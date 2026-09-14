“La autonomía universitaria no está por encima del orden público”: De la Espriella

Lo que dijo el mandatario es que la Policía será la primera en actuar cuando se esté ante una protesta que derive en “terrorismo urbano”, por lo que desde…

El presidente Abelardo de la Espriella realizó una alocución en la noche de este domingo, durante la cual anunció que tomará medidas para manejar las protestas que se originan en universidades públicas. El mandatario aseguró que eso no implica que se toque su autonomía, pero sí dejó claro que incluso ingresará a los campus a buscar a quienes sean identificados como promotores de violencia.

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Lo que dijo el mandatario es que la Policía será la primera en actuar cuando se esté ante una protesta que derive en “terrorismo urbano”, por lo que desde ya se trabaja en un protocolo que delinea todos los escenarios para poder actuar.

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“La autonomía universitaria no está por encima del orden público”, precisó De la Espriella, quien de inmediato advirtió que “es inaceptable” lo que pasa en algunas instituciones públicas por cuenta de ataques a la población civil, a la Fuerza Pública y a la infraestructura.

“El terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques a nuestra Fuerza Pública y la población civil no es protesta”, precisó. Y agregó: “No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia”.

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El jefe de Estado dijo que “las universidades tienen autonomía” y que “esta decisión protege a los estudiantes, a la Fuerza Pública y al propio Estado”. Por eso, se espera que durante esta semana se conozcan los detalles del protocolo que anunció para establecer los nuevos escenarios de acción.

Este tema, que seguro levantará polémica mientras se conocen sus bases, no fue el único que el presidente abordó en su alocución. En efecto, también defendió el presupuesto general que su Gobierno radicó ante el Congreso y que tiene un monto tasado de COP 634,9 billones. Y lo hizo poniendo el espejo retrovisor en la anterior administración, sobre la cual denunció que dejó niveles de endeudamiento que, desde su postura, se deben corregir de forma inmediata.

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Lo que dijo el jefe de Estado es que su antecesor en la Casa de Nariño, el expresidente Gustavo Petro, usó el erario de forma irregular. Por eso, advirtió que se establecieron ajustes por COP 17,4 billones “por austeridad”, que se frenó el uso de COP 3 billones para la “compra de bienes y servicios” y que se analizaron más de COP 2 billones destinados a proyectos de inversión que “no son necesarios”.

De la Espriella dijo que Petro “gastó mucho más de lo que podía pagar y acudió de forma irresponsable al endeudamiento”. Incluso, dijo que esa deuda “la estamos pagando con intereses de gota a gota”.

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Este lunes, en las comisiones económicas del Congreso —terceras y cuartas de Cámara y Senado— se abordará de fondo el debate sobre el monto de COP 634,9 billones del presupuesto; el Ejecutivo dice tener las mayorías para avanzar en esa línea.

En la alocución también reportó cómo fue la visita que recibió en Barranquilla del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Aseguró que se ratificó el ingreso del país al Escudo de las Américas y el fortalecimiento a las operaciones contra el narcotráfico.

🔴 EN VIVO | Alocución Presidencial del presidente Abelardo de la Espriella a la Nación https://t.co/icC7GfsjlG — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 14, 2026

De la Espriella añadió que se habló de acuerdos en otros frentes, que permitirán movilizar inversión y ayudas para Colombia provenientes de Estados Unidos. Luego de esto reiteró que hay un plan enfocado para el Chocó tras el terremoto del pasado 10 de agosto, que incluye a los principales “cacaos” económicos para desarrollar ese departamento.

Un quinto asunto fue en torno a un balance durante los primeros 36 días de su Gobierno. “Hemos afectado a 24 cabecillas de las principales estructuras narcoterroristas del país”, afirmó el jefe de Estado. A renglón seguido dijo que en este periodo también se han presentado 17.147 capturas en diversas regiones y, de paso, repasó los resultados operacionales.

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El sexto tema fueron la decisiones judiciales que frenaron los bombardeos si hay prueba de la presencia de menores de edad campamentos de grupos criminales y el que congeló la aspersión aérea en Putumayo. Dijo que los fallos se respetan, al igual que los límites constitucionales que tiene el jefe de Estado, pero que eso no implica que se sustituya al Gobierno.

De la Espriella aseguró que interpondrán los recursos judiciales para avanzar en su política de seguridad. En esa línea rechazó el reclutamiento de menores en grupos narcotraficantes y dejó claro que el estado de derecho se cumplirá. “Respeto absoluto por la justicia, pero del¿mensa también firme por las facultades constitucionales del presidente”, enfatizó.

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El séptimo tema fue el fin de privilegios a condenados o procesados por corrupción, por lo que notificó que habrá movilizaciones de presos hacia lugares de reclusión distintos a los de la Fuerza Pública. El octavo punto fue la entrega de ayudas para los damnificados del terremoto del pasado 10 de agosto. Y el noveno punto fue lo que llamó «banco de talentos», del cual dijo ya hay más de 30 personas contratadas por ese mecanismo y que aún más de 120 hojas de vida en análisis para ingresar por ese camino al Estado.

Las declaraciones del presidente De la Espriella se dieron en los momentos previos al inicio de una semana en la que arranca la consolidación de su coalición, con el fin de que este mismo lunes se apruebe el monto del presupuesto general que tasó en COP 634,9 billones.

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¡El talento de los colombianos no tiene fronteras! 🇨🇴🇨🇱



Colombia y Chile damos un paso histórico: quienes tengan sus competencias laborales certificadas podrán solicitar su reconocimiento en ambos países, abriendo nuevas oportunidades de empleo formal y movilidad.



Inicialmente… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 13, 2026

Además, también durante este fin de semana, se confirmó que quedó en firme el acuerdo para que los colombianos puedan homologar de forma directa sus competencias profesionales ante las autoridades chilenas.

Este paso sellado entre Bogotá y Santiago permitirá que al menos 26 perfiles diferentes, entre los que están gastronomía, logística y construcción, puedan acceder a trabajos formales a través de vías más expeditas.

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“Esta es la diplomacia de las capacidades: lograr que el conocimiento, la experiencia y el talento de nuestra gente crucen fronteras de manera legal y formal. Reconocer el talento de los colombianos es abrir caminos para el empleo, el emprendimiento, la productividad y el progreso”, enfatizó el presidente Abelardo de la Espriella.

Todo el proceso será liderado por el Sena y, de acuerdo con el jefe de Estado, se hará a través de una convocatoria gratuita que estará abierta entre el 21 de septiembre y el 30 de noviembre próximos. “Es abrir caminos para el empleo”, precisó el mandatario.

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El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que su Gobierno ya trabaja en un protocolo para atender la protesta que derive en actos violentos y vandálicos. Por eso, afirmó, la Policía tendrá capacidad de acción. Este anuncio lo realizó durante una alocución en la noche de este… pic.twitter.com/6BEUi2qZRY — El Espectador (@elespectador) September 14, 2026

Vea aquí la alocución completa del presidente De la Espriella:

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