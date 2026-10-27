De la Espriella emite directiva presidencial sobre proyectos de ley y mensajes de urgencia

El presidente Abelardo de la Espriella emitió la directiva 07 por medio de la que da lineamientos para presentar proyectos de ley y mensajes de urgencia en el Legislativo. "La iniciativa legislativa gubernamental ante el Congreso de la República requiere de una especial coordinación en la que capacidades técnicas de las entidades públicas, sean aprovechadas para lograr, de una parte, la mayor calidad y seguridad normativa, y de otra, establecer las prioridades legislativas que interesan al gobierno", asegura el documento.

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Respecto a los proyectos de ley, el presidente manifiesta que "deberán ser elaborados y/o proyectados por las entidades cabeza de sector administrativo con competencia en la materia objeto de la regulación". Y en caso de que el proyecto de ley sea transversal a varios "sectores administrativos, estos se coordinarán para proponer una sola iniciativa legislativa. En este evento deberá acompañarse un pronunciamiento conjunto o individual en el que los sectores manifiestan su conformidad".

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Además, el texto señala que quien lidere un proyecto de ley que tenga "incidencia en aspectos referentes a las competencias de otros ministerios o entidades públicas", debe compartirlo con las entidades involucradas para que evalúen sus posibles efectos y acuerden los ajustes necesarios. El propósito, según dicen, es coordinar la actuación de esas entidades en el cumplimiento de sus funciones.

En ese sentido, asegura que los proyectos deberán presentarse "ante la Jefatura de Despacho Presidencial de la Presidencia de la República con todos los soportes documentales señalados en el acápite I de la presente directiva".

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La directiva presidencial llega en medio del debate legislativo sobre la ley de sometimiento, que ya pasó el primer debate en Comisiones Conjuntas de Senado y Cámara, que fue presentado con mensaje de urgencia por el entonces ministro de Interior, Rodrigo Lara, en conjunto con el ministro de Justicia, Iván Cancino. Además, llega en medio del cambio de dirección en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, que ahora liderará el exprocurador Alejandro Ordóñez.

La directriz le da más manejo al Ejecutivo sobre cómo y por qué se presentarán, desde sus ministerios, los mensajes de urgencia e insistencia ante el Legislativo, en medio de una agenda donde el Congreso se ha quejado en la organización y manejo de su agenda por los múltiples proyectos. Para cumplir con la orden de la Corte Constitucional sobre la discusión sobre parte del articulado de la reforma pensional, el Capitolio pidió más tiempo a la Corte, argumentando que tenía que cumplir el mandato constitucional de discutir el Presupuesto General de la Nación de 2027.

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