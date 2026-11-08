“La conversación es constante”: Cancillería responde sobre ruidos por directrices de Bula

Frente a estos ruidos que rondan el Palacio de San Carlos y llegaron directamente a la sede presidencial, este diario consultó al Ministerio de Relaciones…

En poco más de tres meses en el cargo, el canciller Omar Bula ha sido objeto de alertas que llegaron al despacho del presidente Abelardo de la Espriella por decisiones en materia de política exterior. El Espectador reveló que hay directrices que, desde el cuerpo diplomático que llegó el 7 de agosto, son vistas como de “difícil cumplimiento” e incluso calificadas como “fundamentalistas”.

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Frente a estos ruidos que rondan el Palacio de San Carlos y llegaron directamente a la sede presidencial, este diario consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores. Específicamente, sobre el proceso de toma de decisiones que llevaron a movimientos como el respaldo a Estados Unidos frente al embargo contra Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que no había ocurrido siquiera en los gobiernos de Álvaro Uribe e Iván Duque y que fue recibido con sorpresa desde varios niveles.

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Conozca aquí el reportaje: Bula enfrenta ruidos en San Carlos: alertas enviadas a Palacio lo llaman “fundamentalista”

Tanto en ese punto, como en la selección de quienes encabezan misiones diplomáticas —algo que también ha sido controversial por la preponderancia que han tenido los nombramientos de la “clase política tradicional”—, la Cancillería fue clara en que el grueso de las decisiones son del jefe de Estado. En esa línea, se ha ratificado que toda determinación que resulte de esa cartera pasa por la aprobación previa de De la Espriella y discutida con el vicepresidente José Manuel Restrepo.

“La coordinación y la articulación han sido robustas. Por ejemplo, previo a la participación en la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas (UNGA) y a la reciente Cumbre Iberoamericana, hubo varias reuniones de coordinación, virtuales y presenciales. La conversación es constante. El vicepresidente acompañó la reunión de hace dos semanas con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Cancillería. En Nueva York, además, hubo una gran coordinación con la Misión Permanente de Colombia ante la ONU”, le dijo la Cancillería a El Espectador.

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La comunicación, subraya la cartera, es igual de continua con los jefes de misiones diplomáticas: “Hay un canal abierto que funciona 24/7 entre los embajadores y el canciller y entre las misiones y la Cancillería”. Incluso, frente a quienes llegan como parte de los nombramientos políticos —algunos sin previa experiencia en diplomacia—, insisten en que “todos los embajadores designados completan un proceso de inducción para conocer el funcionamiento en general del ministerio y de su misión” y “se reúnen con el canciller para definir las prioridades de la misión que van a liderar y sus objetivos”.

Cuando este diario preguntó sobre la organización interna del Palacio de San Carlos y su posición frente a la priorización de otros nombramientos diferentes a los de carrera diplomática, la respuesta es que siempre tienen “presente la importancia” de los funcionarios que han salido de la Academia Diplomática. Además, señalan que prevén más cambios internos en el próximo año.

“La Cancillería encontró desafíos como la contratación de la administración anterior (ver Libro Blanco y publicaciones en las redes de Cancillería al respecto). La Secretaría General ha hecho un gran trabajo para organizar la planta y asegurar el correcto funcionamiento del ministerio, teniendo siempre presente la importancia de los funcionarios de carrera diplomática. Siguiendo las políticas de austeridad del gobierno, se espera una reestructuración mayor para el año entrante”, aseveró la cartera.

¿Qué ha dicho el canciller sobre las decisiones que se han tomado en política exterior?

Desde el inicio, el presidente De la Espriella ha sido claro en que su manejo de las relaciones internacionales tendría dos giros clave: reforzar las relaciones con Estados Unidos y reconstruir los lazos con Israel. El canciller ha sido el encargado de sellar esas promesas.

Con Israel, su visita a ese país para darle apertura a la embajada de Colombia en Jerusalén y sus discursos sobre la nueva relación que entablarían son ejemplos directos de ese compromiso. Además, eso busca concretarse no solo a nivel relacional, también en materia de acuerdos en seguridad, inteligencia y desarrollo comercial.

En el caso de la decisión de Cuba, el mismo Bula explicó las razones por las cuales terminó tomándose esa determinación. Según dijo, se trata de una instrucción directa del presidente “que refleja la coherencia de [la] política exterior” de este Gobierno.

🌎 El canciller les explica las decisiones que marcan la agenda internacional de Colombia.



🇨🇴 Hoy ponemos el foco en dos asuntos clave en las Naciones Unidas: la renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU y el voto de Colombia en contra de la resolución que… pic.twitter.com/ql03YP8x01 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) November 7, 2026

“Esta decisión histórica expresa una convicción: la defensa de la democracia, de la libertad y de la seguridad nacional debe orientar nuestras actuaciones internacionales”, aseguró el ministro.

Bula se mantiene como una de las figuras con más blindaje dentro del Ejecutivo de De la Espriella. El Espectador supo que es uno de los funcionarios que habla de forma más directa con el mandatario y, si bien esos ruidos en torno a sus decisiones llegaron a la Casa de Nariño —lo que también pasó por las críticas en su contra por sus posturas previas a llegar al cargo contra los demócratas en Estados Unidos—, por el momento no se ha dado un paso que signifique su salida del gabinete.

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