Centro Político cuestionó al gobierno De la Espriella por manejo de política exterior

El denominado "Centro Político" conformado por ciudadanos, académicos, exministros y figuras que se identifican con esta corriente hizo una quinta declaración sobre la administración de Abelardo de la Espriella, esta vez sobre el manejo que se le ha dado desde el Ejecutivo a las relaciones exteriores. El documento, que consta de ocho cuestionamientos, hace énfasis en la relación de Colombia con Estados Unidos, en una eventual salida de la Corte Penal Internacional (CPI), del retiro de la iniciativa china de la Franja y la Ruta y de la…

El denominado "Centro Político" conformado por ciudadanos, académicos, exministros y figuras que se identifican con esta corriente hizo una quinta declaración sobre la administración de Abelardo de la Espriella, esta vez sobre el manejo que se le ha dado desde el Ejecutivo a las relaciones exteriores. El documento, que consta de ocho cuestionamientos, hace énfasis en la relación de Colombia con Estados Unidos, en una eventual salida de la Corte Penal Internacional (CPI), del retiro de la iniciativa china de la Franja y la Ruta y de la construcción de la política exterior con Venezuela.

"Queremos recordar que los principios fundamentales de la política exterior están consagrados en la Constitución de 1991: soberanía nacional, integridad territorial, autodeterminación de los pueblos, respeto al derecho internacional, solución pacífica de las controversias, protección del medio ambiente e integración de América Latina y el Caribe. Preservarlos es esencial para defender los intereses nacionales y orientar decisiones que inciden en la democracia, la seguridad, el desarrollo y el bienestar de los colombianos", se lee en la misiva.

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Además en la declaración se hace una comparación con la política exterior del gobierno de Gustavo Petro, donde se asegura que esta "se caracterizó por un ideologismo extremo, falta de coherencia y profesionalismo, centralidad de la figura presidencial, peligrosos episodios de confrontación diplomática y nombramientos que omitieron la meritocracia y debilitaron el servicio exterior de la República. El cambio de orientación en la política exterior es comprensible, pero la nueva administración no puede caer, como algunos lo avizoran, en los mismos errores del anterior gobierno".

En el primer punto, el Centro Político respalda el multilateralismo y el derecho internacional, diciendo que el país se ha beneficiado de manera significativa de la Organización de las Naciones Unidas (NU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA). "Ante la crisis actual del multilateralismo, estos espacios son aún más necesarios. La unión y el Derecho -no sobra recordarlo- son la fuerza de los débiles. La reforma de las instituciones multilaterales es necesaria para hacerlas más representativas, funcionales y eficaces".

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En segundo lugar se cuestionó la eventual salida de Colombia de la Corte Penal Internacional (CPI). "Para un país marcado por décadas de violencia y millones de víctimas, mantener vínculos sólidos con este organismo es relevante en la lucha contra la impunidad de los crímenes más atroces y para la credibilidad de una política de derechos humanos basada en principios universales", dice el documento. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno no ha hecho un anuncio oficial respecto a retirarse de la CPI.

En materia económica, el tercer punto hace énfasis en la importancia de la diplomacia que debe implementarse en este sector, por lo que es clave apoyar a los organismos financieros internacionales y promover el cumplimiento de la agenda para el Financiamiento del Desarrollo que se acordó en 2025. "En materia de comercio, es fundamental el cumplimiento de los compromisos y reglas de la Organización Mundial de Comercio y fomentar fuertemente los procesos regionales de integración", complementa.

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En cuarto lugar, se toca el tema de la relación con Estados Unidos, que aunque debe ser fuerte también debe manejarse con prudencia según los firmantes de la carta. "La recuperación del diálogo político, la cooperación contra la criminalidad transnacional y el incremento del comercio, la inversión y el acceso a tecnología son positivos", sin embargo, sostienen que "la relación preferencial con Washington deja de ser un activo estratégico cuando se convierte en factor ordenador de la política exterior y desconoce los espacios de autonomía construidos por Colombia".

"La adhesión al “Escudo de las Américas” puede poner en riesgo esa autonomía. […] Frente a la política interna de los Estados Unidos nuestra postura debe ser de rigurosa imparcialidad. El gobierno debe actuar con gran prudencia teniendo en cuenta los intereses de largo plazo de nuestro país", se lee.

En quinto lugar se profundiza en el manejo que consideran que Colombia debe darle a la relación con Venezuela y aseguran que el país tiene que "participar activamente en su reconstrucción económica y transición democrática mediante una política propia, sin excluir una estrecha cooperación con los países de la región y Estados Unidos".

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Respecto a la decisión del Gobierno de retirarse de la iniciativa de la Franja y la Ruta, el Centro Político ve la situación como un "falso dilema" en el que debe elegirse entre China y Estados Unidos. "La diversificación de las relaciones internacionales es un interés estratégico que debe trascender a los gobiernos. Instrumentar ese anuncio sin que se hayan expresado razones claras puede reducir el margen de acción de Colombia", puntualizan. Y agregan: "Recordemos que China es el principal origen de importaciones de Colombia, un destino relevante para nuestras exportaciones y un inversionista de creciente importancia".

En referencia al reconocimiento que hizo el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella sobre la soberanía de Israel en los Altos del Golán -algo que solo había hecho Estados Unidos-, el punto siete de la carta asegura que "la Resolución 497 del Consejo de Seguridad de la ONU estableció que la jurisdicción israelí sobre el Golán ocupado ‘es nula y sin efecto jurídico internacional’. También resulta contraria a la tradición colombiana trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, frente al compromiso histórico con la creación de un Estado palestino. […] Si bien al presidente corresponde dirigir las relaciones internacionales, está sometido a los principios contenidos en la Constitución".

Por último, los miembros del Centro Político se refirieron a la "cooperación Sur-Sur". "Tomando en consideración los cambios en el orden internacional y el creciente protagonismo de Asia, África y el Sur Global, es necesario diversificar las relaciones exteriores de nuestro país e impulsar la cooperación Sur-Sur en ámbitos políticos, económicos, científicos y culturales", finalizaron.

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