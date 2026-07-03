“No hay fecha para reunión con el presidente Abelardo de la Espriella”: Juan Espinal

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¿Cuáles son las prioridades para estos próximos cuatro años en materia legislativa?

Lo primero es acompañar al Gobierno [de Abelardo de la Espriella] en la recuperación y en la toma de decisiones frente al deterioro de la seguridad y el orden público. Eso nos preocupa a todos los colombianos y necesitamos seguridad física para que lleguen inversionistas a nuestro país. Segundo, una apuesta en materia de la recuperación del sistema de salud, que queda con unas deudas superiores a los COP 27 billones. Tercero, en materia de seguridad energética, tratar al máximo en todas las decisiones que tomemos como Congreso de la República de evitar que Colombia se apague.

¿Cómo ven el panorama para el Centro Democrático en las elecciones regionales?

A nosotros como partido cada cuatro años nos matan, nos acaban. Dicen que el Centro Democrático “se acabó” y “se borró”, como ocurrió en el 2022 por culpa de la narrativa de la izquierda. Cuatro años más adelante nos convertimos en la bancada más importante de la oposición [del presidente Gustavo] Petro a nivel nacional. Pasamos de tener 16 representantes a tener 30, de tener 13 senadores a tener 17. Hoy somos 47 congresistas.

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¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como siempre lo hemos hecho, hacer una muy buena tarea a nivel nacional, trabajo legislativo, control político, acompañar al Gobierno nacional, afianzando las decisiones territoriales en todo el país. Eso requiere disciplina, eso requiere visitar los municipios, todos los territorios, y dialogar con la ciudadanía. Siempre hemos procedido como una bancada unificada, disciplinada, estudiosa y coherente. Siempre defendiendo el estado de derecho a los empresarios, a los trabajadores, defendiendo la seguridad, nuestros principios y valores, defendiendo la libertad de mercado.

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¿Cuál es su hoja de ruta al pasar de la Cámara de Representantes al Senado de la República?

Ahora volvemos a ser partido de gobierno con Abelardo, que no es el presidente de nuestro partido. Ahí hay una gran diferencia, sin duda, con el gobierno del presidente Iván Duque. Entendemos perfectamente que las circunstancias son completamente diferentes a las que vivimos en el 2014, en el 2018 y en el 2022. Aquí hay unos retos grandísimos que deja el gobierno Petro y creo que uno de los puntos más importantes es que el presidente Abelardo de la Espriella debe hacer un muy buen corte y contarle a toda la opinión pública y a la comunidad internacional cómo recibe el gobierno.

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Además, dentro de esta bancada el doctor Andrés Forero lidera todos los temas de salud, temas laborales y temas pensionales. El doctor Hernán Cadavid, toda una agenda como jurista en materia de jurisdicción agraria, de la JEP y de la paz total. Mis temas siempre han sido la defensa de la seguridad energética en el país, donde hay que tomar varias decisiones de manera rápida para evitar que Colombia se apague. Una sola ola de apagón costaría COP 200 mil millones, de acuerdo al Banco de la República.

Varios nombres del Centro Democrático han sonado para ser parte de presidencia de Senado y de Cámara, ¿creen que puedan lograr alguna de las dos?

Los partidos declarados partidos de gobierno y los partidos independientes entran dentro de las mesas de los compromisarios para definir la participación de los partidos en las mesas directivas de la Cámara y del Senado, como de las diferentes comisiones legales. Ahí se toma una decisión de qué partidos van a participar en las Presidencias.

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Nosotros como partido, que somos la bancada más grande declarada de gobierno, pues sería lógico que tengamos participación de una Presidencia en la Cámara de Representantes y una presidencia en el Senado. Pero eso se llega a conciliar y se acuerda con todos los compromisarios, respetando, obviamente, la voluntad de todos los partidos.

¿Esperan reunirse con el presidente electo?

La verdad no hay fecha para reunión con el presidente Abelardo de la Espriella y con el doctor José Manuel Restrepo, vicepresidente electo. El único del partido que ha hablado con el presidente electo ha sido el presidente [Álvaro] Uribe, que es el jefe natural de nuestro partido. Nosotros no hemos tenido un diálogo directo.

¿Ve posible que el partido le de la escisión a la senadora María Fernanda Cabal?

La escisión es una figura que existe en el ordenamiento jurídico para los partidos y eso tiene un trámite interno. La verdad es que no conozco en qué estado está esa solicitud de la doctora María Fernanda Cabal.

¿Cuál es su perspectiva respecto a esta nueva elección de los magistrados y magistradas que conformarán el Consejo Nacional Electoral (CNE)?

Lo primero es que cada 33 congresistas, un partido gana un espacio en el Consejo Nacional Electoral. Es decir, nosotros tenemos asegurado un magistrado, podríamos buscar coalición con otro partido para lograr tener dos o más representación de magistrados en el CNE. Ahora bien, hace cuatro años todos los partidos de gobierno hicieron una plancha y nosotros solos nos fuimos con una plancha, por eso sacamos a Álvaro Hernán Prada. Esa puede ser la dinámica, puede existir una plancha, dos o tres planchas.

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A partir del 14 de julio se inician las reuniones de los compromisarios y ahí se analiza toda la línea de trabajo respecto a las mesas directivas del Congreso de la República, Presidencia de Cámara, Presidencia del Senado y Consejo Nacional Electoral.

Aunque no han empezado las reuniones formales con compromisarios y partidos, sí se ha hablado de la posibilidad de que con Salvación Nacional se pueda lograr un nuevo asiento en el Consejo Nacional Electoral, ¿ustedes lo ven posible?

Esa es una tarea de los compromisarios. Obviamente pues Salvación Nacional es el partido directamente del presidente Abelardo de la Espriella, así no tenga el aval directo por movimiento. Lo mismo con los dos representantes del movimiento del alcalde Federico [Gutiérrez], creo que ahí puede haber una relación natural. Pero esas decisiones se toman en el momento en que los compromisarios empiecen la tarea de las reuniones en el Congreso de la República. Hoy no hay nada definido realmente.

¿Y cómo ve el proceso de la elección de contralor?

La Contraloría se elige la segunda semana de agosto. Hay 10 nombres que ya están completamente filtrados. Nosotros, a partir del 20 de julio, que ya estamos posesionados, iniciaremos seguramente, como partido, diferentes entrevistas con los 10 participantes a contralor general de la República para tomar una decisión.

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