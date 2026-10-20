Bula renombra patio interno de la Cancillería: vuelve a llamarse Patio de los Novios

"En el marco de la contrarrevolución anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella frente al ‘wokismo’, la Cancillería reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio y la memoria institucional",…

El canciller Omar Bula, bajo las órdenes del presidente Abelardo de la Espriella, renombró el patio interno del Palacio de San Carlos. Luego de que el gobierno de Gustavo Petro lo nombrara Patio Quintín Lame, la nueva administración decidió retomar el anterior nombre que tenía este espacio, ahora vuelve a llamarse Patio de los Novios.

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"En el marco de la contrarrevolución anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella frente al ‘wokismo’, la Cancillería reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio y la memoria institucional", aseguró la Cancillería. Y agregó: "Los espacios históricos se respetan y sus nombres también. Desde 1992 este espacio era conocido como Patio de los Novios. En 2023 durante la administración de Álvaro Leiva, fue renombrado Patio Quintín Lame, para resaltar a un líder indígena. Ahora la cancillería recupera su denominación tradicional".

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Por su parte, el canciller Bula aseguró que "la preservación de las denominaciones históricas contribuye a la protección de los valores culturales, que están asociados a todos estos bienes patrimoniales. La memoria también está en los nombres, recuperarlos es una forma de honrar nuestro patrimonio y transmitir su historia a las nuevas generaciones. Estamos en un palacio de décadas de tradición, donde se ha escrito gran parte de la historia".

🇨🇴 “Hoy tenemos de nuevo el Patio de los Novios”: el canciller Omar Bula anunció la recuperación del nombre tradicional de este espacio del Palacio de San Carlos, renombrado por el Gobierno anterior, en 2023, como Patio Quintín Lame.



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Este hecho se da luego de que el presidente De la Espriella asegurara una "contrarrevolución cultural […] orientada a fortalecer la identidad colombiana y proteger el patrimonio". Además, afirmó que se emprenderá un "lucha abierta, decidida y patriótica contra el ‘wokismo’, que no es más que una corriente ideológica que apunta a transformar los fundamentos morales, culturales y sociales de Occidente( los valores, la tradición familiar, la identidad nacional y la libertad individual), para imponer en reemplazo un modelo absurdo que han querido imponer en Colombia: el modelo de colectivos, denominaciones y grupos concentrados en la promoción del relativismo moral".

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Según el mandatario, “la cultura no puede seguir utilizándose como instrumento de la ideología. El Estado tiene el deber moral, insoslayable y político de impedir que los espacios culturales sean captados por el socialcomunismo ateo y enemigo de los valores fundamentales sobre los cuales se erige la nación de Colombia”.

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Luego de este anuncio, varias obras -relacionadas con la memoria histórica del país en las que se incluyen fotografías de los líderes políticos asesinados Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro, además de otras obras relacionadas con las luchas feministas y las luchas de la población LGBTIQ- fueron retiradas del Museo Nacional por orden directa del De la Espriella, lo que desencadenó una serie de manifestaciones por parte de varios sectores en contra de esta decisión del Gobierno.

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Al respecto, el editorial de El Espectador de este 20 de octubre señala: "Las exclusiones son muy dicientes. Las obras retiradas del Museo Nacional tienen arte hecho por personas LGBTI+, así como conquistas históricas ligadas a la Constitución de 1991 y un reconocimiento al aniquilamiento de quien ha pensado distinto. Eso es lo que, a los ojos de Holguín, busca difundir una visión sesgada. No es coincidencia que la ministra Hoyos, en Educación, esté denunciando la política de educación sexual y derechos reproductivos, y en el pasado haya anunciado una cruzada contra la ‘ideología de género’. Se disfrazan bajo el argumento de libertad y autonomía, pero lo que buscan es coartar la libertad de los colombianos, contar una versión limitada de la historia nacional e imponer una moral con claras raíces ideológicas".

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