Así responde el Gobierno sobre acuerdos firmados para entrar al Escudo de las Américas

Los acuerdos suscritos por el gobierno de Abelardo de la Espriella para el ingreso al denominado bloque del Escudo de las Américas van tomando forma, mientras varios de esos puntos firmados salen a la luz. La apuesta del presidente Donald Trump por fortalecer la lucha contra el narcotráfico y contra las estructuras terroristas, además de detener la expansión económica de China, ahora se convertirá en una política central para Colombia y que se ha fortalecido en tan solo unos meses con De la Espriella en el poder.

Los puntos son varios en los ejes de cooperación en materia comercial y de seguridad, siempre con el objetivo de fortalecer esa ofensiva contra los narcos e incluiría, en algunos casos, la realización de operaciones conjuntas. En efecto, el asentamiento de esas bases ya ha tenido tres encuentros clave en tan solo unas semanas. El primero fue el 7 de septiembe cuando el presidente Abelardo de la Espriella recibió al Secretario de Estado, Marco Rubio, en Barranquilla, siendo el Escudo de las Américas y la estrategia para empezar su desarrollo uno de los puntos primarios en la conversación. Es más, allí se ratificó que esa alianza tendría una de sus sedes Medellín (Antioquia).

Publicidad

Le sugerimos: Arrancó ajuste en la derecha: los de De la Espriella y los de Uribe quieren poder regional

El segundo lo tuvo la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, con Kristi Noem, delegada por el presidente Trump para liderar esa coalición. Y la tercera cita involucró al vicepresidente José Manuel Restrepo y al canciller Omar Bula, en la que también participaron Noem y Araújo. Para todos esos encuentros ha existido una serie de puntos que poco a poco se van acordando, siendo la seguridad el primario y en el que principalmente se han estrechado las manos las dos delegaciones.

Ahora bien, en ese mismo marco han existido acuerdos en los que aún no hay claridad sobre lo firmado. Por ejemplo, tras la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas, el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, aseguró que, dentro de ese paquete de puntos habría estado la aprobación de operaciones militares conjuntas en suelo colombiano.

🇨🇴🇺🇸 En Nueva York, el vicepresidente José Manuel Restrepo (@jrestrp), el canciller Omar Bula Escobar, y la embajadora María Consuelo Araújo Castro se reunieron con la enviada especial para el Escudo de las Américas, Kristi Noem (@EnvoyNoem), y el secretario de Estado adjunto… pic.twitter.com/3nwcuVDUl5 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 22, 2026

Sin embargo, un documento oficial al que tuvo acceso El Espectador, detalla que ese punto no fue firmado por la delegación colombiana que el 12 de agosto que lideró el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, en Panamá. Según se afirma en esas respuestas entregadas al Congreso, "debe precisarse que la Declaración Conjunta de Seguridad suscrita el 12 de agosto de 2026 no contiene una decisión mediante la cual el Gobierno nacional haya autorizado operaciones militares conjuntas de combate de fuerzas militares de los Estados Unidos de América en territorio colombiano. Su alcance se circunscribe a expresar propósitos de cooperación en materia de seguridad y defensa y no comporta, por sí mismo, autorización para el ingreso, tránsito, despliegue o permanencia de tropas extranjeras, ni para la ejecución de operaciones militares de combate en el territorio nacional".

En efecto, ese tipo de operaciones debe tener un control constitucional previo, siendo el Congreso de la República la instancia que tiene la facultad para avalar ese tipo de acuerdos. De momento, el gobierno De la Espriella no ha elevado tal solicitud, razón por la que desde el Ejecutivo se ha asegurado que "lo dispuesto en el artículo 173, numeral 4, de la Constitución Política, que atribuye al Senado de la República la competencia para permitir dicho tránsito. Durante el receso del Senado, el artículo 189, numeral 7, de la Constitución Política establece que corresponde al Presidente de la República permitirlo, previo dictamen del Consejo de Estado".

Lea: Gobierno De la Espriella presentará prioridades al Congreso: Lara se reunirá con senadores

Ese mismo documento también detalla que los acuerdos para el ingreso al Escudo de las Américas son plenamente de cooperación y defensa, dentro de los que también se incluye el intercambio de inteligencia. Esos puntos, según ha asegurado tanto el ministro Mora como el canciller Bula, no comprometen bajo ningún concepto la violación de la soberanía colombiana. "Yo firmé en Panamá la adhesión de 18 países del hemísferio occidental que han firmado. Colombia era de los pocos que no estaba y era una ofensa contra la seguridad contra nuestro país", dijo Mora en una comparecencia ante el Congreso.

"Establece claramente: los ministros de Defensa o sus homólogos y jefes de delegación que participan de la Conferencia de las Américas contra carteles reafirmamos nuestra solidaridad en materia de seguridad y defensa en un comrpomiso compartido por la paz", detalló el Ministro ante el Legislativo. Aunque la coalición inició el 7 de marzo cuando Trump convocó a más de una docena de líderes de la región, en la que no participó Colombia, el cambio en las políticas de Estado trajo consigo la adhesión colombiana a este bloque liderado por Kristi Noem el 12 de agosto y en el que ya hay más de una docena de países.

Esta es la declaración conjunta firmada por Colombia

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.