El Centro Democrático, desde su dirección y su bancada en el Congreso, salió en defensa de Paloma Valencia ante los señalamientos que llegaron sobre la excandidata presidencial y exsenadora de supuestamente haber recibido información relacionada al atentado contra Miguel Uribe, precandidato presidencial del uribismo. Los señalamientos alrededor del caso de Miguel Uribe, que Valencia ha calificado como "absolutamente falso", abren nuevamente las tensiones entre el uribismo y el abelardismo.

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, en medio de su defensa sobre la excandidata presidencial, afirmó que "mientras el país tiene tantos problemas y desafíos los bodegueros al parecer siguen en campaña". Esta es una línea que también han manejado otros sectores de la colectividad uribista, como el senador Hernán Cadavid, quien afirmó que "prefieren difamar a una persona transparente como es Paloma Valencia antes que asumir sus propios errores".

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Aunque las figuras del Centro Democrático no hacen mención directa a ningún sector, desde la campaña presidencial el uribismo se quejó del "maltrato" del movimiento del ahora presidente De la Espriella a la candidatura de Valencia y de cómo las llamadas "bodegas" de ese movimiento realizaron una "campaña negra" en su contra de cara a la primera vuelta presidencial de 2026. Si bien ni figuras prominentes del círculo presidencial como el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) y el presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez se han referido al tema, desde sectores afines al abelardismo sí han llegado dardos a Paloma Valencia por estos señalamientos.

Soy absolutamente clara: jamás recibí información sobre un atentado contra Miguel Uribe ni contra otras personas. Lo que sí recibí fueron advertencias de un atentado en mi contra, y cuando ocurrió el de Miguel, las puse en conocimiento de la Fiscalía. #DeFrente #SiColombia pic.twitter.com/PPTFHy6v5N — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) November 22, 2026

"Paloma Valencia ha sido enfática en señalar que nunca recibió información sobre un atentado contra Miguel Uribe ni contra otras personas. Por el contrario, recibió advertencias sobre amenazas en su contra y, tras el atentado contra Miguel, puso esa información en conocimiento de la Fiscalía. Las balas también iban dirigidas contra Paloma Valencia. Pretender desconocer las denuncias y advertencias realizadas oportunamente por el Partido es faltar a la verdad", se lee en el documento publicado por su partido frente a los señalamientos que, con unos chats que luego la candidata confirmó como reales, se quiso dar a entender que Valencia tuvo información sobre el atentado contra Miguel Uribe antes de que ocurriera, línea que Valencia ha negado.

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Emily Rivera Sánchez, quien trabajó en el equipo de la exsenadora durante esa época, confirmó que ella fue quien se comunicó con la persona que quería hacer llegar la advertencia sobre su seguridad a la candidata. Sobre la conversación, afirmó que "el mensaje se refería a un posible atentado contra ella. Nunca mencionó a Miguel Uribe Turbay ni a otro integrante del partido".

Fui yo quien se comunicó telefónicamente con la persona que envió la advertencia a la senadora Paloma Valencia. En esa conversación, el señor reiteró que el mensaje se refería a un posible atentad0 contra ella. Nunca mencionó a Miguel Uribe Turbay ni a otro integrante del partido pic.twitter.com/Q7NZpTPauE — Emily Rivera Sanchez (@emilyriverasan) November 23, 2026

Aunque no sea un choque con nombres propios, como las críticas del senador Gómez a el expresidente Uribe o los cruces de declaraciones con ministros del gobierno De la Espriella, esta polémica vuelve a tensionar la relación entre el partido con la bancada oficialista más grande del Congreso y el movimiento del jefe de Estado. Estas disputas llegan en el marco de la discusión sobre la ley de ajuste fiscal que deberá radicarse en los próximos días en el Capitolio, y que como ya se ha visto en las discusiones y modificaciones previas, el uribismo será un actor clave en el trámite del "rescate fiscal" anunciado por el Ejecutivo.

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