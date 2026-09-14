Así se pronunció el país político tras denuncia de crisis fiscal: oposición pidió réplica

El presidente Abelardo de la Espriella denunció en la noche del pasado 13 de septiembre una enorme crisis fiscal que golpeará el curso de su gobierno, horas antes de que el Congreso apruebe cuál será el monto para el Presupuesto General de 2027. Así lo expresó el jefe de Estado en una nueva alocución, quien culpó a la gobierno del expresidente Gustavo Petro de generar esta situación e incluso, de promover un desfalco a las finanzas públicas. El jefe de la oposición ya respondió y pidió réplica para exponer sus argumentos.

«La crisis fiscal que enfrentamos no es un accidente, ni el resultado de factores externos. Es exclusivamente responsibilidad de Gustavo Petro, de su gobierno, de su despilfarro y de su corrupción. Petro y su gobierno tomaron decisiones que son ilegales y que dejaron a Colombia al borde del abismo. Ninguna crisis ni recesión del pasado se comparan con el resago que Gustavo Petro y su gente generaron», fueron las palabras con las que el presidente advirtió sobre la crisis en finanzas que afronta la nación.

Publicidad

No se pierda: Cruce de dardos en la derecha: escaló polémica entre Salvación Nacional y Centro Democrático

En esa línea, el jefe de Estado señaló que al menos COP 10 billones se destinaron «al despilfarro» y detalló de la existencia de una deuda cercana a los COP 282 billones. Pero esas palabras tuvieron impacto inmediato en varias orillas políticas iniciando por las filas de la oposición. El expresidente Gustavo Petro fue el primero en salir en respuesta a estos señalamientos solicitando derecho de réplica, pues señaló varios puntos que, según dijo, «busca engañar a la nación».

«Abelardo que busca engañar a la nación para esconder su propia incapacidad. Que Abelardo no sea capaz de imitar lo que hizo mi gobierno cuando fuimos los que pagamos la deuda que dejó su vicepresidente como ministro de Hacienda de Duque», señaló Petro en su mensaje. En un extenso mensaje el líder de la oposición detalló que «pagamos casi 100 billones de pesos solo de los empréstitos que tomaron del FMI y del subsidio a l gasolina, y de la transferencia a los dueños de las EPS en la época del COVID que se robaron, pagamos hasta el último peso de las deudas externas e internas dejadas por una desastrosa polïtica».

Sicitaré la replica al discurso de Abelardo que busca engañar a la nación para esconder su propia incapacidad.



Que Abelardo no sea capaz de imitar lo que hizo mi gobierno cuando fuimos los que pagamos la deuda que dejó su vicepresidente como ministro de hacienda de Duque… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 14, 2026

Además, Petro señaló que «Abelardo esconde que subió el presupuesto que presenté al Congreso para poder pagar el bono pensional que mi gobierno creó pero con deuda y no con los 25 billones ahorrados por los trabajadores que los banqueros dueños de las administradoras de los fondos privados se pensiones se llevaron del país y no quieren devolver como la.ley ordena» y dijo, además, que en caso de recortar el gasto social «condenará la economía colombiana y sus empresas a la quiebra y a la gente de nuevo, al desempleo y el hambre».

Otras reacciones a la alocución de De la Espriella

Ante esta crisis denunciada por el presidente, uno de sus más cercanos colaboradores, el estratega Carlos Suárez, aseguró que «la reconstrucción de La Patria empieza por la Hacienda Pública, saqueada por el gobierno Petro. Ese será, junto con el terremoto y la seguridad, uno de los retos más grande del Tigre». A él se sumó el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa quien resaltó el discurso emitido por el jefe de Estado a la hora de revelar estas cifras. «Que bien la alocución del presidente Abelardo de la Espriella contándole al país de la gravísima crisis fiscal que enfrenta el gobierno colombiano después del desastroso gobierno de Gustavo Petro», dijo Peñalosa.

El senador Christian Garcés (Centro Democrático) dijo que, tal cual ha señalado su partido, «Gustavo Petro dejó al país endeudado y con una situación fiscal crítica. Hoy los recursos son limitados y el Gobierno de Abelardo de la Espriella trabaja para recuperar la confianza y el crecimiento. Mientras se corrige este desastre fiscal, desde el Senado defendemos que el presupuesto priorice los recursos para los damnificados del terremoto y la reconstrucción de los territorios afectados».

Esta discusión se presenta hora antes de que el Congreso tome una postura sobre el presupuesto que regirá a Colombia durante el 2027. Aunque la administración de Petro dejó una propuesta cercana a los COP 576 billones y que se advirtió, estaba desfinanciada en más de COP 30 billones, el gobierno De la Espriella presentó una propuesta que se aproxima a los COP 635 billones. Esta última es la que ahora evalúa el Legislativo y que este lunes votará en cumplimiento de los plazos legales que demarca la ley.

Lea: “La autonomía universitaria no está por encima del orden público”: De la Espriella

Ante esa declaración, varios sectores advirtieron que se estaría violando la «autonomía universitaria». El primero en cuestionar esa determinación presidencial fue el exministro de Educación, Daniel Rojas, quien señaló que «incumplen la ley 30 violando la autonomía universitaria y los medios callan». Rojas aseguró que «van a masacrar jóvenes y seguirán callando».

En línea similar también se pronunció el representante Jaime Raúl Salamanca quien aseguró que «provocar a los jóvenes no es de un buen líder. Diálogo y educación de calidad. Eso es lo que se necesita en este país con la juventud universitaria. Estaremos atentos». También lo dijo la representante por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, quien dijo que «La fuerza pública debe permanecer fuera de las universidades públicas».

La autonomía universitaria se defiende. Provocar a los jóvenes no es de un buen líder. Diálogo y educación de calidad. Eso es lo que se necesita en este país con la juventud universitaria. Estaremos atentos! — Jaime Raúl Salamanca Torres (@JaimeRaulSt) September 14, 2026

Sin emargo, no fue ese el único tema abordado por el presidente. De la Espriella tambián anunció “la autonomía universitaria no está por encima del orden público” y resaltó que «el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques a nuestra Fuerza Pública y la población civil no es protesta (…) No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia”.

Pero no todo fueron críticas. Desde Salvación Nacional la representante Carol Borda celebró la medida señalando que «como egresada de universidad pública como lo es la Universidad Nacional de Colombia donde fui testigo de la impunidad frente a los capuchos/delincuentes al interior de la universidad, respaldo totalmente esta iniciativa del Presidente Abelardo de la Espriella».

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.