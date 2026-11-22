“El funcionamiento de las notarías es un mundo aparte”. Así se define desde varias esferas y sectores políticos el andamiaje de los 920 despachos que se despliegan en todo el país y que se encargan de procesos tan básicos como la expedición de registros civiles, la autenticación documental o biométrica, hasta el traspaso de bienes inmuebles y la escrituración de los mismos. Esos cargos, sin embargo, también representan un jugoso botín que a través de diferentes gobiernos se ha convertido en un recurso transaccional para establecer lazos con…

“El funcionamiento de las notarías es un mundo aparte”. Así se define desde varias esferas y sectores políticos el andamiaje de los 920 despachos que se despliegan en todo el país y que se encargan de procesos tan básicos como la expedición de registros civiles, la autenticación documental o biométrica, hasta el traspaso de bienes inmuebles y la escrituración de los mismos. Esos cargos, sin embargo, también representan un jugoso botín que a través de diferentes gobiernos se ha convertido en un recurso transaccional para establecer lazos con el poder regional.

Son exactamente 636 movimientos los que en 12 años se han realizado y que El Espectador rastreó para establecer los lazos políticos y cómo está operando todo el sistema notarial en Colombia. Estos despachos, que se ubican en puntos estratégicos de las principales ciudades y en el grueso de los 1.103 municipios, pueden llegar a mover anualmente más de COP 35.000 millones en servicios de escrituración; casos así se ven en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Eso es parte del por qué conforman un sector estratégico para la negociación política.

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Solo en lo que va del año se han presentado 96 movimientos, que incluyen la designación de varias figuras que intentó dejar en esas oficinas el expresidente Gustavo Petro, y los primeros ajustes que ha efectuado el presidente Abelardo de la Espriella en el sector. En los tres meses que el actual jefe de Estado lleva en la Casa de Nariño se han reportado cuatro cambios notariales: la aceptación de tres renuncias y el nombramiento como interino del abogado monteriano Alejandro Eusebio Padrón en la Notaría 63 de Bogotá, ubicada en Suba y que llegó a mover hasta COP 188.000 millones en 2022.

Pero el cambio en la jefatura de Estado también llegó con un fuerte barrido a la herencia de la anterior administración al suspender la entrega de 43 notarías que se firmaron en los dos últimos meses de Petro. La decisión fue adoptada por Joaquín José Méndez Llach, el superintendente de Notariado y Registro que nombró De la Espriella. Se trata de un abogado oriundo de Santa Marta, quien además tiene cercanía con varias figuras del Gobierno, en especial, con el presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez. Han coincidido en el impulso de varios expedientes administrativos durante el ejercicio de su profesión.

La línea es clara en el despacho del Superintendente y, por ello, 14 días después de llegar a ese cargo impidió que los cercanos al petrismo, que intentaron dejar acomodados, finalmente se quedaran con las notarías asignadas. Las suspensiones ordenadas por Méndez Llach bloquearon el aterrizaje del exsenador Inti Asprilla a la Notaría Segunda de Soacha. Asprilla renunció al Congreso en junio tras no lograr la reelección y su nombre reapareció en el decreto 1021 firmado el 5 de agosto –48 horas antes de que Petro dejara la Presidencia– como interino para ocupar ese lugar.

Pero en esa misma jornada, como consta en registros oficiales, el exmandatario también quiso entregar la Notaría 78 de Bogotá a Efvanni Paola Palmariny Peñaranda, exvicepresidenta comercial de Colpensiones y cercana al expresidente de esa entidad, Jaime Dussan. Palmariny, además, a través de un juzgado civil quiso forzar el nombramiento, pero esa solicitud no prosperó y fue negada el pasado 11 de septiembre.

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La medida que firmó el superintendente Méndez Llach se justificó en los lineamientos demarcados por De la Espriella de realizar inspecciones detalladas en cada sector y evaluar el estado de los mismos a falta de un proceso de empalme. Sin embargo, ya en los canales oficiales del Estado se perfilan nombres que llegarían ocupar algunas de las 329 notarías que se encuentran vacantes.

En concreto, en el portal de Función Pública se registran 7 aspirantes a cargos notariales que presentaron su declaración de bienes y conflicto de intereses, pero que esperan por un nombramiento oficial. Ellos, facultados por el presidente De la Espriella, podrían ocupar una de las 108 notarías de primera categoría que son responsabilidad del mandatario. En tanto, 221 despachos pueden ser nombrados desde gobernaciones o alcaldías, pero con la veda impuesta por el Supernotariado, los movimientos aún no se efectúan.

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Ahora bien, en la misma Superintendencia aparece un nombre ligado directamente al mandatario nacional. Se trata de Yoly Beatriz Illidge Pimienta, exesposa del presidente De la Espriella y quien fue designada como superintendente delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras. Illidge no ha tomado posesión y es clave señalar que tiene una amplia experiencia en esa entidad como contratista. Y, además de ser abogada y cofundadora de la firma De la Espriella Lawyers, trabajó en la Notaría 45 de Bogotá mientras Abelardo de la Espriella Juris, padre del presidente, encabezaba ese despacho.

Las trabas y el juego político

De acuerdo al cruce de base de datos realizado por este diario, ese tipo de movimientos se ven como “comunes” en los cierres de mandato. Así como Petro realizó 92 movimientos notariales desde el 1° de enero de 2026, un caso similar se reproduce en el cierre de la administración de Iván Duque. El exmandatario dejó el poder en agosto de 2022 y en ese año realizó 52 cambios en despachos notariales que incluyeron 5 nombramientos en propiedad y 23 en interinidad. En esa lista aparece el nombre de Luz Mary Hoyos Arce, quien cuatro años después saldría de la Notaría 78 de Bogotá (la que buscó Paola Palmariny, cercana a Jaime Dussan) por un retiro forzoso. Y en el caso de Juan Manuel Santos, en sus últimos meses en el poder (2018) realizó 18 movimientos de los cuales 15 fueron nombramientos en propiedad.

En estos tres casos de los expresidentes y sus cierres de mandato, hay un patrón que se repite relacionado a las ubicaciones de estos movimientos, especialmente en los nombramientos. Y es que el grueso de todos los ajustes notariales se concentra en ciudades capitales y los principales departamentos. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca son los tres –tomando a la capital como circunscripción independiente– que más movimientos han efectuado en estos 12 años.

De los 636 movimientos notariales en ese periodo, 154 han sido en Bogotá, incluyendo el único nombramiento de De la Espriella. Y es que la capital es la zona que concentra mayor número de notarías, con 82 despachos. Antioquia sigue en ese listado con 105 movimientos, seguido por Valle (65), Santander (44) y Cundinamarca (43). Del total de ajustes, más del 50 % corresponden a nombramientos que van de la mano con las renuncias y las declaratorias de insubsistencias.

Este contexto deja un panorama que ya alerta a varios exsuperitendentes y exministros de Justicia, pues la brecha de nombramientos en la carrera notarial ha disminuido y el número de vacancias ha reportado un crecimiento sustancial en la última década. De esos 920 despachos notariales que funcionan en Colombia, al menos 329 se encuentran vacantes y con nombramientos bajo interinidad (299) o encargo (30). Esa cifra contrasta con las cerca de 591 oficinas notariales bajo operación de un funcionario de carrera.

Los exaltos funcionarios señalan que se aproxima un éxodo de notarios –en su mayoría por retiro forzoso al cumplir más de 70 años – y no hay una lista consolidada de aspirantes por falta de un concurso de méritos. En efecto, han pasado 11 años desde la última vez que se surtió este proceso. Para 2015 fueron 150 vacantes las que se ocuparon, pero más de una década después estas se han duplicado y, además, el total de notarías incrementó. En el último gobierno Santos se abrieron cuatro notarías; Iván Duque hizo lo propio con 16 despachos; mientras que Gustavo Petro creó tres.

Y aunque en la anterior administración se buscó establecer un nuevo concurso de méritos, diferentes irregularidades y alteraciones del calendario llevaron a que el Consejo de Estado decretara, en agosto del 2025, una medida cautelar para la suspensión provisional en el acto de convocatoria.

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Según reveló este diario, los notarios Óscar Fernando Martínez, notario 26 de Bogotá, y Yasmín Soraya Franco, notaria única de Tenjo (Cundinamarca) –delegados ante el Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN)–, expusieron una falta de garantías y transparencia requeridas en los procedimientos. Acusaron, entre otras cosas, que el convenio con el que se eligió a la Universidad Libre como operador logístico del proceso era problemático.

Ese proceso disponía de más de COP 8.000 millones y delegaba a esa institución las obligaciones de realizar las pruebas escritas, la evaluación de los perfiles de los aspirantes y determinar quiénes avanzan y quiénes no. Pero al encontrar varias trabas jurídicas, en mayo de este año esa institución pidió la terminación anticipada del acuerdo. Eso sí, el dinero nunca se giró.

Asimismo, el expresidente Petro denunció por esas mismas fechas que supuestamente se estaría fraguando un entramado para la venta de formularios a los aspirantes a estos cargos. Eso sí, el exjefe de Estado no presentó ninguna prueba. En todo caso, pidió la suspensión del proceso que se materializó en septiembre de ese año. Según dijo en ese momento, “las notarías no son para la politiquería”.

Recibimos en la Superintendencia de Notariado y Registro al ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González, quien sostuvo un encuentro con el superintendente de Notariado y Registro, Joaquín José Méndez Llach.



Avanzamos en el fortalecimiento de un trabajo articulado,… pic.twitter.com/vEuhVwZw28 — Supernotariado (@Supernotariado) November 12, 2026

Según le dijo el exministro de Justicia Néstor Osuna a El Espectador, urge desarrollar un concurso de méritos en la carrera notarial para “regular el servicio”. Además, sentó las bases de un procedimiento que, tras su salida de esa cartera en 2024, Ángela María Buitrago retomó al sucederlo. Al momento de asumir la jefatura de ese despacho, la convocatoria ya había sido suspendida por el Consejo de Estado y luego se reinició para establecer una serie de bases desde el cronograma, que fue coordinada con el Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN). No obstante, el proceso naufragó.

Los dos exfuncionarios del gobierno Petro afirman que las instancias del Estado sí deben procurar desarrollar este trámite. “La carrera notarial es un sistema que garantiza la capacidad notarial en el país”, dijo Buitrago. Sin embargo, ambos aluden a diversas trabas que llevan a los aplazamientos de las convocatorias y a la nulidad de esos procesos.

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Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de Notariado y Registro (Sintranore) también se ha hecho un llamado para regular la carrera. Según Dehiby Jovany Villamizar, presidente de esa asociación sindical, no se ha podido avanzar en la convocatoria, entre otras cosas por falta de voluntad política. Estas declaraciones aluden al uso de los despachos notariales y la potestad de la jefatura de Estado o los gobernadores para realizar los nombramientos en interinidad o encargos a falta de funcionarios de carrera.

En ese sentido, Villamizar asegura que “en ausencia de concurso hay unos mecanismos propios que surtir. Eso sí, consideramos que estos deben ser una medida excepcional y no la generalidad”. Además, las propuestas para realizar un ajuste a este sistema son escasas. En 12 años tan solo se han presentado cinco proyectos que tocaban directamente el decreto 960 de 1970 que rige el estatuto notarial.

Una de las propuestas que mayor alcance tuvo fue la presentada por el hoy liquidador del Ministerio de la Igualdad, Jhon Milton Rodríguez, y el actual director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Esa iniciativa buscó dar prelación a la carrera notarial para “evitar que se siguiera manipulando la carrera notarial como pasa en todos los gobiernos”. El proyecto, sin embargo, no tuvo buen puerto. Vallejo le dijo a este diario que esta debería ser “una bandera del Gobierno del presidente De la Espriella, pues va en línea con su apuesta por agilizar los trámites y facilitar procesos para la ciudadanía”. En todo caso, asegura que no lo ve como una apuesta principal para la Casa de Nariño.

Lo mismo sucedió con una iniciativa presentada en 2023 por el hoy presidente de la Cámara, Nicolás Barguil (Conservador), que no tuvo debates en el Congreso. Actualmente cursa, en esa misma instancia, un proyecto que busca agilizar los trámites notariales y actualizar los sistemas digitales en las notarías. El proyecto es impulsado por la conservadora María Camila Salas, pero a la fecha no ha surtido su primer debate.

Los números de las Notarías

Una parte del sustento que ha impedido una modificación al sistema notarial tiene que ver con el flujo de recursos que por estos despachos se mueven. Son decenas de procesos que una notaría puede realizar y –que en casos concretos– puede aglutinar hasta 800.000 procedimientos mensuales. Sin embargo, la compraventa de inmuebles, hipotecas, constitución de sociedades, donaciones, capitulaciones matrimoniales y testamentos son los más apetecidos, pues estos trámites derivan en la expedición de escrituras públicas.

¿Por qué son tan importantes? Según define anualmente la Superintendencia, el 0,3 % del valor total del trámite se configura en una comisión para el despacho notarial. Si este no tiene un valor concreto, la notaría cobra una tarifa fija de COP 90.000. Ahora bien, el flujo de estos actos se presenta en las principales ciudades y de allí cobra mayor importancia tener un lugar en estas oficinas.

Según datos a los que accedió El Espectador, en 2025 la Notaria 15 de Medellín fue la que mayores ingresos reportó solamente con estos trámites de escritura. En total, ese despacho –que encabeza Fabio Alberto De Jesus Ortega Marquez– tuvo un reporte de COP 35.156 millones gracias a 18.520 procesos de escritura. A la oficina de Ortega Márquez le siguió la Notaría 27 de Bogotá, liderada por Manuel Castro Blanco, con un reporte de COP 22.876 millones en 11.746 trámites. En contraste, la Notaría 29, también en la capital, fue la que más procesos de escritura tramitó con un reporte de 20.965 en 2025, pero ocupó la cuarta casilla de ingresos con COP 13.848 millones.

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La diferencia es clave, pues ese volumen de trámites no se produce en círculos notariales menores o en municipios de tercera a sexta categoría. De allí también se desprende un componente importante: el Fondo Cuenta Especial del Notariado. Ese bolsillo financiero representa un alivio fiscal para 511 notarías que no logran cubrir los gastos de funcionamiento con trámites propios. Es por ello que el alto volumen de procedimientos y, en sí mismos los ingresos en las principales notarías del país, representa un porcentaje de aporte que se consigna en ese Fondo y que permite el pleno funcionamiento del sistema notarial.

Ahora bien, la alerta en sindicatos y los sectores judiciales radica en una falta de recursos “asfixiante”, a pesar de la existencia de este fondo. Para 2026, ese bolsillo contaba con COP 72.526 millones. Sin embargo, para la vigencia del 2027 no se pudo realizar la apropiación de esos recursos, propios del Fondo, que no fueron incluidos en el decreto que asignó los recursos para el pleno funcionamiento estatal del próximo año.

Además, Sintranore le aseguró a este diario que en los últimos cuatro gobiernos se han realizado modificaciones que han destinado mayores recursos a otras entidades diferentes al Supernotariado. A pesar de que ese despacho contará con más de COP 1 billón en presupuesto para el próximo año, los sindicatos aseguran que el dinero no es suficiente.

Exigimos que @consejodeestado atienda la demanda contra el concurso de @Supernotariado. Apoyamos el mérito pero no el negocio que tiene @CNSCColombia. #SinGarantiasNoHayMeritoSNR @CaracolRadio @RevistaSemana @maltescut1 @cutcolombia @AlexLopezMaya @Citytv @ELTIEMPO @petrogustavo pic.twitter.com/YzTOzyAxsI — SINTRANORE (@sintranore) March 17, 2025

En efecto, los derechos de registro, que oscilan entre el 8,67 % para muchos rangos de compraventa o tramos entre 9,11 % y 13,33 % para otros actos, recaen en destinaciones a la Uspec, la Rama Judicial, Fiscalía, ICBF y el Ministerio de Justicia. Del total de esa destinación, solo el 28 % queda en el Supernotariado, razón por la que han advertido la falta de recursos para sostener la planta de esa entidad.

Esto se agudiza, además, con la carga de funcionarios que desde 2012 han llegado a través de las oficinas delegadas, pero sin un destinación presupuestal adecuada “para sostener la planta”.

En todo caso, las notarías también se vuelven una moneda de cambio cuando las administraciones de turno buscan gobernabilidad. No solo las entregan a personas cercanas, sino que también las direccionan a cuotas de partidos para buscar respaldo a sus proyectos. Es por ello que crece la expectativa sobre el manejo que le dará De la Espriella a este sector en los próximos cuatro años y en torno a si materializará su apuesta de campaña de no gobernar mediante transacciones burocráticas.

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