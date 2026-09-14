Cruce de dardos en la derecha: escaló polémica entre Salvación Nacional y Centro Democrático

Las dos colectividades están en la coalición que rodea al presidente Abelardo de la Espriella, pero su peso dentro del mismo Capitolio es distinto. Eso, en todo caso, no…

Sectores de derecha que tienen asiento en el Congreso llevan varios días lanzándose dardos por cuenta de lo que fue la gestión del expresidente Álvaro Uribe y la postura ideológica en la que se ubica. El primer movimiento se dio desde Salvación Nacional y la respuesta del Centro Democrático no se hizo esperar, escenario que durante este fin de semana se repitió con más fuerza.

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Las dos colectividades están en la coalición que rodea al presidente Abelardo de la Espriella, pero su peso dentro del mismo Capitolio es distinto. Eso, en todo caso, no ha evitado que se midan en declaraciones públicas que terminan sacudiendo al grueso de las filas oficialistas.

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Dentro de Salvación Nacional hay voces que ubican a Uribe como “socialdemócrata” y que ven sus dos periodos —entre 2002 y 2010— como un punto en el que el tamaño del Estado creció, lo que no opaca lo que se considera fueron sus aciertos en seguridad. Aquí se ubica el senador Enrique Gómez, quien estuvo al lado de De la Espriella desde el primer momento.

“En el Centro Democrático andan agitados y molestos porque no quieren aceptar la realidad: su propio líder se ha autorreconocido públicamente como un socialdemócrata”, dijo Gómez.

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A lo que se refiere el congresista es a unas entrevistas del exmandatario Uribe, líder natural del Centro Democrático, en las que hablaba de sus inclinaciones ideológicas. “No se incomoden, la historia no se reescribe”, agregó para reforzar su tesis. Salvación Nacional tiene un representante y cuatro senadores; estos últimos sumaron 707.764 votos.

Más allá de esa representación legislativa, y en una entrevista previa, Gómez aseguró que “Uribe es un socialdemócrata que ha conquistado con sus hechos y el compromiso con el país el voto de la derecha”. Y a renglón seguido, en ese diálogo con Eva Rey, precisó que “hay diferencias de fondo en el rol funcional del Estado, en el crecimiento desaforado del Estado y los impuestos y en visiones de país. (…) Esas diferencias son ideológicas y son serias; no son personales”.

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Esas primeras declaraciones fueron respondidas por el Centro Democrático, un partido que tiene 30 representantes y 17 senadores; este segundo bloque sumó más de tres millones de votos. A partir de ese peso, esta colectividad rechazó las posturas del senador de Salvación y advirtió que sus señalamientos sobre el “crecimiento desaforado del Estado y el manejo de los impuestos desconocen los hechos y los resultados de sus gobiernos”.

De las filas de esta fuerza uribista, que además es la bancada mayoritaria en las toldas oficialistas, es el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien también salió en defensa del exmandatario. Aseguró que su colega de plenaria es un “nostálgico”, aunque evitó mencionar su nombre de forma directa.

El presidente @AlvaroUribeVel batiéndose como abeja ante los socialistas del continente. Y ahora, un nostálgico su grandeza pretende tildarlo de socialista.



Uribe siempre firme en la defensa de la seguridad, la reducción del Estado, la cohesión social, la austeridad y la… pic.twitter.com/MlQsRvaXw7 — Honorio Henriquez 🇨🇴 (@honohenriquez) September 13, 2026

“Uribe siempre firme en la defensa de la seguridad, la reducción del Estado, la cohesión social, la austeridad y la confianza inversionista. La talla de un estadista no se reduce porque un maldiciente no tenga la intención ni capacidad para entenderla”, advirtió el senador Henríquez.

No es un secreto que este pulso entre dos fuerzas con pesos muy distintos en el Capitolio, pero que están del lado de De la Espriella, se está intensificando. Antes de llegar a este cruce de dardos se presentó la disputa sobre la jefatura del Capitolio el pasado 20 de julio, durante la cual el Centro Democrático, con Uribe a la cabeza, ganó esa puja y obtuvo el cargo para Henríquez. Salvación Nacional apoyaba a otra ficha, con el respaldo del entonces electo jefe de Estado, aunque el impulso no fue el suficiente.

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En medio de estos dos escenarios se registró la objeción a un proyecto de ley del senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, con el cual se ponían barreras para evitar el debilitamiento de los requisitos para ser funcionario del Estado. La Casa de Nariño lo consideró inconstitucional, lo que friccionó de nuevo la relación.

Y aunque en algunos puntos han venido encontrando puentes, como en la necesidad de impulsar el monto del presupuesto general —tasado en COP 634,9 billones—, las diferencias en torno a la figura de Uribe se mantienen. De hecho, en la contienda electoral, el asesor Carlos Suárez, cerebro de la campaña que llevó a De la Espriella a la Presidencia, tuvo fuertes choques con el exmandatario, al punto que en un momento salió públicamente a decir que daba por superado el episodio.

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En medio de esas discusiones hay nombres que sí generan consensos en ambas fuerzas, a través de los cuales se buscan canales más fuertes. Uno de ellos es el representante Daniel Briceño, el legislador avalado por el Centro Democrático más votado en el país, pero que además tiene buena relación con Salvación Nacional y el grueso del equipo político de De la Espriella.

Aunque no se han planteado encuentros ampliados para superar estas diferencias, sí se han dado un par de diálogos directos entre De la Espriella y Uribe. Los temas han sido concretos, como el terremoto del pasado 10 de agosto. Eso sí, ambos líderes tienen de alguna manera apuestas para las regiones del 2027.

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Ahí entra un tercer actor. Se trata del partido Defensores de la Patria, al cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio personería jurídica tras la victoria en urnas de De la Espriella con 12,9 millones de votos. Eso le permite entregar avales para consejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones que se disputarán el próximo año, pero sobre las cuales ya se trazan planes.

El actual mandatario tiene poder estatal y político, por lo que es natural que apunte a consolidarlo a nivel regional como lo han hecho todos sus antecesores. Pero las fichas que rodean a Uribe no están dispuestas a perder terreno, por lo que el espectro de la derecha quedará disputándose por estos bloques.

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No se incomoden, la historia no se reescribe.



En el Centro Democrático andan agitados y molestos porque no quieren aceptar la realidad: su propio líder se ha autoreconocido públicamente como un socialdemócrata.



Les dejo un par de entrevistas donde él mismo afirma su postura… pic.twitter.com/eeATJzW57b — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) September 12, 2026

La diferencia radica en que el Centro Democrático tiene estructura; “aprendió la lección” de las pasadas presidenciales en las que buscó mover hacia el centro a su candidata, Paloma Valencia, quien se quedó en primera vuelta con solo 1,6 millones de votos; y además ya tiene bajo su mando plazas claves, como la gobernación de Antioquia. Andrés Julián Rendón, quien la lidera, está con De la Espriella, pero ha reiterado su fidelidad política a Uribe.

Y, por el otro lado, Defensores de la Patria y Salvación Nacional miran de qué forma generar esa estructura regional que les permita competir en urnas, para lo cual deben trazar alianzas y buscar coaliciones que pueden no ser sencillas. Una de las razones es la distancia de la Casa de Nariño con el Congreso, por lo que se ha pedido un diálogo alejado de factores burocráticos.

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Esas divisiones en la derecha pueden tener otros capítulos, aunque aún se está pendiente de si se confirma la cita del ministro del Interior, Rodrigo Lara, con la bancada del Centro Democrático. Esto podría calmar el ambiente político, aunque hasta el momento las citas han sido con otros integrantes del gabinete.

Por ahora, este cruce de dardos en la derecha está solo a nivel de Congreso y aún no escala hasta las figuras directas de De la Espriella y Uribe, pero es un escenario que dentro de esas mismas filas no descartan. Entre más se acerque el debate por el poder regional, y la agenda legislativa se movilice a paso lento, es posible que la distancia que este fin de semana se acrecentó termine en otros niveles. Hay expectativa por el tono que alcanzarán los decibeles en estas controversias.

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