Leyva denuncia a Petro en Estados Unidos: así han sido sus choques

Un nuevo round se abrió en la tensa relación entre el presidente Gustavo Petro y su excanciller Álvaro Leyva. El exfuncionario del presidente, quien en el pasado fuera uno de sus principales defensores para ahora convertirse en un férreo opositor del progresista, lo denunció ante la Fiscalía de Estados Unidos por la supuesta manipulación de pruebas.

En un comunicado a la fiscal general de ese país, Pamela Bondi, Leyva acusó a Petro de un supuesto entrampamiento y de presuntamente manipular unos audios, publicados por el diario El País, en los que se escucha al excanciller planeando un supuesto golpe de Estado contra quien fuera su jefe. Se trató de un escándalo que causó fuertes choques al interior del Gobierno Nacional.

Leyva señala que tanto Petro como terceros habrían orquestado un “entrampamiento” con la difusión de un audio alterado que lo vinculaba con supuestos planes de golpe de Estado en complicidad con el expresidente Donald Trump. “Se concluyó que el audio no es original ni se presenta íntegro. Fue editado caprichosamente para ser difundido con sentido totalmente acomodado”, afirmó el excanciller.

Pero esa nueva carta es solo el último hecho en una serie de desencuentros entre los dos políticos.

Es de anotar que Leyva fue el primero –de cuatro– cancilleres que han pasado por el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, hasta que fue destituido por la Procuraduría, en agosto de 2024, en medio del escándalo por el contrato para la impresión y expedición de pasaportes, luego de que el presidente Petro solicitara que el modelo, entonces a cargo de Thomas Greg & Sons, se convirtiera en uno público, algo que solo se concretó más de un año después –en septiembre de este año– y luego de la salida de otros dos cancilleres: Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia.

La primera ruptura fue una serie de cartas en las que Leyva acusó al presidente de, supuestamente, actos polémicos durante varios viajes internacionales oficiales, particularmente, en Francia, Suiza y Chile.

Fueron tres misivas públicas, que, posteriormente, Leyva llevó a la Comisión de Acusaciones, donde Petro fue denunciado. A través de 33 páginas se habría extendido la versión de Leyva en la que detalla hechos en varios viajes diplomáticos. Por ejemplo, durante su estadía en Davos, Suiza, en enero de 2023, la información entregada por el excanciller detalla que por presuntos malos comportamientos de Petro, fue necesaria la presencia de la “gendarmería”, fuerzas policiales de carácter militar.

En el mismo mes, durante su visita a Chile, acusó que durante un encuentro privado “he de suponer que muy alegre, consumió bebidas alcohólicas, quizá en demasía”. Según su versión, habría sido ayudado por dos meseros y además, canceló eventos de su agenda para el día siguiente como un encuentro con el presidente de la Corte Suprema de ese país. De acuerdo a lo relatado, “no hubo justificación” para la cancelación de los encuentros.

En todo caso, el presidente Petro también ha respondido. El jefe de Estado acusó a Leyva de querer desestabilizar a su gobierno. “Durante meses he sido víctima de la injuria del señor Leyva, y quise simplemente responder a lo que consideraba un acto de venganza bárbaro, canalla, de alguien que simplemente había ayudado de corazón”, escribió el presidente en X.

Y en julio pasado, el presidente Petro denunció a Leyva acusándolo de “instigar” el ataque sicarial contra Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto. Petro, a través de su apoderado Alejandro Carranza, acusó a Leyva de construir una “narrativa de alta carga emocional, simbólica y política” contra el actual inquilino de la Casa de Nariño.

