Pacto Histórico convoca a marchas y anuncia demandas por presupuesto de De la Espriella

Una de las voces del Pacto en el Legislativo, la senadora Carolina Corcho, anunció que pedirá medidas cautelares “en defensa de las madres buscadoras y de los damnificados” ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El Congreso trabajó hasta la madrugada de este martes en la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027. La jornada, que terminó con la aprobación de COP 634,9 billones para 2027, ya está generando reacciones en la oposición al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

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La razón para desarrollar estas acciones legales ante instancias internacionales según Corcho es el “recorte arbitrario y sin justificación técnica” al presupuesto de inversión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La congresista también advirtió sobre un “peligroso traslado” al Fondo Milagro creado para cubrir los gastos de la reconstrucción tras el terremoto.

Desde la bancada del Pacto Histórico, en conjunto y unidad con las Madres buscadoras, las víctimas y los damnificados denunciamos los graves vicios de inconstitucionalidad del presupuesto aprobado. ⁰⁰Alertamos sobre el recorte arbitrario y sin justificación técnica del 80% del… pic.twitter.com/bIOCwzUjny — Carolina Corcho (@carolinacorcho) October 20, 2026

Este es el segundo llamado a movilizaciones del partido de oposición. La primera jornada de protestas se desarrolló el pasado 14 de octubre, en donde la Plaza de Bolívar fue el punto máximo de convocatoria de la ciudadanía. Dentro del Pacto Histórico, las protestas y movilizaciones sociales serán la vía principal con la que construirán su camino hacia posicionar su proyecto como alternativa política a De la Espriella.

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La discusión tiene de fondo la intención del gobierno De la Espriella de reducir los recursos de las instituciones que nacieron del Acuerdo de Paz. Desde el anteproyecto que presentó el gobierno, se vio una intención clara de reducción en el rubro de inversión de las entidades asociadas por la paz para redireccionar a otras entidades.

Desde la bancada del Senado del Pacto Histórico agradecemos a los miles de colombianos y colombianas que ayer marcharon pacíficamente en defensa de la vida, los derechos y las conquistas sociales.



Su voz fortalece la democracia. ¡Seguiremos defendiendo el derecho a la protesta y… pic.twitter.com/ckFNgKbTqo — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) October 15, 2026

"Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. A los senadores y representantes a la Cámara que votaron a favor, mi reconocimiento especial por su patriotismo y determinación. En un momento decisivo, para el futuro de la República, Colombia necesita el compromiso de todos", aseguró el presidente De la Espriella desde su cuenta de X.

La senadora Corcho señaló que, frente a la aprobación de Presupuesto, se va a presentar una “acción popular frente al Tribunal contencioso administrativo para que el Estado colombiano cumpla con los compromisos nacionales e internacionales declarando la no exequibilidad e inexequibilidad de esta arbitrariedad cometida por el Congreso de la República”. Según lo que dijo en rueda de prensa, en la aprobación del Capitolio se cometió una “extralimitación de funciones por parte de los senadores, senadoras y representantes de la Cámara”.

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En la discusión que se dio tras la aprobación, los principales reclamos de congresistas han girado alrededor de la baja en los recursos para las regiones. Por ejemplo, a Antioquia le restaron unos COP 600.000 millones y al Valle del Cauca le fueron recortados COP 200.000 millones.

¿Cómo se está organizando la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella?

Como lo contó El Espectador, en la reunión que realizó la semana pasada la Coordinación Nacional Provisional del Pacto Histórico, se reiteró la línea de la movilización social como articulador principal de la campaña electoral del 2027. Con Gustavo Petro como presidente de la colectividad, han iniciado movimientos como el que se vio este martes en el "Encuentro de centros de pensamiento y equipos programáticos progresistas". Según la publicación del exmandatario Ernesto Samper, hoy se instaló la "red de centros de pensamiento progresista" que tendrá como objetivo trabajar "las propuestas programáticas de las próximas elecciones".

A la reunión asistieron alfiles claves del Pacto Histórico, como la exsenadora María José Pizarro; el exministro de Educación, Daniel Rojas o la exsenadora Clara López. Esta es la segunda reunión que se realiza con Gustavo Petro como presidente formal del Pacto Histórico. Desde esta posición, ya sentó las líneas sobre la llave entre movilización ciudadana, advirtiendo de una "huelga general", con la estrategia electoral de cara a las regionales de 2027.

Hoy instalanos con el expresidente @petrogustavo, la red de centros de pensamiento progresista que trabajará en las propuestas programáticas de las próximas elecciones. Nos encontramos con investigadores y académicos.



Planteé la necesidad de construir un Modelo Solidario de… pic.twitter.com/zZz8TIJi4j — Ernesto Samper Pizano (@ernestosamperp) October 20, 2026

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