Carlos Alonso Lucio: el ideólogo de De la Espriella que nació en las filas del M-19

No tiene contratación con el Estado, no figura dentro de las fichas elegidas por el presidente Abelardo de la Espriella para ninguno de los cargos clave y aún así recientemente visitó los pasillos de Palacio asegurando ser el asesor del mandatario. Carlos Alonso Lucio pasó por la entrada de la carrera octava a la Casa de Nariño en la que suele estar la prensa, saludó a quienes allí se encontraban e hizo todo el proceso que debe hacer un externo para poder acceder a las paredes donde rige el Ejecutivo.

El ideólogo, el líder espiritual cobijado por la iglesia Casa sobre la Roca, el nombre detrás de la “batalla cultural”, el director programático de la campaña y quien estaba encargado del éxito del empalme “anticorrupción” con el que el jefe de Estado marcó su línea de llegada al poder, se ha mantenido en la periferia tras dos apariciones oficiales con el Gobierno —que fueron clave para el inicio de su mandato e incluyeron una cita con la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol. Desde lo público Carlos Lucio no está presente, pero su silencio no significa distancia, pues ha hecho parte del círculo más cercano del presidente, acompañado de otros nombres como Carlos Suárez y Joaquín Gutiérrez —ambos con cargos clave en Ecopetrol y que figuraron como alfiles estratégicos durante la campaña.

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Frente a su papel en el gobierno De la Espriella, las versiones chocan. Algunos aseguran que debido a su historial polémico, su condena por el delito de falsa denuncia y por orden de arriba, a Lucio se le ha mantenido al margen de las decisiones que se toman en el alto gobierno e incluso —tras ser considerado a inicios de agosto— habría sido descartado para ocupar alguno de los ministerios. No obstante, voces oficialistas en el Capitolio reconocen el poder que ha logrado cultivar Lucio y aseguran que su campo de acción se dirigiría a la Asociación Nacional de Cajas de Compensación, un espacio clave en el que, según fuentes consultadas por El Espectador, se mueve un flujo importante de dinero, y por lo tanto, también de poder: solo en 2025 generó ingresos por más de COP 2,4 billones.

Carlos Alonso Lucio y Abelardo de la Espriella en reunión con la USO.

El panorama es agridulce, pues incluso en esa versión, miembros del Centro Democrático sostienen que la puesta en la mira de ese cargo, en el que Lucio quiere tener a alguien de confianza, se dio en medio de un evento de Asocajas en Cartagena, donde “se abrió espacio” pidiendo la cabeza de Adriana María Guillén, actual presidenta del gremio. Algo que, a pesar de su cercanía con el Ejecutivo, no habría visto con buenos ojos, pues aseguran que no existió una consulta previa para llevar a cabo este movimiento.

No obstante, la amistad entre De la Espriella y Lucio es innegable, y es precisamente una de las razones por las que, a pesar de la resistencia, sigue pisando fuerte en el tablero de juego donde su línea política y espiritual tiene un espacio importante. Ha hecho parte de negociaciones al interior del Congreso, se mueve fuertemente en esferas religiosas que abarcan lo digital con su podcast Cívicos y además, su esposa, la exfiscal Viviane Morales fue nombrada en el Ministerio de Educación quien tras su renuncia fue reubicada como alta comisionada para la paz. “Abelardo es una excelente persona, es un gran amigo, es un hombre noble”, sostuvo Lucio en una entrevista con Cambio durante el empalme “anticorrupción” del jefe de Estado.

Abelardo de la Espriella y Carlos Alonso Lucio. Foto: Archivo Particular

El arquitecto de la “patria milagro” —que construyó bajo los pilares de la “extrema coherencia” y el “viva Cristo rey”— hizo entrega del “Arca de Noé” a los victoriosos De la Espriella y su vicepresidente, José Manuel Restrepo, y se encargó personalmente de gestionar el grueso del sistema programático con que se pensaba gobernar al imponerse en urnas. “La idea del Arca de Noé nació como un ejercicio de fe y de obediencia (…) Noé construyó antes de que llegara el diluvio. Construyó porque creyó, construyó porque obedeció, porque entendió que la fe verdadera nunca es pasiva. La fe verdadera trabaja”, dijo durante su discurso en el empalme.

A modo de ritual o de acto espiritual, durante ese evento Lucio entregó los frutos de lo trabajado en espacios donde se gestaron las narrativas de quienes ahora gobiernan, y aún mantiene una posición en la que tiene línea directa con el mandatario. De la Espriella, quien cada día afina más la línea por la que gobierna con cambios dicientes como el del Ministerio del Interior, donde deja atrás a Rodrigo Lara y le abre la puerta a un exprocurador considerado por la oposición como “fundamentalista” y “ultraconservador”, Alejandro Ordóñez.

Carlos Alonso Lucio: la metamorfosis política de quien inició en las filas del M-19

El asesor de De la Espriella llegó a la campaña con una de las historias políticas más complejas del país. “Es la figura más multifacética de la política colombiana actual”, asegura el exsenador José Obdulio Gaviria, quien le conoce por su amplio recorrido en ese mundo.

Su vocación política nació en las filas del M-19 en el año 1979; durante casi diez años estuvo alzado en armas. ¿Cómo llega un joven de en ese entonces 15 años enlistado en la guerrilla a ser el director programático de la campaña de Abelardo de la Espriella? A estas dos versiones de Lucio las separan exactamente 47 años, un proceso de desmovilización, una candidatura a la Alcaldía de Bogotá, varios periodos como congresista, un secuestro, una condena de dos años y medio, la conversión al cristianismo y dos matrimonios y dos divorcios con la misma mujer.

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El vínculo para llegar al “eme” fue su tío Ramiro Lucio, quien ya hacía parte de la guerrilla. Sus labores, que empezaron cuando no había cumplido siquiera la mayoría de edad, iniciaron como mensajero entre militantes recluidos en la cárcel de Bucaramanga y La Picota en Bogotá, y con el paso del tiempo fueron cambiando hasta asumir las armas. Lucio siguió de cerca el proceso de paz con el que el M-19 llegó a su final como guerrilla el 9 de marzo de 1990 y pasó a la vida política como la Alianza Democrática M-19.

Bajo ese partido intentó llegar a la Alcaldía de Bogotá y, tras no lograrlo, fue elegido por la colectividad como representante a la Cámara en 1991, se reeligió en 1994 y posteriormente logró un escaño en el Senado. Aquí se marcó la primera distancia de Lucio con sus raíces políticas, pues esta vez logró los votos con el Movimiento Bolivariano —fundado por él y del que ahora busca su restablecimiento como colectividad política ante el Consejo Nacional Electoral—, y se desmarcó de la Alianza Democrática.

Carlos Alonso Lucio cuando era representante en debate por proceso 8.000. Foto: H. Pinto / Archivo fotográfico EL Espectador

Durante su paso por el Congreso fue uno de los fieles defensores del expresidente Ernesto Samper en el marco del proceso 8.000 —la investigación sobre la entrada de dineros del Cartel de Cali a la campaña presidencial de Samper en 1994. Desde la Cámara y la Comisión de Acusaciones lideró la defensa del mandatario, argumentando la invalidez y la manipulación de las pruebas, causa a la que se unió quien se convertiría en, sus palabras, en “el amor de su vida”, Viviane Morales, también senadora en ese momento.

A pesar de su victoria, Lucio dejó su puesto en el Congreso en 1998 debido a los líos judiciales que enfrentó en la Corte Suprema, donde finalmente sería condenado a dos años y medio de cárcel por falsa denuncia el 14 de agosto del 2000 -además de tener una inhabilitación para ocupar cargos públicos por 25 años-. Previo a la sentencia el entonces senador salió del país y pidió asilo político en Cuba, entró ilegalmente a Colombia y fue secuestrado el 9 de julio de ese año por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de Carlos Castaño. Lo liberaron 10 días después, el 19 de julio, con la única condición de que cumpliera con la condena de la que huía, razón por la que fue entregado a las autoridades.

Carlos Alonso Lucio y Viviane Morales tras liberación de Lucio. Foto: Emilio Mejía / Archivo fotográfico El Espectador

“Cuando Carlos Castaño me secuestró para matarme, yo hice mi conversión. Me arrodillé y le pedí a Dios que me salvara. Desde ese momento la fe y el cristianismo son muy importantes en mi vida. Cuando llegué al cristianismo yo ya tenía una trayectoria política”. Estas son las palabras con las que Lucio ha explicado en diferentes momentos cómo llegó la fe a su vida, factor que se convertiría en determinante para su forma de hacer política de allí en adelante.

Durante el pago de su condena, en la cárcel de La Picota, en Bogotá, Lucio declaró su amor ante los ojos de Dios. En la iglesia Casa sobre la Roca oficializó, por primera vez, el romance que se había gestado con la congresista Morales en los pasillos del Capitolio. Su amor, como si de una novela se tratase, tuvo episodios complejos, y terminó ante la ley en las dos ocasiones en las que lo celebraron en la iglesia. Sin embargo, en el presente ambos aseguran que mantienen una relación amorosa, a pesar de no convivir en el mismo techo y han trabajado en varios proyectos juntos luego de que Lucio volviera. Uno de los factores que afectó esa relación fue el proceso en el que Lucio participó en las negociaciones entre el gobierno de Álvaro Uribe (primer mandato) y las AUC en Santa Fe de Ralito.

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Viviane Morales y Carlos Lucio en su matrimonio en la Iglesia Casa sobre la Roca. Foto: Ingrid Reyes

La construcción del ideólogo que ahora marca la línea del presidente Abelardo de la Espriella surgió de la metamorfosis política que lo llevó de la izquierda militante a la derecha más conservadora. Con la religión como bandera defendió referendos en contra de la adopción igualitaria y es el cerebro detrás de la “batalla cultural” que está librando el jefe de Estado. Su papel ha sido determinante y a su alrededor se mantiene una especie de silencio que miembros de su iglesia, Casa sobre la Roca, y sus compañeros de militancia prefieren no perturbar.

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