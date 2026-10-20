Congreso entrará en debate de "ajuste fiscal", ¿cómo están las cargas para el Gobierno?

Una de las proposiciones a las que se les dio el visto bueno en medio del debate de más de 19 horas en el que estuvo el Congreso este lunes fue, precisamente, sobre ese tema. El Legislativo le dio un plazo de 90 días al Ejecutivo, contados a partir del…

Aprobado el presupuesto de 2027, el gobierno de Abelardo de la Espriella tiene el compromiso de radicar lo antes posible un proyecto de “ajuste fiscal” que detalle cómo se financiará el articulado. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró que esa iniciativa está “prácticamente lista”.

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Una de las proposiciones a las que se les dio el visto bueno en medio del debate de más de 19 horas en el que estuvo el Congreso este lunes fue, precisamente, sobre ese tema. El Legislativo le dio un plazo de 90 días al Ejecutivo, contados a partir del momento en el que De la Espriella sancione el presupuesto, para que presente ese proyecto.

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"Apenas salgamos del presupuesto vamos a radicar la ‘ley de rescate’, que es la segunda etapa. Busca hacer un ajuste fiscal a través del gasto y esa está prácticamente lista, lo único es que no queremos mezclar los dos debates", aseguró Gómez.

Aprobado el Presupuesto de la Verdad. Acabamos de terminar la votación en @CamaraColombia. Quiero agradecer a todos los parlamentarios por la discusión juiciosa del proyecto. Este no es un presupuesto cualquiera, es el primer paso para corregir el rumbo de nuestra economía y… pic.twitter.com/EZmMpNwuMg — Miguel Gomez M (@miguel_gomez_m) October 20, 2026

Ese articulado ya estuvo bajo revisión del mandatario y la semana pasada hubo una reunión en la que estuvieron presentes tanto el jefe de Estado como el vicepresidente José Manuel Restrepo. Por el momento, no se ha descartado una reforma tributaria —y cada Gobierno llega con una propuesta en sus primeros meses en el poder—, pero también se reconoce el poco ambiente que hay para una discusión de ese calibre, reconocido por sectores oficialistas que plantean la dificultad para conseguir las mayorías en ese escenario.

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Por eso es que la Casa de Nariño ha evitado el término de "reforma tributaria", incluso cuando ha reconocido los retos en materia económica. Además, el monto de COP 634,9 billones, superior al que radicó el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro para esa misma vigencia, también generó críticas por la falta de definición sobre cómo se obtendrían los recursos en una crisis fiscal como la actual.

En todo caso, con esta discusión, el Ejecutivo ya demostró que tiene las mayorías en materia económica. Pero también genera expectativa el contenido de ese “ajuste fiscal” que podrá incluir una reorganización del gasto —el Gobierno ha comenzado a “recortar” los contratos de prestación de servicios— y la ampliación de la deuda que ya se planteó con la atención a la crisis causada por el terremoto del pasado 10 de agosto. La meta es, en palabras de los funcionarios de la Casa de Nariño, lograr disminuir el gasto en un 2,2 % del PIB.

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Tanto Gómez como el ministro del Interior, Rodrigo Lara, estarán en la cabeza de esa discusión en el Legislativo. Pero a eso se suman otros puntos clave de la agenda: el avance de los proyectos de ley de sometimiento —hoy con mensaje de urgencia— y el estatuto antiterrorista, así como el proyecto de ley "antimermelada" y el que busca fijar a Barranquilla como capital alterna.

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