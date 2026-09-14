«El corredor universitario y Villa Campestre han sido nuevamente ratificados como territorio de Barranquilla» dijo el presidente, celebrando que esa importante zona del departamento ahora pase a manos de…

El presidente Abelardo de la Espriella entró en la disputa jurídica y de poder que se ha agudizado en el Atlántico por más de 1.000 hectáreas de tierra que se pelean Barranquilla y Puerto Colombia. El jefe de Estado intercedió por la capital atlanticense y señaló a la estructura política de Euclides Torres de querer intervenir en ese proceso.

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De la Espriella cargó contra los Torres por pulso de tierras en Barranquilla

«El corredor universitario y Villa Campestre han sido nuevamente ratificados como territorio de Barranquilla» dijo el presidente, celebrando que esa importante zona del departamento ahora pase a manos de Barranquilla. «El Gobierno, a través del IGAC, cumplió su tarea técnico-científica y trazó la delimitación correspondiente, basándose en evidencias históricas, cartográficas, geográficas, demográficas, sociales, administrativas y territoriales», dijo.

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Según el mandatario, ahora es deber del Congreso ratificar esta decisión, aunque advirtió que «es muy importante llamar la atención para estar atentos a que el cabildeo de los Torres, quienes siguen intentando meterle mano al proceso que ya definió el asunto de delimitación territorial, no vaya a permear la independencia del Congreso».

Y esto se debe porque los Torres son una de las estructuras políticas más fuertes de la región y durante los últimos cuatro años estuvieron cerca al gobierno Petro. «Los aliados del gobierno anterior y los intereses privados no pueden seguir primando sobre el interés del pueblo y, mucho menos, sobre la Constitución y la ley», advirtió.

El corredor universitario y Villa Campestre han sido nuevamente ratificados como territorio de Barranquilla.



Después de decisiones judiciales del Contencioso Administrativo, el Gobierno, a través del IGAC, cumplió su tarea técnico-científica y trazó la delimitación… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 14, 2026

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