Caso pasaportes se enreda aún más por el cruce de mensajes entre los protagonistas

Este diario conoció el cruce de mensajes entre la Imprenta Nacional y los proveedores de Portugal que evidencia…

La suspensión provisional de los convenios de pasaportes firmados entre el gobierno y la Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal sigue generando incertidumbre en torno a la continuidad de un servicio esencial para el país. Tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tanto la Cancillería como la Imprenta Nacional se mueven para cumplir el fallo tratando de entender cómo garantizar la expedición de los documentos.

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Este diario conoció el cruce de mensajes entre la Imprenta Nacional y los proveedores de Portugal que evidencia el caos que generó la medida judicial. La entidad colombiana, según reposa en varios correos, ordenó suspender el envío de miles de libretas para cumplir el fallo, pero desde la Casa da Moeda respondieron que ya se había preparado un lote con más de 190.000 libretas para el mes de septiembre.

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Desde Portugal señalaron que los documentos ya estaban embarcados en varios vuelos programados para el 8 y 9 de este mes, pero la Imprenta envió un correo informando que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había ordenado la suspensión y agregando que, si se continuaba con el envío, Portugal lo hacía por su cuenta y riesgo y Colombia no pagaría fletes, almacenamiento, nacionalización y ningún gasto asociado.

Este cruce de mensajes demuestra la tensión que generó la decisión del juez, pero también la incertidumbre en torno a lo que viene. La Cancillería pidió claridad sobre el fallo, ya que, advirtió, ordenó suspender los convenios, pero al mismo tiempo exigió a la entidad y a la Imprenta garantizar de manera ininterrumpida el servicio de pasaportes.

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Según la entidad a cargo del canciller Omar Bula, para implementar un esquema alternativo de pasaportes se requerirán al menos tres meses de trámites administrativos, presupuestales y contractuales. Además, la cartera señaló que ya tiene en su poder un inventario enviado antes de la suspensión, pero que para convertirlas en pasaportes válidos se requiere el proceso de personalización, actividad que estaba regulada en los mismos acuerdos frenados.

Así las cosas, la Cancillería le pidió al tribunal explicar cómo pueden proceder sin incurrir en un desacato. Además, le solicitó al magistrado del caso que modifique o adicione el auto para autorizar expresamente el uso y personalización del lote disponible.

Tras conocerse el fallo, el canciller Bula y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, dijeron que Colombia tiene en stock 600.000 pasaportes, 410.000 en este momento y 190.000 que llegarán próximamente, pero lo cierto es que estos últimos son los que la Imprenta ordenó detener. Según el jefe de la diplomacia, desde ya trabajan en asegurar la continuidad de la expedición de los documentos y no es necesario que los ciudadanos hagan “correrías” a los puntos de la Cancillería, embajadas o gobernaciones.

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