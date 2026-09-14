Congreso se alista para votar Presupuesto de De la Espriella: ¿cómo están las cargas?

La primera prueba de fuego del gobierno de Abelardo de la Espriella se librará en la tarde de este lunes cuando en la sesión de las comisiones económicas conjuntas (terceras y cuartas de Senado y Cámara), se desarrolló la votación del monto para el Presupuesto General de la Nación del 2027. Con un marcado déficit fiscal y un segundo proyecto que tendrá el grueso de su destinación a la deuda, el Ejecutivo espera pasar sin inconvenientes un proyecto que propone elevar el monto presupuestal a COP 634,9 billones.

En horas recientes el jefe de Estado puntualizó que más de una tercera parte de ese Presupuesto, en concreto COP 282 billones, tendrían destinación para cubrir la deuda que habría heredado del gobierno Petro. «La crisis fiscal que enfrentamos no es un accidente, ni el resultado de factores externos. Es exclusivamente responsibilidad de Gustavo Petro, de su gobierno, de su despilfarro y de su corrupción. Petro y su gobierno tomaron decisiones que son ilegales y que dejaron a Colombia al borde del abismo. Ninguna crisis ni recesión del pasado se comparan con el resago que Gustavo Petro y su gente generaron», fueron las palabras con las que el jefe de Estado advirtió sobre la crisis en finanzas.

Publicidad

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

Con ese escenario sobre la mesa, las comisiones económicas entrarán a decidir si el monto aprobado será el presentado por la administración de De la Espriella que, entre otras cosas, también tuvo una diferencia de casi COP 60 billones respecto a la propuesta que había dejado el exministro de Hacienda Germán Ávila. En el Capitolio las posturas son similares, pues en todo caso, esos dos textos se encuentran desfinanciados.

Varios sectores políticos, tanto de oficialismo como de oposición, advirtieron que las cifras generan preocupación y que a la hora de repartir los montos, se deben priorizar algunos sectores que se encuentran en crisis como el energético, con riesgo de un posible apagón ante el fenómeno de El Niño, o el sector Salud, en el que incluso se han agudizado las alertas por falta de recursos. Además se puso en la mesa la alerta sobre el funcionamiento de las elecciones regionales del 2027.

🧵1/3 El Ministro de Hacienda señaló: “En buena medida lo que explica por qué el servicio de la deuda cada vez pesa más en el PGN. Estamos pagando tasas más altas.” ¿Por qué? “Por un lado, estamos solicitando muchos más recursos que antes. pic.twitter.com/1XzxqMOBXp — MinHacienda (@MinHacienda) September 2, 2026

A ello se suma que en esos mismos sectores han advertido que no se entiende el incremento como lo ha planteado el gobierno. De hecho, de forma reciente el representante Alexander Bermúdez (Liberal), quien preside la Comisión Cuarta en la Cámara, aseguró que el monto se mantendrá como se propuso desde el gobierno, aunque con serias alertas. «Esos COP 60 billones adicionados frente al presupuesto presentado por Petro significa que van a ir a endeudar más el país, van a romper de nuevo la regla fiscal. Y esas preocupaciones se las hemos expresado al Gobierno», señaló Bermúdez.

Paralelamente en la oposición que lidera el Pacto Histórico se ha dicho énfasis en ese eje, cuestionando que precisamente el grueso de ese monto se financiaría con deuda, algo. Ahora bien, en términos de votos, sin embargo, todo parece encaminado para tener favorabilidad en el Legislativo para la Casa de Nariño. Lo dicho por Bermúdez da pie para entender que, tal cual sucedió con el gobierno Petro, el primer monto presupuestal para De la Espriella será aprobado.

Lea: «No habrá alianza»: De la Espriella cierra la puerta al respaldo de exsenador Julián Bedoya

De hecho, la consolidación de las mayorías por parte del gobierno De la Espriella les dejaría en un escenario favorable para superar su primera prueba de fuego. En efecto, la coalición de gobiero asciende a 143 congresistas de sectores como el Centro Democrático, partido Liberal, partido Conservador, La U o Cambio Radical. Ellos darían respaldo al monto, aunque todos coinciden en la necesidad de un recorte al gasto público y una reducción del Estado. La propuesta, de hecho, ha sido una de las que más ha señalado el presidente desde la campaña que lo llevó al poder.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.