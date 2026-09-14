«Nos dejaron incertidumbre jurídica y operativa»: canciller sobre nuevo modelo de pasaportes

«Incertidumbre que nos dejaron en el área de los pasaportes: incertidumbre jurídica y operativa sobre la continuidad del modelo», aseguró el jefe de la cartera.

El canciller Omar Bula llegó este lunes a la Comisión Segunda de Senado para sustentar las necesidades de su cartera en el presupuesto general de 2027. El ministro de Exteriores se refirió directamente al modelo de pasaportes que dejó el gobierno del expresidente Gustavo Petro y aseguró que todavía había dudas en torno a cómo funcionaría el esquema.

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El canciller Omar Bula asistió a debate de control político de la Comisión Segunda del Senado de la República (@ComisionSegunda), en el que se abordó el presupuesto de la Cancillería para 2027 y los recursos destinados a los proyectos y acciones que se implementarán durante el… pic.twitter.com/JsFdrb6tkt — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 14, 2026

De acuerdo con Bula, ese esquema tiene «impactos financieros no evaluados integralmente» que inciden, incluso, en el Fondo Rotario del Ministerio de Relaciones Exteriores, la entidad que maneja el presupuesto de la Cancillería. En esa vía, señaló que el nuevo modelo proyecto una «reducción de tarifas sin estudios actualizados de costos» y un «rezago en la actualización tarifaria frente al [Índice de Precios al Consumidor] IPC». Además, a pesar de lo dicho por el Ejecutivo anterior, a la fecha «no se demostró la reducción de costos operativos».

Lo dicho por el canciller va en línea con ciertos movimientos que se han dado en ese caso en el Tribunal Administrativo de Bogotá y los hallazgos de órganos de control. Antes de que entrara a regir el nuevo esquema, desde la Contraloría se alertó por posibles problemas como «falta de claridad en los costos, riesgos con el dinero y retrasos que podrían afectar la producción y entrega de los pasaportes, así como el buen uso de los recursos públicos». La Procuraduría, por su lado, había interpuesto una demanda para que «se anulara el convenio internacional para la fabricación de pasaportes firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal por presuntas irregularidades».

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Todo eso volvió a colación en medio de la reciente decisión del alto tribunal que suspendió el esquema. A raíz de eso, la Imprenta ordenó suspender el envío de miles de libretas para cumplir el fallo, pero desde la Casa da Moeda respondieron que ya se había preparado un lote con más de 190.000 libretas para el mes de septiembre que ya estaban embarcadas en varios vuelos programados para el 8 y 9 de este mes. En medio de la incertidumbre que generó sobre la continuidad del modelo de expedición de pasaportes, la Cancillería pidió claridad sobre el fallo, pues si bien se ordenó la suspensión de los convenios, también se exigió garantizar de manera ininterrumpida el servicio.

Por el momento, se está a la espera de la respuesta a la solicitud de aclaración del Ministerio de Exteriores. De acuerdo con esa cartera, para implementar un esquema alternativo de pasaportes se requerirán al menos tres meses de trámites administrativos, presupuestales y contractuales. Incluso, con todo eso se abrió la puerta a la posibilidad de abrir una nueva urgencia manifiesta para cumplir con garantizar la entrega de las libretas a los colombianos.

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