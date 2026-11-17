"Todas las medidas que se han tomado desde el primer día de este gobierno en el ámbito de relaciones exteriores eran…

El canciller Omar Bula pasó por el Congreso en su tercer debate de control político para responder por el giro en las relaciones exteriores de Colombia. El jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó en que es el presidente Abelardo de la Espriella quien orienta todas las decisiones y recalcó que el acercamiento a Israel y a Estados Unidos se ha hecho con miras a "recomponer las relaciones internacionales" de Colombia.

"Todas las medidas que se han tomado desde el primer día de este gobierno en el ámbito de relaciones exteriores eran conocidas antes del inicio de este gobierno. Aquí no hay nada nuevo. Hay desacuerdos, sí, de eso se trata la democracia. Para eso estamos acá", señaló el ministro en su intervención.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, asistió hoy a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes para atender el Debate de Control Político No. 006, en el que respondió a las proposiciones de los congresistas sobre decisiones de política exterior del… pic.twitter.com/sWkp5EFekN — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) November 17, 2026

Bula subrayó en que el pilar de las relaciones exteriores de este gobierno es la soberanía nacional. Por eso, apuntó, es necesario tener un acuerdo a nivel nacional sobre la lucha contra el crimen organizado y resaltó la importancia del Escudo de las Américas en ese propósito.

"Hay 24 grupos identificados por el Escudo de las Américas. Con nombre, identificados, localizados. ¿Por qué? Porque son criminales. A ver si algún día distinguimos entre el criminal y el ciudadano de bien. Es importante que lo veamos en estos países que están afectados por el crimen. Somos el 8 % de la población mundial y tenemos el 30 % de los crímenes y los homicidios a nivel mundial. Eso no es normal para nadie, independiente de su orientación ideológica. Entre las organizaciones están el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, incluidas estructuras conocidas como el Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia", dijo el canciller.

En ese punto, indicó que es una herramienta no solo para luchar contra el crimen organizado, también es de carácter económico y con miras a ampliar la cooperación: "Es una declaración política que está bajo la prerrogativa del presidente de la República, elegido por los colombianos con mayoría que apoyaron estas ideas que no son nuevas".

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"Nuestra relación con Estados Unidos comprende dimensiones históricas de comercio, inversión, cooperación judicial, lucha contra el narcotráfico y seguridad. Se puede profundizar esa relación sin renunciar a sostener diferencias diplomáticas, que ya las ha habido, cuando existan", aseguró. Sobre esa relación, indicó que los acuerdos firmados en Barranquilla sobre tierras raras no son vinculantes.

En su intervención, defendió la posición que ha tomado el Gobierno frente a Israel. Enfatizó en que la administración de Gustavo Petro "nunca" tuvo que haber cortado relaciones con ese país y señaló que la decisión de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén responde a un "análisis propio" que hace el Ejecutivo de una "situación geopolítica [que] cambia", algo que también ocurrió en el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, que reconocido internacionalmente como territorio sirio ocupado.

"Ser amigos de Israel no implica ser enemigos de Palestina. ¿Por qué tienen que tener esa dicotomía entre blanco y negro? Es que eso es lo que nos tiene mal: primero que todo, condenar a todo un país y a toda su población, en el caso de Israel, por lo que hace su gobierno. Cuando yo, en el pasado, hacía referencia a los grupos terroristas de Medio Oriente, me refería a los grupos extremistas terroristas, no a la población palestina, no al palestino del común", aseveró Bula.

En una parte de sus declaraciones, el canciller criticó de frente el manejo que se le dio en el Ejecutivo pasado a las relaciones internacionales. Indicó que "este gobierno construye relación, inclusive con aquellos que piensan diferente, porque es de eso que se trata la diplomacia" y que en el cuatrienio anterior "fueron maltratadas las relaciones exteriores".

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El ministro adelantó que desde el Palacio de San Carlos se lanzará "un sistema de medición de resultados", en el que se evaluará el desempeño de los funcionarios de planta interna, así como del servicio diplomático. De acuerdo con él, esta administración trata al Estado como una empresa y por ello están enfocados en dar resultados.

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