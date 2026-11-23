La campaña de 2027 se agitó por cuenta de las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella en respuesta a quien fue su antecesor directo en la Casa de Nariño, Gustavo Petro. En una intervención en la que también hizo un balance de la segunda jornada de marchas citadas por la oposición del Pacto Histórico, el mandatario pidió a Estados Unidos investigar al exjefe de Estado, quien en un discurso desde Cali había pedido promover la consigna de "renuncie, Abelardo".

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De la Espriella pide vigilancia de EE. UU. sobre Petro: en juego el 2027 | La Mesa Redonda

“Hay competencia de Estados Unidos para investigarlo, procesarlo y, ojalá, encarcelarlo”, aseveró De la Espriella en una intervención pública.

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Todo eso es el punto de partida de unos días agitados que tocan el llamado a urnas que ocurrirá el 31 de octubre de 2027. Las afirmaciones de lado y lado ponen de relieve la búsqueda de la oposición y del oficialismo para lograr más espacio a nivel regional. De la Espriella llegó a la Casa de Nariño con la apuesta de la descentralización, mientras que Petro tiene en la mira consolidar los que han sido bastiones de la izquierda e incluso aquellas zonas que, aun con estructuras políticas fuertes, votaron en su mayoría por su candidato en las presidenciales.

El factor Estados Unidos tampoco es menor. El llamado del jefe de Estado se da por cuenta de las denuncias que desde su administración se han hecho contra el Ejecutivo anterior y por las cuales señalan al gobierno Petro de ser una "empresa criminal" que dejó "finanzas profundamente deterioradas y escándalos de corrupción que deben esclarecerse". El exmandatario ha defendido su gestión.

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Quedan más de 11 meses para que el país vaya a las urnas y vote por sus líderes regionales. Aunque este suele ser un medidor de la favorabilidad del gobierno de turno, generalmente no se logra una representación mayoritaria a nivel territorial. Estos factores están siendo analizados por oficialismo y oposición para determinar cuál será el camino a seguir para fortalecer sus movimientos.

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