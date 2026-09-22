Gobierno De la Espriella presentará prioridades al Congreso: Lara se reunirá con senadores

Precisamente, el ministro iniciará la semana con un encuentro a las 8:00 a. m. con los congresistas que debatirán el grueso del paquete legislativo que prepara el gobierno…

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, tiene una agenda movida esta semana. Mientras este martes está previsto que se reúna con los senadores de la Comisión Primera para un desayuno, también se espera que en los próximos días se concrete el encuentro con el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe. Todo ocurre en medio del debate en torno al presupuesto para 2027.

Precisamente, el ministro iniciará la semana con un encuentro a las 8:00 a. m. con los congresistas que debatirán el grueso del paquete legislativo que prepara el gobierno de Abelardo de la Espriella. El contenido de este "ABC Legislativo" fue revelado por El Espectador e incluía proyectos como la oficialización de Barranquilla como capital alterna, unos borradores de iniciativas de “transparencia” para los congresistas y de las figuras de los “gerentes regionales”.

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Incluso, por esas mismas comisiones llegarían otros dos proyectos que serán clave para la política de seguridad de De la Espriella: la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. En esos articulados, según dijo el ministro de Justicia, Iván Cancino, se contempla que no haya mesas de diálogo ni estatus político para los grupos criminales; rebajas de penas entre el 30 % y el 50 %, dependiendo el rango; condenas en centros penitenciarios; y sin devolución de ningún tipo de bienes obtenidos en la ilegalidad.

Invito al país a leer la entrevista del Ministro Iván Cancino en Semana.



Presenta la ley de sometimiento: no hay mesas ni estatus político; tampoco “gestores de paz”.



Las rebajas de penas serán estrictamente condicionadas a verdad, entrega de bienes y armas, y voz de las… https://t.co/hwjcHhBJp2 — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 21, 2026

Esta semana también está previsto que Lara se reúna con la bancada del Centro Democrático. Esa cita se da en medio de las diferencias que han sostenido los congresistas de Salvación Nacional con los uribistas, con señalamientos de lado y lado sobre las posiciones que han tomado en el pasado. Eso ha ahondado las diferencias en la derecha y se espera que con este nuevo encuentro con el ministro se limen las asperezas.

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"En la noche del pasado miércoles teníamos reunión con la bancada, pero teníamos la moción de censura del ministro de Defensa [Jorge Mora], la cual se demoró y la tuvimos que aplazar. La estamos programando para el miércoles de esta semana. El ministro Lara me conoce y sabe de mi talante democrático. Aquí tenemos puertas abiertas para escuchar, debatir y proponer soluciones a los colombianos", señaló el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, sobre ese encuentro.



Todo esto ocurre en plena discusión de las comisiones económicas en torno al presupuesto de 2027. Este lunes se dio un debate en el que no estuvo presente el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y se conoció que desde el Ejecutivo se negaron las más de 600 proposiciones radicadas por los legisladores. De acuerdo con el senador Carlos Meisel (Centro Democrático), dentro de los mismos ministerios tienen propuestas para radicar y todavía no hay acuerdo en torno a las modificaciones a las que se someterá el articulado: "Continuamos con todo el interés de construir con el Gobierno".

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