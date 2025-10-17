Cancillería dejó en firme la creación del Viceministerio de Asuntos Migratorios

La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio (c), habla durante una rueda de prensa este viernes, en Bogotá. Foto: EFE - Carlos Ortega

A través de un decreto se oficializó la creación de un tercer viceministerio en el Palacio de San Carlos. La canciller Rosa Villavicencio firmó este jueves el documento con el que se reestructuró la Cancillería para abrirle la puerta al nuevo Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y de Protección Internacional.

El documento, que se publicó este jueves, tiene la firma del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y de la directora de la Función Pública, Mariela del Socorro Barragán. Allí no solo se crea ese despacho, que contará con tres asesores, dos profesionales especializados, un técnico y tres auxiliares administrativos, así como con un director técnico, sino que también se suprimen varios empleos en los dos viceministerios existentes y para la oficina de Villavicencio. En total, se suprimieron 13 cargos y se crearon 12.

La idea de este viceministerio, que se suma al de Relaciones Exteriores (hoy en cabeza de Olga Lucía Arenas) y de Asuntos Multilaterales (Mauricio Jaramillo Jassir), ya venía cocinándose desde hace algún tiempo. Quien fue antecesora de Villavicencio, Laura Sarabia, había anunciado una reestructuración para inicios de este año e incluso dejó pistas de que el documento estaba listo para la firma.

En ese momento, se planteó que fuera la actual ministra de Exteriores la que encabezara esa cartera, pero la sucesión de renuncias —primero de Daniel Ávila como vicecanciller y después de Sarabia— la llevó a ascender en la escala rápidamente. Villavicencio viene de liderar “Colombia Nos Une”, desde donde el Palacio de San Carlos mantiene comunicación constante con la población colombiana en el exterior.

Uno de los cuestionamientos que surgió a partir de ese anuncio fue el costo que significaría, especialmente en un momento de crisis fiscal y la misma Sarabia reconoció en ese momento que estaban en proceso de analizar el impacto. En el presupuesto aprobado esta semana en el Congreso, la cartera de Exteriores fue una de las que recibió el golpe de la disminución en COP 10 billones y, en comparación con el de 2025, el monto asignado para funcionamiento cayó en un 11,3 % (pasó de COP 1,9 billones a COP 1,6 billones).

Ahora, se está a la espera de quién quedará en el cargo. Como es tradición, el presidente Gustavo Petro es el nominador de viceministros y los últimos nombramientos en esa cartera han sido de personas cercanas al progresismo.

