Registraduría anunció que habrá cambios en el tarjetón de las consultas: así quedará

El tarjetón para votar por un candidato de las consultas presidenciales será modificado, según anunció hoy el registrador Hernán Penagos. Aunque este viernes se había conocido un modelo inicial, el formato tuvo cambios para una mejor visualización de los aspirantes.

Estos son únicamente de forma, como ajustes a los símbolos de cada candidatura y las fotografías de cada uno de ellos, así como una clara distinción de los nombres de cada consulta. Las modificaciones se realizaron después de un focus group que realizó la organización electoral el día sábado.

El registrador nacional, Hernán Penagos, presentó el modelo definitivo de la tarjeta electoral para las consultas del próximo 8 de marzo.



El nuevo diseño incluye los nombres de cada consulta en color rojo, separados por un recuadro de color negro. “Es muy intuitiva y no da lugar… pic.twitter.com/40wbUDnhng — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) February 9, 2026

“Es un diseño, insisto, con unas condiciones técnicas muy importantes, intuitivo, que no da lugar a error al momento de la toma de la decisión”, apuntó Penagos. Y agregó que la impresión de los documentos ya había comenzado.

Además, destacó que se trata de la primera vez que un solo tarjetón recogerá todas las consultas que se votarán ese mismo 8 de marzo: la Consulta de las Soluciones, la Gran Consulta y el Frente por la Vida. De acuerdo con el registrador, esto garantiza “un principio universal del voto y es el secreto”.

Las caras que aparecerán en el formato seguirán siendo las mismas. En la primera, la de centro, están Claudia López y Leonardo Huerta. En la segunda, que agrupa a la derecha y centroderecha, incluye a Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo. La tercera, que hará lo propio con la izquierda y la centroizquierda, cuenta con la participación de Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres, Roy Barreras, Martha Viviana Bernal y Daniel Quintero.

Figuras como Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella han dicho que irán directamente a primera vuelta. Aunque tanto el primero como el segundo analizaron hacer parte de las consultas, al senador del Pacto Histórico lo sacó una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que argumentó que ya había hecho parte de un mecanismo similar el pasado 26 de octubre, mientras que el exalcalde de Medellín afirmó que su objetivo de construir “una amplia mayoría” no se conseguía con estos mecanismos.

