Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

Registraduría anunció que habrá cambios en el tarjetón de las consultas: así quedará

El registrador Hernán Penagos aseguró que las modificaciones se hicieron para una mejor visualización de los candidatos y las diferencias entre los sectores. “Es muy intuitivo y no da lugar a error al momento de la toma de la decisión”, apuntó.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
09 de febrero de 2026 - 03:04 p. m.
El registrador aseguró que los cambios en el tarjetón serán únicamente de forma, por lo que se mantendrán los mismos candidatos.
El registrador aseguró que los cambios en el tarjetón serán únicamente de forma, por lo que se mantendrán los mismos candidatos.
Foto: El Espectador
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El tarjetón para votar por un candidato de las consultas presidenciales será modificado, según anunció hoy el registrador Hernán Penagos. Aunque este viernes se había conocido un modelo inicial, el formato tuvo cambios para una mejor visualización de los aspirantes.

Estos son únicamente de forma, como ajustes a los símbolos de cada candidatura y las fotografías de cada uno de ellos, así como una clara distinción de los nombres de cada consulta. Las modificaciones se realizaron después de un focus group que realizó la organización electoral el día sábado.

Vínculos relacionados

Las elecciones se definen en caliente y sin reglas claras: así serán las consultas de marzo
Tributaria, paz total y salud: responden los candidatos de la Gran Consulta por Colombia
Antioquia: estos son los juegos de poder que impactan en las elecciones al Congreso

Sugerimos: Gobierno Petro alista consejo de ministros sobre crisis por el frente frío, esto se sabe

“Es un diseño, insisto, con unas condiciones técnicas muy importantes, intuitivo, que no da lugar a error al momento de la toma de la decisión”, apuntó Penagos. Y agregó que la impresión de los documentos ya había comenzado.

Además, destacó que se trata de la primera vez que un solo tarjetón recogerá todas las consultas que se votarán ese mismo 8 de marzo: la Consulta de las Soluciones, la Gran Consulta y el Frente por la Vida. De acuerdo con el registrador, esto garantiza “un principio universal del voto y es el secreto”.

Le puede interesar: Vuelven movimientos en la diplomacia: ya se publicó hoja de vida para la embajada en Turquía

Las caras que aparecerán en el formato seguirán siendo las mismas. En la primera, la de centro, están Claudia López y Leonardo Huerta. En la segunda, que agrupa a la derecha y centroderecha, incluye a Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo. La tercera, que hará lo propio con la izquierda y la centroizquierda, cuenta con la participación de Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres, Roy Barreras, Martha Viviana Bernal y Daniel Quintero.

Figuras como Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella han dicho que irán directamente a primera vuelta. Aunque tanto el primero como el segundo analizaron hacer parte de las consultas, al senador del Pacto Histórico lo sacó una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que argumentó que ya había hecho parte de un mecanismo similar el pasado 26 de octubre, mientras que el exalcalde de Medellín afirmó que su objetivo de construir “una amplia mayoría” no se conseguía con estos mecanismos.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Registraduría

Frente por la Vida

Gran consulta

Consulta de las soluciones

Hernán Penagos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.