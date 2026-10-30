Consejo de Seguridad renueva mandato de Misión de la ONU, pero excluye la reforma rural

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovó el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz hasta octubre de 2027. Sin embargo, tras una votación de 15 a favor de la ponencia, también excluyó la veeduría sobre la implementación de la Reforma Rural Integral de las labores de esa organización. La solicitud se había presentado en el último encuentro del Consejo por petición del gobierno de Abelardo de la Espriella argumentando que ese punto supera las capacidades de la Misión y trasciende a política de Estado.

La decisión, tomada de forma unánime, respaldó la ponencia de Reino Unido y llega después de la solicitud que expuso el canciller Omar Bula el pasado 12 de octubre. De acuerdo con esa delegación, es importante mantener el Acuerdo de Paz. "Diez años después las lecciones están claras. Proteger lo que se ha conseguido con el acuerdo y hacer frente a los problemas de seguridad no es incompatible", expuso la delegación de Reino Unido para sustentar su ponencia. A ello, puntualizaron en los resultados de la desmovilización de más de 11.000 excombatientes, a la par de los retos que han surgido una década después de lo pactado en La Habana.

Publicidad

En contexto: Gobierno pide excluir reforma rural de Misión de Verificación de la ONU al Acuerdo de Paz

En este sentido, el mandato de la Misión de Verificación de la ONU, hoy en cabeza de Miroslav Jenca, tendrá únicamente competencias en dos puntos del Acuerdo: seguridad de desmovilización y reintegración. La medida obtuvo respaldo de otras delegaciones, aunque de forma paralela también se expresaron reparos en el apartado rural, uno de los ejes clave de lo firmado con las Farc y que contempla el punto 1 de ese tratado.

China indicó que "el proceso de paz debe seguir avanzando. La resolución acoge con agrado los avances en el proceso de paz, reconociendo que subsisten dificultades en materia de violencia, conflicto y requiere de un esfuerzo conjunto por las partes que permita resolver los problemas pendientes. China espera que el gobierno una a todos los segmentos de la sociedad, coordinándose con la sociedad civil y adaptando medidas que mejoren la calidad de vida. Por otra parte debe reforzarse la seguridad y la estabilidad".

Con 15 votos a favor (de forma unánime), el Consejo de Seguridad renovó el mandato de la Misión de las Naciones Unidas sobre el Acuerdo de Paz de 2026, pero excluye la reforma rural de esta tarea. El órgano de la ONU atendió la solicitud del gobierno de Abelardo de la Espriella… pic.twitter.com/qXou7DreeJ — El Espectador (@elespectador) October 30, 2026

El delegado de ese país, quien emitió su discurso al lado del embajador ante la ONU, Mauricio Gaona, también se pidió combatir las economías rurales e impulsar el desarrollo en los sectores rurales. "Esperamos que el Gobierno invierta más recursos en zonas remotas a infradesarrolladas promoviendo una paz sostenible", pidió el delegado del gobierno de Xi Jinpin.

Le sugerimos: Los alcances que tendría retirar mandato de Misión de Verificación sobre la reforma rural

Otras delegaciones como Pakistán, Panamá y Letonia, celebraron que la Misión de Verificación de la ONU se mantenga su vigencia, al menos hasta 2027. Todos puntualizaron en los avances de este Acuerdo, aunque se puntualizó en una necesidad de estabilizar la seguridad en el país. Sin embargo, otros como Rusia o Dinamarca también cuestionaron la no continuidad del mandato sobre la reforma rural integral, que se ha configurado como un eje primario para este Acuerdo.

El designado por Vladimir Putin indicó que "el cambio de gobierno y políticas estatales en Bogotá no debe impedir que el compromiso con la aplicación del Acuerdo de Paz final y el apoyo internacional se mantenga. También abogamos por una aplicación integral del Acuerdo y en particular las disposiciones sobre la reforma agraria y la justicia de transición. Es importante para las víctimas del conflicto y los excombatientes que han adoptado por la vida civil". "Nosotros deploramos que se haya excluido del mandato de acompañamiento de la reforma agraria", dijo la delegación rusa. También dijeron que se muestran optimista en que el gobierno de Abelardo de la Espriella siga en cooperación con la Misión.

Lea: Vicepresidente de EE. UU., J. D. Vance, visitará Colombia para reunirse con De la Espriella

RESPALDO UNÁNIME DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU A COLOMBIA : @ABDELAESPRIELLA



Con 15 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra, el Consejo de Seguridad aprueba resolución sobre Misión de Verificación en Colombia con nuevo enfoque: Sin seguridad, la paz es solo una idea. pic.twitter.com/zf5rbWVzg6 — J. MAURICIO GAONA (@JMauricioGaona) October 30, 2026

El pleno del Consejo de Seguridad mantuvo su respaldo al proceso de paz que se enmarca en su décimo aniversario y que entrará, con la actual jefatura de Estado, en el tercio final de su implementación. La petición de excluir la reforma rural, que se integró apenas e 2023, ya se venía contemplando en la Casa de Nariño, tal como lo informó El Espectador. En efecto, la medida fue articulada con el Ministro de Agricultura en cabeza de Indalecio Dandong Baquero.

Tras la exposición de motivos, algunas fuentes de este diario indicaron que, si se toca lo relacionado con la reforma rural, su mandato quedaría golpeado; mientras que otras voces señalan que ya habría un acuerdo para mantener su operatividad con las mismas reglas. Y aunque la medida está sujeta a la votación de los países miembros del Consejo de Seguridad, ya hay claridad sobre la nueva apuesta en esta materia por parte del gobierno De la Espriella.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.