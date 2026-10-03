“Tenemos toda la experiencia para volver a gobernar a Bogotá”: Iván Cepeda

Estamos en el plano público y de nuestra actividad política generando todas las bases y toda la acción necesaria como oposición política; planteando nuestros puntos de vista sobre la realidad que ha generado el nuevo gobierno y, al mismo tiempo, nuestras propuestas y visiones a futuro. Y, por otra parte, preparando nuestra gran reunión nacional, el congreso fundacional del Pacto Histórico, la movilización social y política en torno a las decisiones que está tomando el Gobierno y también…

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Estamos en el plano público y de nuestra actividad política generando todas las bases y toda la acción necesaria como oposición política; planteando nuestros puntos de vista sobre la realidad que ha generado el nuevo gobierno y, al mismo tiempo, nuestras propuestas y visiones a futuro. Y, por otra parte, preparando nuestra gran reunión nacional, el congreso fundacional del Pacto Histórico, la movilización social y política en torno a las decisiones que está tomando el Gobierno y también nuestra participación electoral, por supuesto, para las locales que tendrán lugar el próximo año.

¿Cómo se están reorganizando?

Nosotros, y hay que decirlo, hemos dado una demostración muy clara de un ejercicio democrático en el Pacto Histórico. Hicimos las pasadas elecciones con consulta; es decir, con la participación de candidatos y candidatas, muchos de los cuales fueron elegidos al Congreso y también en mi propio caso, mediante la elección popular que implica la consulta pública. Vamos a repetir ese mecanismo y lo vamos a institucionalizar como parte de la elección de las personas que van a ser delegadas a nuestro congreso fundacional. También lo haremos para elegir las personas que serán candidatas tanto a las alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas en muchas ciudades y departamentos.

Publicidad

Más información: Sindicato de la CUT se divide por mayorías a favor de gobierno De la Espriella

¿Serán dos consultas del Pacto antes de ir a elecciones?

Ese es el deseo que tenemos. Estamos obviamente en las preparatorias de cómo puede ocurrir ese proceso de la mejor forma, con las mayores garantías y de la manera más democrática. El Pacto es el partido más democrático al haber elegido así en las pasadas elecciones a sus representantes y lo volveremos a hacer en esta oportunidad.

¿Cuándo las harían?

Yo creo que en los próximos meses, porque esto es un proceso de largo aliento. Yo creo que estamos hablando de los primeros meses del año entrante, probablemente, pero no me adelanto a fijar un cronograma antes de que lo haga nuestra dirección colectiva.

Consulte aquí: Hace una década se le dijo “no” a un plebiscito por la paz que fragmentó al país político

El sector de la senadora Carolina Corcho pidió más transparencia en estos procesos, ¿usted comparte esa postura?

Que una colectividad sea democrática y tenga permanentemente deliberación no implica que esté ni dividida ni fraccionada. Nos llama mucho la atención, y esto es sintomático, que en el sistema de medios de comunicación se ha intentado difundir la idea de que hay un proceso creciente de división o fragmentación en el Pacto Histórico. La realidad es que estamos muy sólidamente compactos en torno a estas ideas sobre cómo organizarnos, cómo hacer la oposición política y cómo presentarnos de la manera más proactiva posible ante el país para ayudar a resolver los grandes problemas que tiene la nación.

Algunos representantes a la Cámara de su partido han dicho públicamente que se necesita renovación en los liderazgos del Pacto. ¿Qué les responde?

Es una necesidad que yo comparto y creo que va a tener lugar ahora que podamos elegir de manera democrática a quienes nos van a representar en el congreso; y dentro del propio congreso se elegirán, espero yo, a muchas figuras nuevas que han aparecido en los territorios que tienen como característica no ser dirigentes artificiales, sino muy ligados a las comunidades y a las luchas sociales. Es para ellas y ellos que trabajamos en el Pacto Histórico. Yo espero que esa renovación se dé.

Es de su interés: Pacto Histórico trazó estrategia para hacer frente a políticas de gobierno De la Espriella

¿Qué papel jugarán en ese proceso de renovación usted, senador, y el expresidente Gustavo Petro?

Pues el presidente Petro, y le digo presidente porque muy seguramente va a ser la figura que liderará al Pacto Histórico, tiene una dirección de nuestra fuerza en este momento de la coyuntura política. Y mi rol en los años que vienen, además de estar en el Congreso, será liderar la oposición política. Así lo he venido haciendo y es la tarea que tengo después de haber recibido el mandato de 12,6 millones de personas en las pasadas elecciones.

¿Quiénes pueden liderar esa renovación, qué nombres han analizado?

No quisiera decir algo así, porque si doy unos puedo omitir otros. Lo que yo sí puedo decir es que obtuvimos en nuestros resultados electorales el 70 % del voto juvenil en Colombia. Eso quiere decir que somos una formación que tiene el respaldo, la confianza y la credibilidad en una amplia franja del espectro juvenil en el país. Y también debo decirlo, obtuvimos una votación histórica en los sectores rurales, pues el 65 % de las poblaciones rurales participaron en el proceso electoral anterior y ahí obtuvimos un alto porcentaje. Esa composición debe reflejarse en la dirección del Pacto. Debe haber muchos más jóvenes, muchas más mujeres, muchas más figuras provenientes de los territorios. Hay una mezcla de dirigentes que tienen más experiencia y jóvenes que vienen con ideas renovadoras.

Encuentre en este enlace: Regulación de protestas con Policía más activa llega cuando la izquierda busca las calles

¿Cómo está su relación con el expresidente Petro? Hace poco él habló de sus fallas en la campaña presidencial…

Pues es normal, es la relación de siempre. Tenemos una relación de trabajo mancomunado, articulado, armónico; obviamente con visiones de cada uno, puesto que no somos personas que, así lo ha demostrado nuestra vida política, imitan o siguen ciegamente liderazgos. Todo esto es en medio de las vicisitudes que trae este momento político, porque contra el presidente Petro hay una campaña para intentar lapidarlo judicial, moral y políticamente, y también es contra toda nuestra dirección. Aquí se impone la solidaridad, y cuando es necesaria pues la crítica, pero esencialmente el trabajo conjunto para lograr que podamos superar este momento que es difícil para el país.

Publicidad

¿Pide que los rodeen a ustedes como líderes para enfrentar esa campaña que denuncia?

No. Sencillamente, nosotros tenemos el derecho pleno a participar en política y ni el presidente Petro ni yo estamos vetados o censurados; no nos vamos a dejar vetar ni censurar por nadie. Eso lo deben tener claro nuestros adversarios políticos. Con toda la tranquilidad, pero también con toda la decisión, hay que decirlo claramente.

Publicidad

El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, dijo que mantiene una relación cordial con el exmandatario Gustavo Petro. Foto: Laura Daniela Salomón Prieto

Se ha ventilado una eventual candidatura del expresidente Petro en las próximas regionales, ¿eso es cierto?

Yo soy muy cuidadoso, hablo en nombre mío y hago mis propios anuncios. El presidente Petro tiene toda la autonomía. Lo que sí hemos conversado, y está claro, es que en este momento político él va a ser el presidente del Pacto Histórico y de ahí en adelante veremos cómo viene la vida política. Y en mi caso haré las labores que el Pacto Histórico me otorgue y ejerceré el mandato de los ciudadanos que recibí en las pasadas elecciones.

Publicidad

¿Ya están calentando motores para las elecciones del 2027?

Sí, estamos en eso. Y parte de impulsar ya la idea de una consulta popular es eso. Y no solamente como Pacto Histórico, sino también con las fuerzas que hemos tenido alianza y probablemente con otras. Así que vamos a presentar un espectro variado, plural e incluyente de fuerzas políticas para ganar las elecciones locales.

En contexto: Thania Vega, pastor Arrázola y empresarios: así reestructura De la Espriella la diplomacia

¿Bogotá es un lugar importante en esa apuesta?

Por supuesto. Aquí vamos a hacer valer nuestra influencia y lo que representa nuestra historia en esta ciudad, que ya la hemos gobernado, entre otras cosas, por el presidente Petro, quien hizo una alcaldía muy importante y relevante; la de Bogotá Humana. Desde esa perspectiva tenemos toda la experiencia y todas las credenciales para volver a gobernar a Bogotá.

Publicidad

¿Ahí es donde entra la estrategia de movilización en las calles?

Sí, hay movilizaciones, pero no necesariamente unidas al tema electoral. Hay una muy clara razón y es la política que está llevando a cabo este Gobierno, que va a activar las movilizaciones, y no porque así lo quiera el Pacto Histórico o simplemente porque por decreto así lo fijemos nosotros, sino porque es lo que corresponde. La gente va a salir a defender sus derechos y lo va a hacer de manera legítima. Aprovecho aquí para rechazar todas las medidas que se está inventando este Gobierno para limitar, criminalizar y censurar la protesta de los ciudadanos. Ese es un derecho constitucional. Nosotros vamos a demandar los decretos y las decisiones que consideremos que riñen con ese derecho democrático.

Publicidad

Entérese de esta información: “Invito a Uribe, De la Espriella, Petro y a todos a dialogar”: presidente del Congreso

Ya que se avecina ese escenario de movilizaciones, ¿cree que las decisiones del Gobierno, como el protocolo para atender protestas, busca frenarlas?

Publicidad

De hecho, ya se está presentando ese escenario de movilizaciones. Y sí, el Gobierno está volviendo a reeditar prácticas de violación de derechos humanos, de censura de las libertades públicas. Hemos visto cómo se comporta con las y los periodistas que no son de su agrado, también con el poder judicial que no acata dócilmente sus fórmulas, y también incluso con los dirigentes gremiales. El doctor Bruce Mac Master es ya una primera víctima de un tratamiento absolutamente arrogante e impositivo por parte de este Gobierno.

Senador, ¿se siente seguro en este Gobierno?

Yo lo he dicho claramente, contra mí hay planes muy concretos de actuación ilegal, campañas todos los días en las redes sociales que utilizan toda clase de recursos de desprestigio y descrédito. Es algo muy sucio. Se apela a la calumnia, se apela a toda clase de mentiras y eso, a mi modo de ver, da la talla de cómo trata este Gobierno a sus opositores.

Publicidad

EL PACTO HISTÓRICO RECHAZA LA VIOLENCIA

CONTRA MUJERES CONGRESISTAS DE LA OPOSICIÓN pic.twitter.com/gQdYt05MWn — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) September 28, 2026

¿No se siente seguro?

Se lo reitero: no. Y eso no me da miedo, no me da ningún temor, eso no hace que yo vaya a renunciar a lo que es mi vida política. Pero sí debo decir claramente que contra mí y contra la dirección del Pacto Histórico, contra su bancada, contra las mujeres que son parte de nuestra bancada, se ejercen formas de violencia política, de persecución y se busca sacarnos del escenario público.

¿La comunidad internacional debería estar más pendiente de esto, como lo dicen algunas voces de su partido?

Publicidad

Pues sí, pero en este caso no aquella intervención extranjera que intenta de alguna manera favorecer a este Gobierno. Expresiones de esa intervención ya hemos tenido muchas. Deben ser los organismos multilaterales que pueden jugar un papel de llamado al orden a un gobierno que ha suscrito tratados internacionales que lo obligan al respeto del Estado Social de Derecho.

En contexto: Derecha e izquierda calientan una campaña anticipada en los primeros 54 días de Gobierno

El 7 de octubre se cumplen los primeros dos meses del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, ¿qué tiene para decir?

Publicidad

Este es un Gobierno que en poco tiempo ha correspondido a las definiciones que hicimos desde la campaña electoral. Es un Gobierno que ha entregado nuestra soberanía en términos militares, políticos y económicos. Es un Gobierno que se ha comportado de manera autoritaria y violenta, cuya política en materia de orden público es parte de un espectáculo y no de unos cambios reales. Es un Gobierno corrupto que ha hecho designaciones en los principales cargos del Gobierno y del Estado que tienen claro conflicto de interés con las funciones que deben cumplir. Es un Gobierno cortoplacista que no piensa en el futuro. Esto es solo para mencionar algunos de los rasgos que ya han mostrado el señor De la Espriella y su círculo de gobierno.

¿Qué viene para el país en los cuatro años que siguen del mandatario que ganó democráticamente en las urnas?

Publicidad

Nosotros no vamos a permitir que el país se le entregue al narcotráfico, porque realmente es llamativo que toda la retórica del señor De la Espriella es precisamente que libra una lucha sin cuartel contra el narcotráfico, pero todas sus acciones, cuando uno las revisa a fondo, benefician a sectores que han estado muy ligados al narcotráfico y también al paramilitarismo. Nos vamos a oponer a eso y vamos a defender los derechos sociales y las conquistas que hizo nuestro gobierno en los últimos años. Vamos a salir adelante. Mi mensaje es de responsabilidad y de tranquilidad y también de esperanza al pueblo colombiano en cuanto a lo que va a ser nuestro comportamiento y conducta política.

Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, enfatizó en que "no nos vamos a dejar vetar ni censurar por nadie". Foto: Laura Daniela Salomón Prieto

¿Cómo va a darse eso que usted llama la defensa de las conquistas del anterior gobierno?

Publicidad

Desde todos los planos a los que podemos acceder y a los que nos dan derecho la Constitución y la ley. Vamos a ejercer el control político de una manera muy severa y rigurosa. Vamos a participar y a impulsar la movilización pacífica, organizada pero contundente de la población. Vamos a hacer uso del derecho a la desobediencia civil. Vamos a formular políticas, propuestas, ideas, proyectos de ley para también de una manera propositiva salirle al paso a este proyecto que algunos ya califican de fascista.

Senador, ¿le reconoce algo positivo al actual gobierno?

Difícilmente.

¿Nada en ningún campo?

Difícilmente.

Puede leer: De la Espriella emitió 210 decretos para su “patria milagro”: Congreso reclama agenda

¿Usted cree que el Pacto Histórico volverá a ser poder?

Sin duda. Es la formación más influyente y poderosa que hay en el país. Llaman la atención las energías que se emplean en intentar demeritar o trivializar o minimizar su fuerza. Y eso es directamente proporcional a la influencia y al poder que tiene. Si fuéramos una formación que no tiene ninguna clase de influencia en el país, no veríamos a diario esa intención y ese interés. Nos llama la atención que muchas veces aquí es más el esfuerzo y la energía que se vierte sobre cómo hay que hacer la oposición y no sobre cómo se está haciendo el gobierno.

Publicidad

¿Qué mensaje le entregaría al presidente De la Espriella si se encontrara personalmente con él?

Nosotros somos una oposición seria al señor De la Espriella. Lo primero que le hemos dicho es que debe renunciar a su condición de ciudadano estadounidense para que deje de favorecer de la manera más servil posible los intereses de otro gobierno. Al señor De la Espriella le decimos que no puede tener dos banderas y que tiene que acatar la Constitución que está intentando socavar todos los días con sus decisiones. Debe ceñirse a las leyes y no debe irrespetar la división de los poderes públicos. De la Espriella debe respetar la Constitución Política de Colombia.

Publicidad

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.