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“Tenemos toda la experiencia para volver a gobernar a Bogotá”: Iván Cepeda

El senador Iván Cepeda, líder del Pacto Histórico y de la oposición en la que ahora se ubica la izquierda, reveló la ruta con la que esta tendencia ideológica busca regresar al poder; la primera parada son las regionales de 2027. La capital del país está en los planes. Habló de su relación con el exmandatario Gustavo Petro y de los dos meses que completa el presidente Abelardo de la Espriella como jefe de Estado. “No nos vamos a dejar vetar ni censurar por nadie”, advirtió.

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Daniel Valero
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Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, aseguró que la izquierda busca gobernar nuevamente en Bogotá.
Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, aseguró que la izquierda busca gobernar nuevamente en Bogotá.
Foto: Laura Daniela Salomón Prieto

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¿En qué está ahora la izquierda colombiana, senador?

Estamos en el plano público y de nuestra actividad política generando todas las bases y toda la acción necesaria como oposición política; planteando nuestros puntos de vista sobre la realidad que ha generado el nuevo gobierno y, al mismo tiempo, nuestras propuestas y visiones a futuro. Y, por otra parte, preparando nuestra gran reunión nacional, el congreso fundacional del Pacto Histórico, la movilización social y política en torno a las decisiones que está tomando el Gobierno y también…

Daniel Valero

Por Daniel Valero

DanielValeroR hvalero@elespectador.com
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Comentarios
  • Alvaro(18888)Hace 7 minutos
    Muy honestamente, ¿alguien podría indicar exactamente qué hizo Petro cuando fue alcalde? TM no siempre fue el desastre que es hoy. Las épocas en que no había colados ni vendedores ambulantes y existía la cultura ciudadana terminaron con la alcaldía de Garzón, el primer alcalde de "izquierda". Luego vino Samuel Moreno, el segundo alcalde de izquierda, quien terminó preso por corrupción. Después tuvimos a Petro: todo un desastre en la alcaldía.
  • Mario(16018)Hace 23 minutos
    Claro que sí tienen toda la experiencia, pero en desorganizados y corrupción!
  • Francisco(78033)Hace 38 minutos
    Este repulsivo individuo va a almorzar al Senado y se va sin siquiera oír lo que se está tratando. Un fósil político estalinista.
  • antonio(7747)Hace 49 minutos
    Tenemos toda la experiencia en corrupción….." Escándalo en Ecopetrol: exasesores catalanes de Petro, Manel Grau y Xavier Vendrell, dejan el país "" y dejan ecopetro quebrado, se lo robaron, mas adelante Petro se reunirá con ellos en España para partir la marrana. No hay almuerzo gratis.
  • Luis(22669)Hace 57 minutos
    Fantástico ojalá aprendan que toca trabajar de sol a sol los 365 días del año como a la mayoría y no solo después del martes y sin siestas o fiestas de tres días con festivo y sin agenda privada.
  • Francisco(28018)Hace 57 minutos
    Me preocupa que los nuevos liderazgos de la izquierda sean mujeres jovenes (¿Juliana? ¿Gabriela? ¿Boreal?). La experiencia profesional y personal son fundamentales en cualquier actividad.
  • arturo(6208)Hace 59 minutos
    La basuras del pacto
  • Javier(ti8zq)Hace 1 hora
    Pacto… para no hacer nada. El gobierno de Petro en Bogotá como alcalde no dejó nada. Un montón de peleas en el concejo, ideas, bla, bla y unos estudios a medio hacer de una oportunidad historica que se tuvo para hacer el meteo subterraneo y la desperdició, igual como desperdició 4 años de presidente sin rumbo, agenda ni resultados.
  • antonio(7747)Hace 1 hora
    Sr Cepeda que opina del ROBO de los $10 mil millones de los fondos de la nación por parte de Petro para pagarle a sus abogados para que lo saquen de la OFAC, los dineros públicos no son para resolverle los problemas personales a nadie. Cursa una investigación en su contra por el delito de peculado por apropiación en la comisión de acusaciones de la C de R. Petro pasará a la historia como el presidente mas ladron de colombia. Se tumbó mas de US$ 3 Millones
  • Carlos(63194)Hace 2 horas
    Toda la experiencia para robarse de nuevo a Bogotá, seguro que sí.
  • EDUARDO(72582)Hace 2 horas
    OTRO LUNATICO. Durante cuatro años fue terstigo de la corrupción de PETRO, su familia y el PACTO HISTORICO y se hizo el loco. Eso lo convierte en cómplice de la corrupción.
  • Juan Andres(50764)Hace 2 horas
    Dios nos libre y nos favorezca
  • Gilberto(54899)Hace 2 horas
    PACTO = PUEBLO.
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