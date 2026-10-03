“Tengan prudencia, desde ningún punto de vista es un ataque”: Cancino sobre recortes a JEP

Agregó que "a todos se nos está reduciendo o aumentando el presupuesto. El llamado a la JEP es decirles que tengan prudencia, y que desde ningún punto de vista es…

El ministro de Justicia, Iván Cancino, habló desde Montería sobre los recortes que recibirá la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el presupuesto de 2027 que se discute aún en el Congreso. El jefe de la cartera señaló que estos recortes no son un ataque y aseveró que "es momento de que dejen de quejarse y actúen de acuerdo a las consecuencias de la realidad fiscal del país".

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Agregó que "a todos se nos está reduciendo o aumentando el presupuesto. El llamado a la JEP es decirles que tengan prudencia, y que desde ningún punto de vista es un ataque. Más bien hagan un esfuerzo por aplicar; nunca han aplicado el 100 % del presupuesto que ha dado".

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Tras el primer debate del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2027, las comisiones económicas del Congreso aprobaron un recorte de COP 170.000 millones de recursos a este tribunal, especialmente COP 140.000 millones en el rubro de inversión y COP 30.000 millones en gastos de funcionamiento. Se espera que estos recursos sean reorientados en la justicia ordinaria.

A su vez, volvió a referirse al proyecto de ley de sometimiento que está preparando junto al ministro del Interior, Rodrigo Lara. Según confirmó, este será presentado ante el Congreso de la República la próxima semana: "Es un marco jurídico muy claro, concreto y contundente. Pero también hemos llevado conversaciones con la señora fiscal (Luz Adriana Camargo) y, obviamente, escuchando a la Defensoría del Pueblo y otros organismos".

Línea seguida, el ministro de Justicia explicó: "Ahí tampoco va a haber reconocimiento político, es un reconocimiento jurídico donde la Fiscalía hará sus labores y el gobierno cumplirá lo que le toque de ley en esa zona específica". Mencionó que la idea de esta nueva administración la idea es que no se prorroguen las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), pues "tienen una vida dentro de dos meses, termino donde tendrán para hacer todos los trámites para ese sometimiento".

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Asimismo, el ministro volvió a referirse al plan piloto para la aspersión aérea contra cultivos de uso ilícito en el departamento de Putumayo. "Nosotros tenemos la resolución. Vuelvo y repito que es un programa piloto que se hace precisamente para mirar el efecto de esas instancias".

Su pronunciamiento se dio este 3 de octubre en la ciudad de Montería (Córdoba), en medio de una rueda de prensa ante medios de comunicación. En el lugar, también aseguró que los resultados serán evaluados por un organismo independiente, protegiendo siempre los recursos naturales. "El eje del sector Justicia son las personas. Siempre será proteger a las personas, pero obviamente combatiendo todas las formas de criminalidad", señaló.

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