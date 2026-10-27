Gobierno advierte “uso excesivo” del control político y mociones de censura en el Congreso

El más reciente fue el debate control político contra el ministro de Agricultura Indalecio Dangond, citado por el excandidato presidencial y senador de Pacto Histórico, Iván Cepeda. Sin…

El gobierno de Abelardo de la Espriella se ha enfrentado, en los primeros dos meses y medio de su administración, a constantes citaciones a debates de control político y mociones de censura contra los ministros de su gabinete. Ahora el nuevo Ejecutivo señala, desde sus carteras, un "uso excesivo" de las herramientas de control político en la rama legislativa.

El más reciente fue el debate control político contra el ministro de Agricultura Indalecio Dangond, citado por el excandidato presidencial y senador de Pacto Histórico, Iván Cepeda. Sin embargo, los ejercicios de control político de la oposición sobre el gabinete de De la Espriella se han desarrollado desde los primeros días de su gobierno. Menos de un mes después de la posesión del presidente, se llamó al ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán a un debate de moción de censura por un presunto abandono del cargo días después del terremoto del pasado 10 de agosto.

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Aunque las mociones del censura contra los ministros no han prosperado, desde esos espacios se han generado quejas sobre las constantes citaciones para responderle al Legislativo. En septiembre, el ministro de Defensa Jorge Mora fue citado a un debate de moción de censura por la muerte de menores de edad durante bombardeos del Ejército Nacional. Allí, después de que no prosperara la iniciativa, el ministro Mora cuestionó su citación y señaló que tanto él como su cúpula deberían estar atendiendo operaciones propias de su cartera.

La denuncia más reciente llegó desde la cartera de Agricultura llega en medio de una citación al ministro Dangond a control político por parte del Pacto Histórico. El debate se movió para este martes, pues el ministro se excusó de la citación inicial del 13 de octubre. En el marco de esta discusión, la cartera señaló que advirtió que “la magnitud, frecuencia y concentración” del control político en 75 días de este gobierno serían utilizados “en contravía de su finalidad constitucional”.

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Sobre los debates de control político, el ministerio de Dangond denuncia que 20 de las 30 citaciones a control político vienen por parte del Pacto Histórico hasta el 20 de octubre. Afirman que el ministro “estaría citado al Congreso tres de los cinco días hábiles de la semana”. En esa misma línea, la cartera de Agricultura señala que han tenido que “responder 1.626 preguntas, a un ritmo superior a 21 por día calendario” y señala que esta dinámica, para la entidad, configura un “asedio institucional”.

Los llamados a control político llegan en medio de las constantes discusiones del Capitolio sobre el manejo y desarrollo de la agenda legislativa. Por ejemplo, el Capitolio se vio obligado a citar el debate para la subsanación del articulado de la reforma pensional del gobierno Petro, que devolvió la Corte Constitucional, con menos de 48 horas para la fecha límite que dio la alta corte. En este caso, la Mesa Directiva de la Cámara le solicitó una prórroga a la corte, argumentando que se presentó una situación excepcional por el deber constitucional de debatir el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, que se terminó cayendo por un error en el trámite legislativo.

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