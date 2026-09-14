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De la Espriella cargó contra los Torres por pulso de tierras en Barranquilla

El jefe de Estado intercedió por la capital del Atlántico en medio de una contienda jurídica que compromete miles de hectáreas que se disputan varias estructuras políticas de la región.

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Redacción Política
14 de septiembre de 2026 – 01:56 p. m.
Presidente de Colombia, la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y del ministro de Defensa, el general (r) Jorge Eduardo Mora López, realizado en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá.
Presidente de Colombia, la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y del ministro de Defensa, el general (r) Jorge Eduardo Mora López, realizado en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El presidente Abelardo de la Espriella entró en la disputa jurídica y de poder que se ha agudizado en el Atlántico por más de 1.000 hectáreas de tierra que se pelean Barranquilla y Puerto Colombia. El jefe de Estado intercedió por la capital atlanticense y señaló a la estructura política de Euclides Torres de querer intervenir en ese proceso.

«El corredor universitario y Villa Campestre han sido nuevamente ratificados como territorio de Barranquilla» dijo el presidente, celebrando que esa importante zona del departamento ahora pase a manos de Barranquilla. «El Gobierno, a través del IGAC, cumplió su tarea técnico-científica y trazó la delimitación correspondiente, basándose en evidencias históricas, cartográficas, geográficas, demográficas, sociales, administrativas y territoriales», dijo.

Le sugerimos: Congreso se alista para votar Presupuesto de De la Espriella: ¿cómo están las cargas?

Según el mandatario, ahora es deber del Congreso ratificar esta decisión, aunque advirtió que «es muy importante llamar la atención para estar atentos a que el cabildeo de los Torres, quienes siguen intentando meterle mano al proceso que ya definió el asunto de delimitación territorial, no vaya a permear la independencia del Congreso».

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Y esto se debe porque los Torres son una de las estructuras políticas más fuertes de la región y durante los últimos cuatro años estuvieron cerca al gobierno Petro. «Los aliados del gobierno anterior y los intereses privados no pueden seguir primando sobre el interés del pueblo y, mucho menos, sobre la Constitución y la ley», advirtió.

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Por Redacción Política

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