvo una conversación de aproximadamente dos minutos con Trump y estuvo acompañado por el canciller Omar Bula. "Señor presidente, yo soy el vicepresidente de ‘El Tigre'" le dijo el segundo al mando de Colombia. Además, se disculpó por la inasistencia de Abelardo de la Espriella a esta reunión -usualmente son los jefes de Estado los que asisten a esta semana de alto nivel- y aseguró que él se encontraba atendiendo asuntos internos en el país, a lo que Trump respondió recordando las palabras de De la Espriella sobre no salir del país durante los cuatro años de su gobierno y aseguró que estaba muy bien representado por el vicepresidente.

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"Solo quiero decir que, como usted sabe, durante las últimas elecciones casi perdemos la democracia de Colombia, pero creo que iniciativas como la del Escudo de las Américas es una forma de preservar nuestras democracias en la región". Y agregó: "Trabajando en seguridad económica y en seguridad física, podemos preservar las democracias en la región. Estamos en un momento de la humanidad, en esta región, para trabajar juntos, preservar la democracia y crecer más. Muchas gracias", finalizó Restrepo. Por último, el presidente Donald Trump agradeció a Restrepo y manifestó que desde su administración están dispuestos a ayudar en lo que sea necesario.

José Manuel Restrepo y Keiko Fujimori. Foto: Vicepresidencia

¿Qué es el Escudo de las Américas?

El Escudo de las Américas es una iniciativa de seguridad y cooperación impulsada por la administración de Trump. A este grupo se han sumado países de la región para coordinar esfuerzos contra el narcotráfico, los carteles, las organizaciones criminales transnacionales y otras amenazas de seguridad -entre ellos el Perú de Keiko Fujimori, la Costa Rica de Laura Fernández, el Ecuador de Daniel Noboa, el Chile de José Antonio Kast y la Colombia de Abelardo de la Espriella-. Uno de sus componentes es la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), que busca fortalecer el intercambio de inteligencia y la cooperación entre fuerzas de seguridad.

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En el caso de Colombia, el Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció su incorporación y posteriormente confirmó que el país ya entró en operación dentro de la iniciativa. La administración de De la Espriella señaló que la cooperación está enfocada en combatir el crimen organizado y el narcotráfico, y estableció Medellín como sede colombiana del Escudo de las Américas. La Presidencia también ha señalado que Colombia cumplirá sus responsabilidades dentro del esquema de cooperación y busca lograr nuevamente la certificación en la lucha contra las drogas.

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