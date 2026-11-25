La mesa directiva de la Cámara suspendió a la representante Luz Verónica Estrada Holguín, del Pacto Histórico, en medio de la controversia por la supuesta falsificación de sus títulos universitarios y de bachiller que se destapó en la última semana. Así quedó definido mediante la resolución 0910 que firmaron los presidentes de la corporación Nicolás Barguil (Conservador) y Erick Adrián Velasco (Pacto Histórico), recogiendo la sanción interpuesta por la Procuraduría.

En efecto, la cámara baja aparta de sus funciones por hasta tres meses a la congresistas antioqueña, acogiendo esa suspensión provisional que decretó el órgano de vigilancia el pasado lunes. En ese sentido, Estrada no podrá participar de las discusiones ni las votaciones que tengan lugar en el Capitolio, así como también tendrá que hacer entrega de los beneficios de los que dispone por ser parte de Legislativo, incluyendo su esquema de seguridad.

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La medida adoptada por la Cámara fue anunciada en la tarde de este 23 de noviembre y notificada a la congresista, quien no asistió a las sesiones de la jornada. Además, allí también quedó constancia que al ser una medida provisional y que no supera los 24 meses, el Pacto Histórico no podrá solicitar un reemplazo para ocupar esa curul. En ese sentido, la bancada de la oposición pierde un voto para discusiones clave como el proyecto de ajuste fiscal presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella y que iniciará su discusión la próxima semana.

Esta supensión provisional se alínea con lo dispuesto por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, que desde el pasado 19 de noviembre abrió una investigación disciplinaria después de que se hiciera pública una carta fechada el 23 de octubre de 2026, en la que la Universidad Nacional desmintió la existencia del título que la representante habría presentado ante el Congreso y a entidades públicas cuando trabajó con el gobierno de Gustavo Petro.

La @PGN_COL suspendió provisionalmente por el término de tres meses a la representante a la Cámara por Antioquia, Luz Verónica Estrada Holguín, en desarrollo de la investigación adelantada en su contra por una presunta falsificación de su título y tarjeta profesional, que la… pic.twitter.com/9ArJ5RdM8L — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) November 23, 2026

“La medida busca evitar que la servidora pública investigada, en su condición de representante a la Cámara, utilice la investidura que se deriva de su cargo, para interferir en el curso de la actuación”, señala el auto. Su caso, además, se encuentra en estudio por parte de la Comisión de Ética en donde se podrían presentar mayores sanciones contra la representante antioqueña.

Paralelamente en su partido, el Pacto Histórico, también hay un análisis exhaustivo del caso. Este lunes esa colectividad realizó a una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Ética del partido en la que se evaluó el proceder y las posibles sanciones a las que se podrían exponer otros integrantes que incurriesen en faltas similares. En todo caso, se dejó claro que para el ejercicio de los congresistas no se requiere un título universitario, pues en la Constitución se contemplan condiciones básicas como la nacionalidad colombiana y un mínimo de edad para Cámara (25 años) y el Senado (30 años).

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"Si se comprueba que algún integrante de nuestra bancada falsificó un diploma o documento académico, deberá asumir las sanciones penales y disciplinarias que establece la ley colombiana. No amparamos ninguna conducta que atente contra la fe pública", indicó la agrupación.

Otras congresistas vinculadas

En medio de este escándalo de los diplomas falsos también han surgido versiones que señalan a las congresistas Claudia Teresa Romero, Deisy Johana Osorio y Andrea Vargas. Algunas de ellas, sin embargo, se han defendido de estas acusaciones. En efecto, Romero Nader hizo pública una denuncia en la que señala que las imágenes relacionadas a un diploma emitido por la Universidad Javeriana con su nombre y el título de Administradora de Empresas es falso, después que fuera denunciada ante la Corte Suprema de Justicia por supuestamente falsificar su título.

Comunicado Oficial 🚨 pic.twitter.com/LoVyxI90pU — Claudia Romero Nader (@ClauRomeroNader) November 23, 2026

Una situación similar pasó con la representante por Atlántico, Andrea Vargas, a quien acusan de falsificar un título de abogada de la Universidad del Atlántico. En su defensa aseguró: "Soy egresada, no graduada, de Derecho de la Universidad del Atlántico, (o EGRESADA – continuidad académica como lo determina el certificado de mi universidad), acá comparto captura de mi plataforma y responderemos las peticiones con el certificado". El último caso vincula a la senadora Deisy Osorio por un título en contaduría. Ella, sin embargo, no se ha pronunciado.

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