Avanza proyecto que impediría que alcaldes de Bogotá busquen la Presidencia

En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se aprobó el proyecto de acto legislativo que busca modificar la Constitución para añadir una inhabilidad a los alcaldes de Bogotá que quieran, luego de su mandato, buscar la Presidencia de la República. La discusión se dio bajo la ponencia positiva que presentó Carol Borda, representante por Bogotá de Salvación Nacional.

Allí, se aprobó el texto que quiere agregar la inhabilidad a los mandatarios locales de la siguiente manera: “Tampoco podrá inscribirse como candidato ni ser elegido Presidente o Vicepresidente de la República quien haya sido elegido y ejercido en propiedad el cargo de Alcalde Mayor de Bogotá durante el período constitucional inmediatamente anterior a la elección presidencial, aunque hubiere renunciado antes de la finalización de dicho período”. El proyecto tiene un régimen de transición, por el que aplicaría desde la elección presidencial de 2034, por lo que esto no inhabilitaría, por ejemplo, al actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

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Esta modificación, en ese sentido, también responde a un fenómeno que ya se ha presentado con varios exmandatarios. Andrés Pastrana fue el primer alcalde de Bogotá elegido por voto popular, para un periodo de dos años (1988-1990). También fue el primer alcalde elegido por voto popular que luego saltó a la Casa de Nariño, pues fue elegido presidente para el periodo 1998-2002, tras ser candidato presidencial en 1994 después de un paso por el Senado. Gustavo Petro también pasó por el Palacio de Liévano y por la Casa de Nariño. Fue alcalde de la capital del país entre 2012 y 2015, y después de un paso por el Senado y una fallida candidatura presidencial en 2018, llegó a la Presidencia en 2022. Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, intentó hacer el salto entre el Palacio de Liévano y la Casa de Nariño, como candidata presidencial en 2026 tras su mandato local en la capital.

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El proyecto cuenta con el apoyo y la autoría de representantes oficialistas como Daniel Briceño y José Jaime Uscátegui (Centro Democrático) como también tiene el apoyo de representantes de la oposición como Mauricio Toro (Alianza Verde). Sobre el objetivo de este proyecto, el representante Briceño señaló que los mandatarios que busquen la Alcaldía de Bogotá deberían hacerlo "para solucionar los problemas de transporte y seguridad y no para catapultar una campaña de la Alcaldía a la Presidencia, que es lo que ha pasado en los últimos años".

La inhabilidad actual, que está en el artículo constitucional que se quiere modificar, señala que los ciudadanos inhabilitados son aquellos que un año antes de la elección hayan ejercido cualquiera de estos cargos: Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, o de la Corte Constitucional, Consejero de Estado o miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), o del Consejo Superior de la Judicatura, ministros, procurador general de la Nación, defensor del Pueblo, contralor general de la República, fiscal general de la Nación, registrador nacional del Estado Civil, director de departamento administrativo, gobernador de departamento o alcalde mayor de Bogotá.

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El documento abrió la discusión sobre la caracterización especial de la Alcaldía de Bogotá de cara al panorama electoral. En el texto que firma la congresista ponente, se advierte que "la Constitución ya admite un diseño electoral diferenciado para la capital, sin que por ello se desconozca la igualdad de sus ciudadanos", pues en la capital del país existe una segunda vuelta en la contienda por el Palacio de Liévano cuando no se alcance el umbral del 40 % y una ventaja de diez puntos porcentuales sobre el segundo candidato. Este mecanismo, aunque no se utilizó, estaba habilitado en la elección con la que Carlos Fernando Galán llegó a la dirección de la capital.

El texto de ponencia también advierte que, en relación con las posibles tensiones de un alcalde de Bogotá que tenga en su horizonte político la Casa de Nariño, que "los problemas de una ciudad requieren actuaciones cuyos resultados no siempre coinciden con los tiempos de una campaña electoral". "Cuando ambas agendas concurren, existe el riesgo de que la atención del titular se distribuya de acuerdo con las necesidades de su proyección nacional y se debilite el seguimiento efectivo de la gestión de la ciudad", señala el documento, justificando el valor de la reforma que ahora tendrá que pasar por la plenaria de la Cámara de Representantes.

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