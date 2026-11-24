El representante Mauricio Toro (Aliza Verde) fue designado como el investigador y aclaró que estos procesos están revestidos de reserva por ley. En todo…

A la Comisión Ética de la Cámara de Representantes llegó oficialmente el caso de la representante Luz Verónica Estrada (Pacto Histórico) por la presunta falsificación de sus títulos académicos. Ya fue asignado un investigador para el caso, mientras la Procuraduría adelanta paralelamente una investigación disciplinaria que dejó como primera medida la suspensión provisional de la congresista.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Comisión de Ética de la Cámara ya comenzó a moverse por caso de títulos falsos: esto se sabe

El representante Mauricio Toro (Aliza Verde) fue designado como el investigador y aclaró que estos procesos están revestidos de reserva por ley. En todo caso, mientras eso avanza, a esa misma célula legislativa llegó una solicitud para que se verifiquen los títulos de todos los representantes, con la firma de Alfredo Ape Cuello (Partido Conservador) y Carlos Edward Osorio Aguilar (Centro Democrático).

Publicidad

Sugerimos: Gobierno está en encuentros con partidos para ley fiscal, ¿con quiénes se ha reunido?

Efectivamente he sido designado como investigador en el caso de la representante Verónica Estrada, por parte de la Comisión de Ética de @CamaraColombia



Les informaré de los avances, respetando la reserva que nos impone la ley en estos procedimientos https://t.co/FWzuwV7LqJ — Mauricio Toro 🌻 (@MauroToroO) November 24, 2026

Por el momento, en contra de Estrada solo hay una suspensión provisional anunciada por la Procuraduría, ordenada por la Sala Disciplinaria de Instrucción. El pasado 19 de noviembre, el ente de control abrió una investigación disciplinaria después de que se hiciera pública una carta fechada el 23 de octubre de 2026, en la que la Universidad Nacional desmintió la existencia del título que la representante habría presentado ante el Congreso y a entidades públicas cuando trabajó con el gobierno de Gustavo Petro.

“La medida busca evitar que la servidora pública investigada, en su condición de representante a la Cámara, utilice la investidura que se deriva de su cargo, para interferir en el curso de la actuación”, señala el auto.

Le puede interesar: Estos son los testimonios de víctimas, líderes y firmantes tras 10 años del Acuerdo de Paz

Desde el Pacto Histórico, se convocó este lunes a una reunión extraordinaria de la Comisión de Ética del Partido en la que se evaluó el proceder de la colectividad y las posibles sanciones a las que se podrían exponer otros integrantes que incurriesen en faltas similares. En todo caso, se dejó claro que para el ejercicio de los congresistas no se requiere un título universitario, pues en la Constitución se contemplan condiciones básicas como la nacionalidad colombiana y un mínimo de edad para Cámara (25 años) y el Senado (30 años).

"Si se comprueba que algún integrante de nuestra bancada falsificó un diploma o documento académico, deberá asumir las sanciones penales y disciplinarias que establece la ley colombiana. No amparamos ninguna conducta que atente contra la fe pública", indicó la agrupación.

Frente a los hechos recientes que involucran a congresistas de nuestra bancada por la presunta falsificación de documentos académicos, el Pacto Histórico se permite informar a la opinión pública:



1. Aclaración legal: De conformidad con el artículo 172 de la Constitución Política… — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) November 23, 2026

Lea también: La aprobación del presidente De la Espriella está en el 52 %: DatAnálisis

Otras congresistas vinculadas

En medio de este escándalo de los diplomas falsos también han surgido versiones que señalan a las congresistas Claudia Teresa Romero, Deisy Johana Osorio y Andrea Vargas. Algunas de ellas, sin embargo, se han defendido de estas acusaciones. En efecto, Romero Nader hizo pública una denuncia en la que señala que las imágenes relacionadas a un diploma emitido por la Universidad Javeriana con su nombre y el título de Administradora de Empresas es falso, después que fuera denunciada ante la Corte Suprema de Justicia por supuestamente falsificar su título.

Una situación similar pasó con la representante por Atlántico, Andrea Vargas, a quien acusan de falsificar un título de abogada de la Universidad del Atlántico. En su defensa aseguró: "Soy egresada, no graduada, de Derecho de la Universidad del Atlántico, (o EGRESADA – continuidad académica como lo determina el certificado de mi universidad), acá comparto captura de mi plataforma y responderemos las peticiones con el certificado". El último caso vincula a la senadora Deisy Osorio por un título en contaduría. Ella, sin embargo, no se ha pronunciado.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.