Estos son los recortes que De la Espriella le aplicó a las arcas de la Casa de Nariño

La última de las medidas para mermar el gasto será por casi COP 267.232 millones, que tocan los recursos de funcionamiento e inversión de cinco entidades claves adscritas a Palacio: Agencia para la Reincorporación (ARN), Agencia de Renovación del Territorio (ART), Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional (APC) y Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco.

Solo en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) la disminución será de COP 191.668 millones, de los cuales COP 182.422 millones son recursos corrientes y el resto de los COP 9.200 millones son de otros rubros.

“En materia de personal, nuestra planta registra una ocupación del 58 %, es decir, de 1.018 cargos, 586 se encuentran provistos en este momento. Y también hemos tomado decisiones sobre la contratación. 32 contratos de prestación de servicio han sido terminados por un valor de COP 2.200 millones”, señaló De la Espriella al detallar la forma en que recortarán las entidades ligadas a Palacio.

En el caso de la ART, terminará su año con el recorte más grande, pues se le quitó el 26 % de su presupuesto. Esta entidad, a cargo de Cindy Nataly Palma, pasará de tener COP 193.279 millones a COP 142.670 millones, unos COP 50.608 millones menos. Casi todo el ajuste proviene de la inversión, en la que nueve de cada diez pesos salen de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito; solo en el proyecto de reconversión productiva “para el tránsito a economías lícitas en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola o marihuana”, la reducción será de COP 45.137 millones.

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Los COP 5.439 millones restantes salen de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pues COP 5.333 millones provienen de los proyectos de transformación en los territorios, COP 52 millones de la actualización de los planes de acción para la transformación regional y COP 36 millones de la medición del avance de los propios PDET.

A la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) le recortan COP 18.599 millones y queda con COP 341.023 millones, un 5,2 % menos. La tijera pasa íntegramente en el funcionamiento, donde cortarán COP 18.295 millones a las transferencias al Fondo de Programas Especiales para la Paz destinadas al Programa de Reintegración Social y Económica, el encargado de pagar la ruta de reincorporación de los excombatientes.

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) pierde COP 5.586 millones, el 0,8 % de su presupuesto, y queda en COP 693.433 millones. El grueso —COP 4.252 millones— se le quita al fortalecimiento financiero del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo destinado a reasentamientos ordenados por vía judicial en Murindó, Córdoba, La Dorada, San José del Palmar, Tello, Ibagué y Villarrica. Otros COP 1.228 millones salen del proyecto de información y calidad de datos para decidir ante desastres, COP 54 millones de participación ciudadana y divulgación, y COP 46 millones de bienes y servicios.

Los dos recortes menores son en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia), que cede COP 678 millones y queda con COP 107.459 millones. Además, la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas pierde COP 93 millones, el 0,3 %, en adquisición de bienes y servicios.

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Sumados, los seis recortes dan los COP 267.232 millones que anunció el Gobierno, y de ese rubro el 97 % corresponde a renglones de la implementación del Acuerdo de Paz, que son el grueso de estas entidades.

Todo esto es parte de unas medidas de austeridad que comenzaron con el decreto 1585 del 22 de octubre, que recortará COP 13,8 billones, equivalentes al 0,7 % del producto interno bruto (PIB). La medida incluye COP 3 billones menos en funcionamiento al disminuir los contratos de prestación de servicios y compras que el Ejecutivo considere innecesarias; COP 4 billones menos en servicio de la deuda y COP 6,8 billones menos en inversión en recursos de contratos que ya no alcanzarán a ejecutarse o que no son prioritarios para esta administración.

La entidad en la que más pasarán la tijera será el Instituto Nacional de Vías (Invías), con cerca de COP 1,4 billones menos; sigue la Aeronáutica Civil (COP 949.143 millones menos), la Registraduría (COP 775.000 millones menos) y la Rama Judicial (COP 696.496 millones menos).

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Estos cambios los había vaticinado el exministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, quien en septiembre de este año señaló que “todos debemos hacer un esfuerzo de austeridad […] en todas las entidades haremos un esfuerzo de recorte; en el Ministerio de Interior, en el remanente de presupuesto que queda por ejecutar este año, que son aproximadamente COP 330.000 millones, vamos a devolver COP 120.000 millones”.

En el nuevo decreto, esto se hizo Ley, pues anuncian un recorte de COP 274.639 millones para la cartera del Interior al sumar en funcionamiento COP 152.595 millones menos y COP 122.044 millones que estaban destinados a la inversión, pasando de 1,42 billones a 1,15 billones. La austeridad seguiría en 2027 en esa cartera, pues tendrá una bolsa de COP 1,28 billones; eso es COP 146.692 millones menos que lo aprobado inicialmente este año.

Las tijeras también pasaron por la casa diseñada por Rogelio Salmona, donde habita el vicepresidente José Manuel Restrepo, que dependen por completo de las asignaciones impartidas por el Dapre y que, según el segundo al mando de este Ejecutivo, su dependencia redujo en un 73 % el gasto en personal.

Restrepo aseguró que durante los primeros dos meses de gobierno, en la Vicepresidencia se realizó una reducción del gasto en personal, además de una reducción en las contrataciones con personas jurídicas del 98 %. Sobre esto, el vicepresidente señaló que las reducciones en gasto de personal son “mil millones al mes de disminución del gasto público”.

En el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se acabó el derroche.



Los recursos públicos son sagrados. En dos meses de administración, la Vicepresidencia de la República redujo en un 73% el gasto mensual en personal.



Eso representa un ahorro de COP$1.000 millones… pic.twitter.com/WQfbRGs1w6 — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 13, 2026

Y durante el Congreso de la Construcción de Camacol, el pasado viernes, el vicepresidente anunció que el próximo año se tiene planeado un ajuste de casi COP 70 billones sobre las finanzas estatales, mientras plantea una Ley de Rescate Fiscal ante el Congreso que recortaría COP 45 billones en las proyecciones de 2027 para evitar un aumento en el déficit fiscal.

El camino que plantean esos recortes en el Congreso es empedrado, especialmente después de hundir la segunda versión del presupuesto por un error en el trámite. Sin embargo, mermar el gasto en la Casa de Nariño y sus alrededores es un indicador que muestra una voluntad por replantear las finanzas públicas, aunque atadas a reducciones desde sectores que no son afines a las prioridades de este Gobierno, como el sector de la paz.

Este hecho no solo abre caminos en el Legislativo para aprobar esta Ley Fiscal, sino que muestra a un presidente que cumple las promesas de campaña de reducir el Estado a un año de que sean las elecciones donde se jugará por primera vez la continuación de su proyecto político en las urnas.

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