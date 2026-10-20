Así quedaron los presupuestos de las entidades clave para las elecciones regionales de 2027

Después de jornada maratónica en el Capitolio, que se cerró en la madrugada de este martes, el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027. El Ejecutivo hace un llamado a la responsabilidad y ajuste fiscal, y en la reorganización de los montos, hay modificaciones en las entidades claves para las próximas elecciones regionales: Registraduría, Ministerio de Interior y Consejo Nacional Electoral (CNE) recibieron menos presupuesto que en 2026, aunque aseguran que los montos destinados a los comicios están asegurados. El…

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Después de jornada maratónica en el Capitolio, que se cerró en la madrugada de este martes, el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027. El Ejecutivo hace un llamado a la responsabilidad y ajuste fiscal, y en la reorganización de los montos, hay modificaciones en las entidades claves para las próximas elecciones regionales: Registraduría, Ministerio de Interior y Consejo Nacional Electoral (CNE) recibieron menos presupuesto que en 2026, aunque aseguran que los montos destinados a los comicios están asegurados. El Ministerio de Relaciones Exteriores casi duplicó su destinación.

En esa línea, el presupuesto para 2027 tiene la particularidad de ser año de elecciones regionales. Por esto, es clave la distribución de las entidades que influirán en la organización electoral. En el caso de la Registraduría Nacional del Estado Civil, su presupuesto de 2027 quedó fijado en COP 6,1 billones, mientras que para este año tuvo una asignación presupuestal de COP 6,9 billones.

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En su intervención ante las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República, el registrador nacional, Hernán Penagos, destacó que para las elecciones territoriales de 2027 se prevé un aumento en el número de candidatos, puestos y mesas de votación, así como en la… pic.twitter.com/T8NPy74LEd — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) September 9, 2026

Entre el primer y el segundo debate del Presupuesto General, el programa de Registraduría sobre “Identificación y Registro del Estado Civil de la Población” bajó en COP 100.000 millones. Para la aprobación, se destinaron recursos desde el Ministerio de Hacienda hacia la entidad electoral para este programa, pues se argumentó que esta reducción que afectaría “la cedulación, el registro civil y la actualización del censo electoral”.

🗳️El CNE se prepara para las elecciones de autoridades territoriales de 2027.



Como máxima autoridad electoral de Colombia, el Consejo Nacional Electoral, en cabeza de su presidente, Juan Felipe Lemos, solicitó al Congreso de la República fortalecer el presupuesto de la entidad… pic.twitter.com/7WQoCmzZqB — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) September 10, 2026

Del otro lado de la organización electoral, hay una discusión jurídica sobre la designación presupuestal del Consejo Nacional Electoral (CNE). En el Plan Nacional de Desarrollo de la administración de Gustavo Petro se le dio autonomía presupuestal a esta entidad. Sin embargo, una decisión de la Corte Constitucional tumbó los dos artículos que le daban esta característica presupuestal.

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En el texto propuesto para el segundo debate del presupuesto, se afirma que “los recursos destinados al cumplimiento de las funciones constitucionales y legales del Consejo Nacional Electoral se incorporarán en una sección presupuestal independiente”. Esta disposición se hará mientras que se desarrolla la Ley Orgánica necesaria para este tema. Juan Felipe Lemos, presidente del CNE, anunció que se presentará este proyecto para recuperar la autonomía presupuestal. Además, se ha quejado de que la asignación de COP 1,3 billones para 2027 no era suficiente para su misión institucional.

En el censo del gobierno, el Ministerio del Interior apenas vio un cambio entre su asignación presupuestal de 2026 y 2027. Para el año de elecciones regionales, la cartera dirigida por Rodrigo Lara tendrá COP 4,4 billones de pesos, mientras que para este año tenía asignado COP 4,5 billones. Cerca de Interior, Cancillería es una de las entidades que vio crecimiento en su designación presupuestal. La entidad gubernamental encargada de llevar la bandera de la administración De la Espriella sobre una nueva política exterior contará con COP 2 billones en 2027. Para el año de transición entre gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores contó con COP 1 billón.

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