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Cruce de dardos en la derecha: escaló polémica entre Salvación Nacional y Centro Democrático

Enrique Gómez llamó “socialdemócrata” a Álvaro Uribe, lo que generó rechazo en el Centro Democrático. Salvación Nacional también es de la coalición del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Redacción Política
14 de septiembre de 2026 – 06:02 a. m.
Enrique Gómez, Honorio Henríquez, Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe
Enrique Gómez, Honorio Henríquez, Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe están en la polémica.
Foto: Archivo Particular

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Sectores de derecha que tienen asiento en el Congreso llevan varios días lanzándose dardos por cuenta de lo que fue la gestión del expresidente Álvaro Uribe y la postura ideológica en la que se ubica. El primer movimiento se dio desde Salvación Nacional y la respuesta del Centro Democrático no se hizo esperar, escenario que durante este fin de semana se repitió con más fuerza.

Las dos colectividades están en la coalición que rodea al presidente Abelardo de la Espriella, pero su peso dentro del mismo Capitolio es distinto. Eso, en todo caso, no…

Por Redacción Política

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Comentarios
  • Sergio Alfredo(27010)Hace 1 hora
    El Centro Democrático por dignidad debería declararse como independiente, recibir malos tratos de unos aparecidos y que se les ve el talante antidemocrático, Álvaro Uribe quiera o no es el mayor político del último cuarto de siglo no se debe dejar ir respetar así de unos trepadores políticos
  • Sergio Alfredo(27010)Hace 1 hora
    Abrase visto vamos a tener que meter a Uribe en el Pacto histórico al paso que van los fachos
  • William(41808)Hace 1 hora
    ¿Cuándo nos daremos cuenta que el mayor enemigo de la democracia y el bienestar socioeconómico es el tecnofeudalfascismo y que se contrarresta únicamente con la unión Conservadores-Progresistas? El tecnofeudalfascismo rechaza el sistema parlamentario, el pluralismo político y el liberalismo y exalta agresivamente la nación, grupo o raza, buscando un ilusorio pasado de gloria a través de poder financiero, IA, mentira, violencia, culto al líder y los efectos masa y servilismo voluntario.
  • EDUARDO(72582)Hace 1 hora
    JAJA JAJAJA JAJA, Macondo es Macondo.
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