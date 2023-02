Atlántico y una aspiración a la Gobernación repleta de viejos conocidos

Circunscripciones Transitorias Especiales de PAZ - Macayepos Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Mientras que en Barranquilla pareciera que todo está dicho, el panorama político para las elecciones de octubre en Atlántico es incierto. En el ámbito departamental, el juego de alianzas está abierto y son múltiples las combinaciones que se podrían dar en los tarjetones. La única certeza a la que apuntan expertos y políticos de la zona es que es muy poco probable que se repita el doblete que obtuvieron los Char en las justas regionales 2019: Alcaldía de Barranquilla (Jaime Pumarejo) y Gobernación (Elsa Noguera). Más allá de esto, se espera un panorama agitado en el que las alianzas pueden ser tan variopintas que fácilmente una candidatura puede llegar a congregar a sectores del Pacto con el tradicionalismo de la región, incluso con los propios Char, que no tendrían candidato de sus entrañas, pero su guiño podría terminar desequilibrando la contienda.

Podría interesarle: “Es incompatible con el proyecto de paz”, Gobierno sobre red de corrupción en cárceles

Para expertos consultados por este diario, la situación electoral en el departamento se debe a varias razones, entre ellas el debilitamiento político que ha sufrido en los últimos años la familia de la que Fuad Char es patriarca. “Ellos saben que no tienen la Gobernación. Que no pueden repetir”, afirmó un conocedor de la movida política de la región y cercano a algunos políticos de la zona. El debilitamiento no solo vendría de los escándalos y derrotas que han enfrentado, sino que se debería a una relación no tan fluida con la gobernadora Elsa Noguera, con la que llegaron en llave. Por esta razón, se espera que no tengan un candidato propio, sino que terminen apoyando a uno de los que sea más opcionado y tenga apoyos de otros sectores: “Es mejor ganar un 10 % que perder un 100 %”.

Por otro lado, expertos reseñaron a este diario que la hegemonía férrea que mantienen los Char en Barranquilla ha hecho que varios liderazgos vean una alternativa en la Gobernación de Atlántico. Además, en la instancia departamental habría una mayor conciencia sobre el voto de opinión, en gran parte debido a buenas gestiones de Movimiento Ciudadano en este aspecto, contrario a las administraciones de Barranquilla llenas de corrupción por parte del cura Bernardo Hoyos y Guillermo Hoenigsberg, ambos de dicha colectividad. “En la Gobernación existe el tema de que Gustavo Bell, de Movimiento Ciudadano, lo hizo bien y existe la idea de que el voto de opinión sirve. Hay un voto más libre en la Gobernación y por eso todo el mundo coge para allá”, afirmó Diógenes Rosero, director del Foro Costa Atlántica.

De forma similar a Barranquilla, el Pacto Histórico jugará un papel preponderante en la contienda y en este caso es muy probable que un candidato con su apoyo directo o velado termine siendo el sucesor de Noguera. No obstante, en la coalición de izquierdas se vuelven a sentir algunas de las disputas y divisiones que se evidencian en la capital del Atlántico. Por ejemplo, en la Colombia Humana hay molestia por la supuesta determinación unipersonal del diputado Nicolás Petro —hijo del presidente— de apoyar la aspiración de Máximo Noriega, quien fue funcionario del cura Hoyos, secretario del IDRD del gobierno Petro en Bogotá y uno de los cuadros claves en Atlántico de las campañas petristas. El compromiso ha sido tal que el diputado Petro acuñó el eslogan “el Pacto es lo Máximo”.

Le recomendamos: Barranquilla preelectoral: todo gira al son de los Char

Algunos miembros del Pacto que hablaron con este diario han dicho que no ha caído bien lo hecho por Nicolás Petro, pues da a entender que Noriega ya es el candidato del Pacto e incluso lo acusan de saltarse las directrices de la Colombia Humana de que el candidato debe ser escogido en consenso por dicha colectividad. Uno de los que ha demostrado molestias, según algunas publicaciones periodísticas, ha sido Javier García Felizzola, quien hace parte de la facción Colombia Profunda de la Colombia Humana y pretendería tener el aval a la Gobernación por dicha colectividad. Por el partido del presidente también sonarían Fernando Fonseca y Alfonso Camerano.

En el Pacto, pero en la orilla del Polo, también hay varias aspiraciones a la Gobernación, entre las que se destacan Domingo Tovar, expresidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); Robert Vizcaíno, empresario, y Roque Fontalvo. Sin embargo, esta colectividad tiene la particularidad de que no solo estarían mirando a candidatos de sus filas, sino que allí suenan perfiles el de como Alfredo Varela, quien fue concejal por Cambio Radical, pero también fue candidato a la Gobernación por la Alianza Verde y es cercano a las altas esferas sociales de Barranquilla por su vínculo con Rochi Stevenson, su esposa. Varios consultados confirmaron el acercamiento que Varela ha tenido con los grupos alternativos, incluso algunos del Polo confirmaron que estarían apoyándolo.

Una senda similar está recorriendo José Antonio Segebre, quien ya fue gobernador por el Partido Liberal, apoyó a Gustavo Petro en las presidenciales y estaría buscando el favor de los sectores independientes. Algunos ven a este candidato como el más probable para reunir buena parte del apoyo político: es liberal, está en la baraja de los conservadores, podría ganarse el apoyo del Pacto Histórico y es amigo de los Char. Además de Segebre, entre los liberales se están posicionando el exgobernador Eduardo Verano, quien ya ha pedido pista para una tercera gobernación suya, y la exrepresentante Martha Villalba, de la casa Torres, quien apoyó a Petro para la presidencia y es cercana al senador Pedro Flórez.

Revise acá: Registraduría fija calendario electoral para consultas interpartidistas de 2023

Estas postulaciones no tendrían la misma fuerza que la de Segebre. En el caso de Verano, aunque histórico de la colectividad del trapo rojo, algunos del Pacto han dicho que su extrema cercanía con el charismo, con el que gobernó, haría que fuera imposible apoyarlo: “Están las líneas rojas de no charismo, no Cambio Radical, no Centro Democrático y Verano es muy cercano a Char”. En el segundo caso, expertos en el tema político, como el profesor Ángel Tuirán, afirman que Villalba se ha distanciado del Pacto y otros hablan propiamente de un choque con el sector de Nicolás Petro, por lo que un posible apoyo de la coalición de izquierda tampoco sería viable en estos momentos.

Por fuera de esta puja por el apoyo del Pacto ha comenzado a sonar de forma leve el nombre de Tito Crissien, exministro de Ciencia, perteneciente a la familia de empresarios dueña de la Universidad de la Costa. Políticos que hablaron con este diario advirtieron que se ha movido a nivel regional, lo que deja ver que habría una clara intención de aspirar. Además de su lazos familiares y cercanía con partidos como la U, el perfil de Crissien cobra relevancia, pues es el rey momo del Carnaval de la 44 en Barranquilla, y muchos ven esta distinción como una forma de capitalizar políticamente las fiestas carnestolendas. Posiblemente su aspiración se confirme tras el Miércoles de Ceniza.