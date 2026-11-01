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Carlos Alonso Lucio: el ideólogo de De la Espriella que nació en las filas del M-19

El director programático de la campaña del ahora presidente, Abelardo de la Espriella, es una de las figuras más enigmáticas de la política colombiana. Detrás de la cercanía que mantiene con el jefe de Estado persiste la historia de una metamorfosis ideológica.

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Luna Mejía Farías
Luna Mejía Farías
Carlos Alonso Lucio a lo largo de su historia política.
Carlos Alonso Lucio a lo largo de su historia política.
Foto: El Espectador

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No tiene contratación con el Estado, no figura dentro de las fichas elegidas por el presidente Abelardo de la Espriella para ninguno de los cargos clave y aún así recientemente visitó los pasillos de Palacio asegurando ser el asesor del mandatario. Carlos Alonso Lucio pasó por la entrada de la carrera octava a la Casa de Nariño en la que suele estar la prensa, saludó a quienes allí se encontraban e hizo todo el proceso que debe hacer un externo para poder acceder a las paredes donde rige el Ejecutivo.

El ideólogo, el líder espiritual cobijado…

Luna Mejía Farías

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano. lmejia@eleespectador.com
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Comentarios
  • Lucila(60806)Hace 3 horas
    Con razôn!!!! este gobernante hace y dice tanta bestialidad y comete tantos desafueros,con ese ideôlogo,que pasô por todas las lîneas de violaciôn de la ley . Es el mismo ideôlogo de RALITO!!! RECUERDAN ??? SÏ…..los PARAS… entonces,por quê calla todo el paîs y los TRES PODERES….. dônde estân?
  • javier(96673)Hace 11 horas
    Todo el tiempo renegado y oportunista.
  • Le Lion(27991)Hace 17 horas
    Este si es de la izquierda buena o sea que no hay que extriparlo ,pobre Abelardin con esas compañias de tan mala calaña .
  • Yimmy(68264)Hace 23 horas
    Ese Lucio se las trae, juega con Dios y con el diablo!
  • Tocayo50(5582)01 de noviembre de 2026 – 18:45
    De veras que este señor si que es un verdadero Rasputin. La naturaleza humana nunca deja de sorprender con parir cada cierto tiempo esta clase de personajes que nunca son para bien sino para hacer daño y mas daño.
  • Sebastián(62894)01 de noviembre de 2026 – 14:47
    No es de sorprenderse que le estén preparando un ministerio a este individuo. En este mes sale un "indisciplinado" de la Patria milagro y Lucio ocupa ese ministerio o instituto del gobierno
  • Olegario(51538)01 de noviembre de 2026 – 13:05
    Es el problema de los sectarios como este Lucio o Bustamante, de un momento a otro dan volantines que los ubican en el otro extremo del espectro: antes, marxistas convencidos; luego, fachos declarados. Sucede especialmente dentro de las toldas izquierdistas. No he conocido fachos de derecha que se conviertan a la izquierda.
  • Mario(d84e7)01 de noviembre de 2026 – 12:05
    Lucio y…otras yerbas del pantano. Me pregunto¿quién puede ser ideologo a pesar de que no tiene ideologia? Guerrilero, AUC, convicto, estafador , mosquetero, pastor, abelardista , no le falta sino presentarse como monje budista, Eso si es"…figura más multifacética de la política colombiana …" ¿ Para bien de la política ? o… ??
  • UJUD(9371)01 de noviembre de 2026 – 11:12
    ¿Quién o quénes manejan actualmente el negocio Casa sobre la roca ?
  • Pericles(5635)01 de noviembre de 2026 – 10:02
    A este reportaje le hace falta un buen pedazo. Sugiero conplementar con el podcast de Maria Jimena Dusán donde afloran otras tantas perlas de este siniestro personaje. Si cambias de bando con frecuencia es que nunca has sabido en realidad qué quieres.
  • Cordillerano(64187)01 de noviembre de 2026 – 09:09
    Si a un comentario a el E.E. le aparece el muy "familiar" el aviso de advertencia «Tu comentario fue enviado y está pendiente de moderación», muy frecuente desde el pasado 7-ago-2026, no es censura, solo una gestión «políticamente correcta» en el manejo de la información
  • Cordillerano(64187)01 de noviembre de 2026 – 09:07
    El Espectador no puede estar mas parcializado y ENTREGADO al gobierno de la patria milagro; todo, si todo comentario que vaya en dirección contraria al gobierno de la patria milagro y su presidente ADLE será CENSURADO: «Tu comentario fue enviado y está pendiente de moderación.»
  • Cordillerano(64187)01 de noviembre de 2026 – 09:05
    El Espectador no puede estar mas parcializado y ENTREGADO al gobierno de la patria milagro; la nota que precede con mi nombre la escribí falseando totalmente la que me fue imposible publicar por abierta y descarada CENSURA.
  • Cordillerano(64187)01 de noviembre de 2026 – 09:02
    Las cosas muy buenas que dan estas democracias, un joven noble e impoluto con una trayectoria sin tacha, que no conoce la intriga y la maldad, injustamente condenado, un mentor de la paz y la convivencia de la patria milagro y reconocido por sus desinteresadas gestiones, ahora el ilustre presidente ADLE reconociendo sus grandes calidades humanas e idoneidad, lo promueve para la presidencia del gremio de las Cajas de Compensación. Justísimo reconocimiento en espera de otras altas designaciones.
  • Enrrique(25171)01 de noviembre de 2026 – 08:34
    Sospechosamente paso por alto, casi nada, que Carlos A. Sucio también fue lavador de miles de narcodolares del cartel de Cali, haciéndoles campaña y recogiendo firmas contra su extradición, a través del "jineteo" en cuentas bancarias de miles de incautos. Su tío narco-gerrillo y gestor Ramiro Lucio fue también compadre-socio de los Rodriguez orejuela, recuerden su condena por lavado de activos de 2006. Cristo, Reí !….. Bienvenido(a)s ratitas … al "Arca de Noel"
  • Julio César(69508)01 de noviembre de 2026 – 08:21
    Es un despropòsito mayùsculo calificar de ideòlogo a quien carece de firmeza en sus convicciones, y se convierte en arribista del mejor postor.
  • Carlosé Mejía(19865)01 de noviembre de 2026 – 08:18
    Este repugnante sujeto, falso hasta los tuétanos, es uno de los más peligrosos "asesores" de De la Espriella. Su pose religiosa es, por supuesto, otra de sus tantas capas de mentira y oportunismo. Con el vejete afeminado José Obdulio Gaviria son las dos "joyas" principales del Tigre. ¡Qué asco!
  • Alfredo(60991)01 de noviembre de 2026 – 08:10
    Este estafador, sínico y embaucador de mujeres necesitadas es de lo peor que ha podido surgir en la esfera política del país. Es un ser despreciable y sin escrúpulos, digno asesor de Abelardo. Entre los dos, que entre el diablo y escoja.
  • David(0vhxw)01 de noviembre de 2026 – 08:06
    Con Abelardo y lucio pa qué más…..
  • Beto(28107)01 de noviembre de 2026 – 08:04
    Es el José Obdulio de ADLE, transitan como el péndulo, de acuerdo a conveniencia
  • Carlos Alfredo(jc2xg)01 de noviembre de 2026 – 07:50
    Gran columna, ilustrativa de la vida de un personaje oscuro, audaz para mezclar la política y la fe, poniendo esta al servicio de la primera. No creo que su silencio dure mucho. Es una tipologia de ser que siempre buscará audiencia y reconocimiento.
  • alenpe(67430)01 de noviembre de 2026 – 07:19
    Dn Carlos es posible que a Ud también lo destripe el Jack criollo con todas las políticas en contra del pueblo .
  • Marco(53341)31 de octubre de 2026 – 23:47
    Como buen ex integrante del M-69, le gustan las drogas, las put@s o la plata. No es raro que un charlatán camaleónico como este, de bandazo en bandazo, haya terminado de cristiano y asesor político haciendo billete.
  • Carlos Federico(ar680)31 de octubre de 2026 – 22:14
    Al igual que sucede en el Centro Democrático con José Obdulio, Rosemberg Pabón, Ever Bustamante, Otty Patiño, Angelino Garzón, etc., en Defensores de la Patria, también hay exguerrilleros buenos, los que están con ellos haciendo política de extrema derecha; en cambio, los exguerrilleros progresistas cómo Petro, son un cáncer que hay que destripar
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