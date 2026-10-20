Bula renombra patio interno de la Cancillería: vuelve a llamarse Patio de los Novios

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El canciller Omar Bula, bajo las órdenes del presidente Abelardo de la Espriella, renombró el patio interno del Palacio de San Carlos. Luego de que el gobierno de Gustavo Petro lo nombrara Patio Quintín Lame, la nueva administración decidió retomar el anterior nombre que tenía este espacio, ahora vuelve a llamarse Patio de los Novios.
"En el marco de la contrarrevolución anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella frente al ‘wokismo’, la Cancillería reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio y la memoria institucional", aseguró la Cancillería. Y agregó: "Los espacios históricos se respetan y sus nombres también. Desde 1992 este espacio era conocido como Patio de los Novios. En 2023 durante la administración de Álvaro Leiva, fue renombrado Patio Quintín Lame, para resaltar a un líder indígena. Ahora la cancillería recupera su denominación tradicional".
Vea: Pacto Histórico convoca a marchas y anuncia demandas por presupuesto de De la Espriella
Por su parte, el canciller Bula aseguró que "la preservación de las denominaciones históricas contribuye a la protección de los valores culturales, que están asociados a todos estos bienes patrimoniales. La memoria también está en los nombres, recuperarlos es una forma de honrar nuestro patrimonio y transmitir su historia a las nuevas generaciones. Estamos en un palacio de décadas de tradición, donde se ha escrito gran parte de la historia".
Este hecho se da luego de que el presidente De la Espriella asegurara una "contrarrevolución cultural […] orientada a fortalecer la identidad colombiana y proteger el patrimonio". Además, afirmó que se emprenderá un "lucha abierta, decidida y patriótica contra el ‘wokismo’, que no es más que una corriente ideológica que apunta a transformar los fundamentos morales, culturales y sociales de Occidente( los valores, la tradición familiar, la identidad nacional y la libertad individual), para imponer en reemplazo un modelo absurdo que han querido imponer en Colombia: el modelo de colectivos, denominaciones y grupos concentrados en la promoción del relativismo moral".
Según el mandatario, “la cultura no puede seguir utilizándose como instrumento de la ideología. El Estado tiene el deber moral, insoslayable y político de impedir que los espacios culturales sean captados por el socialcomunismo ateo y enemigo de los valores fundamentales sobre los cuales se erige la nación de Colombia”.
Puede ser de su interés: Centro Político cuestionó al gobierno De la Espriella por manejo de política exterior
Luego de este anuncio, varias obras -relacionadas con la memoria histórica del país en las que se incluyen fotografías de los líderes políticos asesinados Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro, además de otras obras relacionadas con las luchas feministas y las luchas de la población LGBTIQ- fueron retiradas del Museo Nacional por orden directa del De la Espriella, lo que desencadenó una serie de manifestaciones por parte de varios sectores en contra de esta decisión del Gobierno.
Lea nuestro editorial: Museo Nacional: una cultura única es adoctrinar
Al respecto, el editorial de El Espectador de este 20 de octubre señala: "Las exclusiones son muy dicientes. Las obras retiradas del Museo Nacional tienen arte hecho por personas LGBTI+, así como conquistas históricas ligadas a la Constitución de 1991 y un reconocimiento al aniquilamiento de quien ha pensado distinto. Eso es lo que, a los ojos de Holguín, busca difundir una visión sesgada. No es coincidencia que la ministra Hoyos, en Educación, esté denunciando la política de educación sexual y derechos reproductivos, y en el pasado haya anunciado una cruzada contra la ‘ideología de género’. Se disfrazan bajo el argumento de libertad y autonomía, pero lo que buscan es coartar la libertad de los colombianos, contar una versión limitada de la historia nacional e imponer una moral con claras raíces ideológicas".
👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.
✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.
-
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 11 minutosEste sionista de Bula es tan dañino como su amado ganster Abelardo. El sionista bula es un fanático patan que esconde un corazón de perdedor sin alma