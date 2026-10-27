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Estos son los recortes que De la Espriella le aplicó a las arcas de la Casa de Nariño

La Presidencia tomó la decisión, a dos meses de que termine este 2026, de pasar la tijera por sus finanzas: el monto a reducir es por COP 267.232 millones. La doctrina de austeridad se va a extender a otras entidades del Ejecutivo. 

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Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
Abelardo de la Espriella en la Casa de Nariño.
Abelardo de la Espriella en la Casa de Nariño.
Foto: Presidencia de Colombia

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“El ajuste del Estado comienza por la propia Presidencia”. Esa fue la frase de Abelardo de la Espriella en su última alocución, en la cual detalló los recortes que tendría su Casa de Nariño y las entidades adscritas antes de que termine el año, en medio de su promesa de austeridad. El mandatario quiere evitar sobrecostos en Palacio y prevenir los escándalos de sus predecesores, que pasaron desde comprar plumas de ganso, cortinas de hilos de seda e incluso vajillas por varios de millones de pesos y desataron polémica en su momento.

La última de…

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Cuenta las historias de los pasillos del Congreso de la República y del poder desde las regiones. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters. Interesado en el análisis de datos e inteligencia artificial. Premio Vallecaucano de Periodismo 2025. nitorresg ntorres@elespectador.com
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