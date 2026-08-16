Avanza la contención de la crisis humanitaria: Gobierno, Congreso y ciudadanía en acción

Hasta el momento van poco menos de 300 muertes y 100.000 personas afectadas. Foto: EFE - Carlos Ortega

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Han pasado 6 días desde que un terremoto de 74, sacudió al país. Hasta el momento las cifras oficiales confirman un poco menos de 300 muertes, más de 200 desaparecidos y más de 100.000 personas damnificadas. La estrategia de contención desplegada por el Gobierno sigue en funcionamiento y ya se han llevado a cabo otras visitas a los territorios más afectados. Por su parte, congresistas y ciudadanos siguen aportando para mitigar la crisis.

El presidente Abelardo de la Espriella culminó el recorrido por los departamentos del occidente del país y dijo: “Visité El Cairo, Valle del Cauca, un municipio que desde 1970 no recibía la visita de un Presidente de la República. He venido a abrazar a sus familias y a decirles de corazón que no están solas. Sé lo que han sufrido y conozco el dolor que ha dejado esta tragedia. Pero también sé de la fortaleza de nuestra gente. Mi compromiso es gobernar desde el territorio, sin distancias y con hechos”.

De la Espriella también estuvo este domingo en la mañana en Buenaventura. “En este momento tenemos 120.328 familias afectadas, lamentablemente tenemos 289 fallecidos. Nuestra solidaridad, cariño y apoyo para los familiares de estas víctimas”, dijo De la Espriella. Quien además aseguró que llegaron a Buenaventura para atender la crisis humanitaria y el sistema de salud, misma razón por la que la ministra de Salud, Ana María Vesga, se encuentra en ese territorio.

“En los próximos días llegarán más carpas y más ayudas. A través de la oficina de la primera dama se han hecho llegar miles de ayudas para buenaventura”, finalizó.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, el vicepresidente José Manuel Restrepo, la llamada segunda dama, Tatiana Céspedes y el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar entregaron un balance sobre cómo va el proceso de contención.

“Estamos aquí en Pereira y aquí seguimos en alerta máxima. Aquí todavía hay personas sepultadas. Hay actividades de búsqueda y rescate. Incluso, pues ya sumamos 96 muertos en la ciudad de Pereira y hay todavía 260 personas desaparecidas y personas debajo de los escombros”, dijo el ministro Lara. Y agregó: “Hay solicitud de ingenieros especialistas en estructuras, porque hay más de 8.000 solicitudes de personas que quieren saber si su casa, su hogar es seguro”.

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Por su parte, el vicepresidente Restrepo dijo: “En La Virginia, Risaralda, más de 90 familias lo perdieron todo tras el colapso de sus viviendas. Hoy estuvimos en el albergue, escuchando sus historias, su dolor y también a un alcalde que lleva sobre sus hombros la angustia de su gente. Aquí hay familias que necesitan respuestas. Y aquí está el Gobierno Nacional para acompañarlas y actuar. Vamos a trabajar junto a la Alcaldía y la Gobernación para que estas familias reciban la atención que necesitan y avancen hacia la recuperación de sus hogares”.

Desde el congreso, los representantes del Centro Democrático radicaron un comunicado hacia el presidente Abelardo de la Espriella sugiriendo algunas medidas para la emergencia. “Con ocasión de los graves daños ocasionados por el terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto de 2026, y ante la necesidad inminente de movilizar recursos de manera rápida, eficiente y transparente para la recuperación de los territorios afectados, acudimos respetuosamente a usted para solicitarle revisar las siguientes propuestas y, de considerarlo pertinente, incorporarlas dentro de las medidas que se adopten en desarrollo del Estado de Emergencia Económica”.

Vea el documento completo:

En esta misma línea, la senadora uribista María Clara Posada, pidió nombrar un gerente exclusivo para liderar la reconstrucción tras el terremoto. “Colombia necesita cuanto antes un gerente que coordine los recursos, las obras y las instituciones para devolverles la esperanza a quienes lo perdieron todo”, señaló.

Por su parte, desde el Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda manifestó que se reunió con las comunidades del Chocó para aportar en la reconstrucción del territorio. “Vamos a desarrollar una acción sostenida en el tiempo para ayudar a resolver esta situación. Con la gente, con el esfuerzo organizado y consciente de la población en Chocó, vamos a salir adelante”, afirmó.

Lea el comunicado:

Además, las acciones ciudadanas se mantienen en pie desde diferentes centros de acopio para llevar ayuda humanitaria a los territorios que más lo necesitan.

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