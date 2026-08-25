Así quedó conformado el CNE: estos fueron los acuerdos que definieron la elección

Los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral: Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista (Pacto Histórico), José Antonio Parra (Salvación Nacional), Juan Felipe Lemos (Partido de la U), Nubia Stella Martínez (Centro Democrático), Plinio Alarcón (MIRA) y Gersel Pérez (Cambio Radical). Foto: El Espectador

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Tras una extensa jornada en el Capitolio Nacional el Congreso en pleno eligió a los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE). El pulso se libró durante varias semanas en el que tanto las bancadas de gobierno como la oposición movieron sus fichas, pero fue en las últimas 12 horas cuando se cayó la plancha original y Cambio Radical logró por aparte los votos para ocupar un asiento.

No fue hasta altas horas de la noche que finalmente el pleno dio su veredicto final. Luego de numerosas reuniones entre delegados de los partidos, acuerdos de las bancadas, alianzas que se armaban y desarmaban, diálogos de pasillo –e incluso uno que otro vino– los compromisarios se pusieron de acuerdo. Pero eso se concretó en el mismo momento en el que se votaban los impedimentos de los legisladores.

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Serán Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista (Pacto Histórico), José Antonio Parra (Salvación Nacional), Juan Felipe Lemos (Partido de la U), Nubia Stella Martínez (Centro Democrático), Plinio Alarcón (MIRA) y Gersel Pérez (Cambio Radical) los nuevos magistrados que integrarán este tribunal electoral. Ellos tomarán posesión del cargo a partir del próximo 1 de septiembre y empezarán a poner la lupa a los procesos de los colectivos políticos.

La llegada de estos nueve magistrados en las últimas semanas tuvo varios movimientos en el que de una lista inicial de 27 candidatos postulados por varias colectividades para su aspiración, al “día D” llegaron tan solo 10 aspiraciones con fuerza. El primer bloque, ligado estrechamente al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, estaba casi definido.

Las postulaciones de Juan Carlos Wills (Conservador), Juan Felipe Lemos (La U), Silvio Carrasquilla (Liberal) y Nubia Stella Martínez (Centro Democrático) se consolidaron antes de la sesión citada este martes y fueron los primeros en conformar una única plancha de aspirantes oficialistas. Y fueron los nombres de Plinio Alarcón (Mira) y José Antonio Parra (Salvación Nacional) los que terminaron de completar esa lista.

El aterrizaje del ministro del Interior, Rodrigo Lara, por primera vez al Congreso se dio para finiquitar esos acuerdos en una cita que duró más de tres horas en la oficina del presidente del Senado, Honorio Henríquez (Centro Democrático). Ese encuentro contó con la presencia de delegados de los partidos que finalmente lograron su cupo en el CNE y donde se concretó que Cambio Radical saldría de la ecuación, pero, en todo caso, sí logró los votos.

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Después de que eso haya quedado pactado, salieron los delegados a recolectar las firmas de los congresistas para luego radicar esa plancha ante el pleno. Con solamente seis nombres en lista, se le dio el guiño tácito al Pacto Histórico para que pusiera magistradas y sellara la elección de Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista como fichas propia. En fila tenía una tercera candidatura con Guillermo Rivera (En Marcha) como posible candidato, pero los votos no le llegaron a favorecer.

Los primeros dos nombres que quedaron incluidos en la plancha de la oposición llegaron con apoyo directo del expresidente Gustavo Petro. Esa selección también fue producto de un cambio a última hora que sacó de la contienda al exrepresentante Alirio Uribe, quien tenía el apoyo mayoritario de la bancada, entre ellos el excandidato presidencial Iván Cepeda. Con ello se selló el liderazgo pleno de Petro como líder de la oposición en medio de las diferencias y con heridas, aún visibles, por el manejo de la campaña.

Rusinque llega tras ocupar tres cargos de alto nivel en el cuatrienio anterior: directora de Prosperidad Social, superintendente de Industria y Comercio y ministra de Justicia encargada. En el caso de Bautista, fue la mano derecha de Felipe Harman en la Agencia Nacional de Tierras donde fungió como directora de gestión jurídica.

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Pese a la presentación de esas planchas, el candidato de esa colectividad, el exrepresentante Gersel Luis Pérez –del ala charista– logró voltear los votos en el pleno del Congreso. Pérez acudió a sectores verdes y uribistas, que finalmente respaldaron su intención.

La nueva conformación del órgano electoral tomará posesión el próximo 1 de septiembre. Desde esa jornada el pleno tendrá en sus manos una serie de procesos clave que tocará tanto a las ramas Legislativa como Ejecutiva, e incluso la Judicial.

Las decisiones clave del CNE

A corto plazo los primeros procesos sobre los que el CNE tendrá que tomar decisión están relacionados con el futuro jurídico de varios partidos y movimientos políticos. La magistratura saliente dejó en lista de espera la definición de la personería de La Fuerza, partido de Roy Barreras que no logró superar el umbral electoral en el Senado. Sin embargo, un borrador de ponencia le favorecería al contar con representación en la Cámara por Sucre con Alejandro de la Ossa Lacayo.

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En tanto, el Movimiento Bolivariano de Carlos Alonso Lucio, excongresista y figura activa en la campaña del presidente Abelardo de la Espriella, se encuentra al tanto de una decisión en el CNE para saber si será, o no, un partido político. Lucio no se quiso ligar a Defensores de la Patria, movimiento con el que De la Espriella llegó a la jefatura de Estado y que ya cuenta con reconocimiento del Consejo Electoral.

Asimismo, este nuevo bloque de magistrados tendrá la tarea de definir el curso de los procesos de escisión de varios partidos. En la sala plena ya reposa la que impulsa en la Alianza Verde la representante Catherine Juvinao. Además, en el Centro Democrático también se cocina una división que lidera la exsenadora María Fernanda Cabal.

Otros procesos que también tendrán discusión en el Consejo Electoral se refieren al seguimiento y control de las encuestas de opinión en Colombia que fueron reglamentadas a través de la denominada “Ley Mordaza” y que ha tenido serias discusiones políticas. El CNE también tendrá que poner la lupa sobre la financiación de campañas legislativa como presidenciales.

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