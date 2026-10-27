Cancillería firmó urgencia manifiesta de COP 240 mil millones con Thomas Greg por pasaportes

El gobierno de Abelardo de la Espriella firmó la urgencia manifiesta con Thomas Greg & Sons para garantizar la expedición de pasaportes hasta diciembre de 2027. El valor es de COP 240 mil millones y llega tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender temporalmente el modelo que había puesto en marcha el gobierno del expresidente Gustavo Petro. El Canciller Omar Bula señaló que esta decisión se toma "mientras se avanza simultáneamente en la estructuración de una nueva licitación pública" y que el proceso contó con…

El gobierno de Abelardo de la Espriella firmó la urgencia manifiesta con Thomas Greg & Sons para garantizar la expedición de pasaportes hasta diciembre de 2027. El valor es de COP 240 mil millones y llega tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender temporalmente el modelo que había puesto en marcha el gobierno del expresidente Gustavo Petro. El Canciller Omar Bula señaló que esta decisión se toma "mientras se avanza simultáneamente en la estructuración de una nueva licitación pública" y que el proceso contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

"Prestación del servicio de suministro, personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte, así como la impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica, a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de la urgencia manifiesta declarada mediante la Resolución No. 12973 del 17 de septiembre de 2026″, se lee en el documento firmado por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Exteriores.

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El Gobierno Nacional garantiza la total normalidad y continuidad en el servicio de expedición de pasaportes.



Tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender provisionalmente los contratos del modelo impulsado por la administración anterior, el… pic.twitter.com/C84GofZtkr — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 27, 2026

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De acuerdo con lo presentado por la Cancillería, el plazo de ejecución del contrato es hasta el 17 de diciembre de 2027 y se contará "a partir de la suscripción del acta de inicio previo del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución". Incluso, se contempla una prórroga que "exige que subsistan las circunstancias que dieron lugar a la urgencia manifiesta, que exista acto administrativo vigente que la declare o la extienda y que se cuente con la autorización de vigencias futuras correspondiente, y en ningún caso podrá exceder el término de dicho acto".

Según la cartera dirigida por Omar Bula, la decisión de firmar con Thomas Greg & Sons se debe a que "la propuesta mantiene los mismos valores unitarios de las vigencias anteriores, sin reajuste por inflación ni por tasa de cambio. No hay un solo rubro con incremento y las tarifas que paga el ciudadano no se modifican". También, la Cancillería destaca criterios de tiempo y seguridad documental, pues advierten que el inventario de libretas se agotaría en noviembre de 2026, además, un nuevo diseño de pasaporte "obligaría a los controles migratorios del mundo a verificar tres documentos del mismo país".

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Además, se define que el pasaporte no cambiará de precio y que la entidad que contrata —la Cancillería— pagará las libretas y los documentos de viaje en blanco, por las cantidades efectivamente suministradas y recibidas a satisfacción, una vez ingresen al inventario de la Entidad en el lugar de custodia que señale el Anexo Técnico; (2) la personalización, custodia, alistamiento y distribución, mes vencido, por los servicios efectivamente prestados y validados por el supervisor; y (3) las etiquetas de visa, por las cantidades efectivamente entregadas.

Cada pago se efectuará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aceptación de la factura electrónica, la certificación de cumplimiento del supervisor y la acreditación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de cada integrante, y se sujeta al PAC y a los trámites del SIIF Nación. El último pago de la vigencia se tramitará en las fechas que fije la Dirección Administrativa y Financiera para el cierre fiscal.

Este es el comunicado de Cancillería sobre la urgencia manifiesta:

La urgencia manifiesta estaba en la mesa desde septiembre, cuando El Espectador conoció un auto del Tribunal de Cundinamarca, en la que negó las solicitudes de aclaración que presentaron la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de Moneda de Portugal por la decisión que suspendió temporalmente el convenio para la producción de las libretas.

En ese momento, la decisión judicial dejó en las manos de la Cancillería cualquier tipo de determinación sobre lo debía seguir en materia de pasaportes. En ese texto, señaló que “corresponde a cada una de las autoridades concernidas, dentro del ámbito de sus competencias constitucionales, legales, técnicas y administrativas, evaluar las alternativas jurídicas y operativas disponibles y adoptar las decisiones que consideren necesarias para asegurar la continuidad del servicio público”.

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¿En qué va el nuevo modelo de pasaportes?

Esta misma semana, en el proceso judicial del nuevo modelo de pasaportes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal entraron en un choque de versiones por un informe entregado por el gerente de la Imprenta, Iván Rojas, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El documento avala el modelo de pasaportes que dejó el gobierno de Gustavo Petro y utiliza símbolos de la Cancillería. El problema es que el texto, radicado por la Imprenta y la Casa de la Moneda, utiliza logos de la Cancillería sin que cuente con el aval de la cartera dirigida por Omar Bula.

Un día después de que se conociera este informe, la Cancillería radicó un nuevo documento ante el tribunal, asegurando que este no fue aprobado por la entidad. "Aunque en ese memorial se encuentra el logo del Ministerio de Relaciones Exteriores, no cuenta con información suministrada por la entidad y no cuenta con su aval. Por esta razón, el Ministerio de relaciones Exteriores desconoce el documento considera que corresponde a la posición individual de las partes que lo suscribieron", se lee en texto que firma el jefe de la oficina de asesoría jurídica de la Cancillería, Andrés Sarmiento.

La respuesta de la Casa de la Moneda de Portugal se dio este lunes, según un informe conocido por El Espectador, la Casa de la Moneda afirma que se hizo de manera conjunta entre ellos, la Imprenta y la Cancillería que al finalizar el documento, el Ministerio de Bula decidió no firmarlo. "El texto de dicho informe fue concertado entre las partes de manera previa a su presentación, sin embargo, en el último momento el Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio se negó a firmarlo, y en esa medida, en ningún momento se indicó en dicho informe que el Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio hiciera parte de quienes lo presentaban", señala el documento presentado por Felipe de Vivero Arciniegas, apoderado de Portugal.

Este es el documento completo de urgencia manifiesta:

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