“No somos una izquierda cerrada”: Felipe Harman plantó las bases para las regionales de 2027

En este momento tengo ciertas responsabilidades políticas delegadas, muchas veces, por el compañero Gustavo Petro. Tengo un muy buen relacionamiento con la bancada y responsabilidades concretas que se han venido tramitando en este mes y medio que lleva el Congreso. Pero soy un militante activo de la fuerza política, estoy convencido de su propuesta de país. Tenemos que hacer una reflexión interna seria sobre lo que significó el gobierno, pero lo más importante es seguir en la actividad política…

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En este momento tengo ciertas responsabilidades políticas delegadas, muchas veces, por el compañero Gustavo Petro. Tengo un muy buen relacionamiento con la bancada y responsabilidades concretas que se han venido tramitando en este mes y medio que lleva el Congreso. Pero soy un militante activo de la fuerza política, estoy convencido de su propuesta de país. Tenemos que hacer una reflexión interna seria sobre lo que significó el gobierno, pero lo más importante es seguir en la actividad política organizando a la gente y dándole también esperanza a ese pueblo colombiano que de alguna manera se siente identificado con las transformaciones que se tejieron en los últimos cuatro años.

¿Cómo ha sido la transición en el retorno a la oposición?

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Tenemos un enorme reto: volver a construir un marco de referencia para la oposición y que no sea como la que hacíamos antes, como en el gobierno de (Álvaro) Uribe o en el gobierno de (Juan Manuel) Santos. Hoy tenemos que dar un salto cualitativo enorme, tenemos que refrescar el lenguaje y las comunicaciones, las formas en las que nos dirigimos a los colombianos. También tenemos que construir los cimientos muy serios y muy sólidos de lo que significa la organización y la movilización social.

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¿Buscan que de nuevo se unan sectores que se terminaron alejando durante la administración de Gustavo Petro?

Eso puede ser parte de un descuido que tuvimos en el gobierno con bases que se identifican como clase media aspiracional, y para las cuales de alguna manera también hay que ofrecerles un abanico de alternativas y de propuestas frente a la profundización de la transformación democrática. Ese es el reto sustancial que tenemos, dar un salto cualitativo como la primera fuerza política que somos en Colombia.

¿Cuáles fueron los errores que cometieron durante la campaña?

Tuvimos errores de campaña y tuvimos errores de gobierno. Creo que hay que hacer una reflexión crítica interna, pero que de puertas para fuera hoy se trata sustancialmente de tener una izquierda que le hable al país, que hable con las distintas fuerzas políticas, que no renuncie jamás a la consolidación de un acuerdo nacional. Necesitamos avanzar sustancialmente en un congreso fundacional democrático con amplia participación de las bases para que se sientan identificadas y reconocidas en la estructura del partido.

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¿Cómo se está organizando ese “congreso fundacional”?

El llamado es que los delegados se escojan de una manera democrática en el marco de una elección abierta, amplia, que también tenga todo el reconocimiento de las bases. Estamos hablando, vuelvo e insisto, de un congreso fundacional de la primera fuerza política del país. Tenemos que consolidar una apuesta que sea lo más democrática posible, lo más deliberante posible, pero con un plan estratégico serio para hacer poder local y consolidarnos. Además, para de alguna manera fusionarnos con un movimiento social que hoy también está pidiendo pista y línea ante situaciones que son muy concretas de la coyuntura nacional.

¿Qué papel va a jugar el expresidente Petro en todo eso?

Va a ser nuestro dirigente máximo. De eso no hay asomo de duda. Y ya a partir de todo esto se desarrollará la estructura suficiente y necesaria para entender a este partido. Aquí no solamente se trata de reaccionar frente a las labores y acciones del gobierno actual, sino también de construir propuestas y alternativas diferentes con la gente. A eso nunca podemos renunciar.

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Si Petro es el líder natural de la oposición, ¿qué papel juega el senador Iván Cepeda?

Iván es y seguirá siendo un importante referente del partido. Es un referente ético y moral. Ya en el tránsito del congreso fundacional estará en los procesos para elegir la dirección nacional, las direcciones departamentales y trazar la hoja de ruta con una política de alianza seria para hacer poder local. El país está planteando espacios para la construcción de propuestas, para que le hablemos a Colombia; espacios para que nuestra política de alianza no solamente se limite con quienes trabajamos en el marco del anterior gobierno, sino que podamos abrirnos mucho más.

¿Quieren ampliar la base de la izquierda?

El reto que tenemos como fuerza política es la responsabilidad de tener una apertura mayor, que nos permita construir y consolidar consensos entre distintos para salvaguardar la democracia que hoy, a nuestro parecer, en este gobierno, está en un importante peligro.

Felipe Harman fue el último director de la Agencia de Tierras en el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿La izquierda está dividida?

Yo no creo. Yo creo es que la izquierda es un proyecto político deliberante, que tiene una presencia apasionada y controversial, que efectivamente tiene posiciones encontradas, que a la gente le fascina discutirlas. Aquí, a diferencia de otros partidos a los que simplemente los une la componenda, todo genera una pasión y un ímpetu importante. Lo importante es catalizar esos escenarios dentro de un espacio como el congreso, para que todo se resuelva democráticamente. Pero yo no creo que existan mayores divisiones internas. Habrá diferencias conceptuales y de interpretación del momento político, y hay que surtirlas internamente, pero con la responsabilidad de lo que significa ser la primera fuerza política del país.

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¿Ya están viendo las elecciones territoriales de 2027?

Somos la primera fuerza política del país y queremos ser la principal fuerza política en las territoriales. Para hacerlo, no solamente se trata de vernos hacia adentro como Pacto, con toda nuestra capacidad de modernización electoral, sino también ser con otros. Hay que hablar desde la alianza por la vida con otros sectores políticos, buscar otros acuerdos, en el marco de un frente amplio por la democracia de este país. Estoy completamente seguro de que, más allá de los territorios donde consideramos que nos fue muy bien en la elección presidencial, podemos hacer apuestas para que mejoremos nuestra correlación. Por eso, se necesita de otros, organizar conversaciones con otros sectores políticos, hablar bajo otras dinámicas.

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¿Cuáles son esos otros sectores?

Queremos hablar con sectores progresistas, con sectores de centro, con sectores liberales, queremos hablar con sectores políticos de distinta índole. Vienen apuestas regionales que nos permitirán articularnos, pero primero debemos organizar la casa. Eso significa llegar a un congreso consolidado en el que tengan cabida nuestras bases, nuestros liderazgos naturales y nuestros militantes.

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En la elección del presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien es del Centro Democrático, se habló de “petrouribusmo”. ¿Eso existe?

No, pero las conversaciones con el Centro Democrático han sido francas, abiertas y se han dado en el marco de nuestra gran diferencia. Ni el uribismo ha renunciado a su plataforma ideológica, ni el petrismo ha renunciado a su plataforma ideológica. Lo que pasa es que, sin renunciar a nuestras diferencias, sí podemos encontrar puntos en común, por ejemplo, en algo básico como la separación de poderes. Se trata del respeto por la dignidad del Congreso. Esos asuntos básicos habilitan la posibilidad de que nos pongamos de acuerdo de forma táctica, pero eso no significa ni que nos fusionemos ni que somos lo mismo.

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Al expresidente Petro le critican precisamente eso que ahora la izquierda dice defender…

Yo creo que nosotros, aparte de que tenemos que hacer una reflexión interna de lo que fue la institucionalidad colombiana en nuestro gobierno, necesitamos una reflexión autocrítica. Tenemos que plantear abiertamente que no necesariamente nuestro comportamiento político se reduce a lo que haya hecho o no haya hecho el gobierno del presidente Petro. Hoy la coyuntura es otra, hoy las situaciones y circunstancias son otras. Y si cometimos errores o no cometimos errores en el gobierno, o si en su momento tuvimos o no controversias, pues no va a reducir el margen de acción política que hoy tenemos y la responsabilidad que tenemos como la primera fuerza política.

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¿Habrá más acuerdos entre el petrismo y el uribismo?

Nosotros vamos a estar respaldando el avance de las transformaciones democráticas del país. Y si eso significa un acuerdo táctico, concreto y coyuntural con el uribismo para una situación específica, pues no tenemos inconveniente en conversarlo. Hoy, como fuerza política, tenemos la posibilidad de hablar con todas las fuerzas de este país, incluso en el marco de consensos que superan nuestras diferencias. Un ejemplo es lo que pasó tras el terremoto, porque el Gobierno debería convocar a todas las fuerzas políticas, incluyéndonos, para consolidar la base de un acuerdo nacional que lidere el programa de reconstrucción. Nosotros no somos una izquierda cerrada, ni sectaria que solamente habla entre sí. Estamos abiertos a generar esos desarrollos.

Bien por conversar con @ClaudiaLopez, y con el país político y social entero.



La izquierda que se encierra, que no habla con nadie, que todo le parece equivocado, que no parte de la realidad concreta, que señala desde el pedestal a los demás, es la favorita para quienes… — Harman Felipe (@harmanfelipe) September 10, 2026

¿Qué cree que va a pasar con la jurisdicción agraria que usted promovió desde la anterior administración?

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Hay una sentencia de la Corte Constitucional por una demanda que yo interpuse, en la cual se dijo que la jurisdicción agraria debe estar en firme en 2027 y que necesita del procedimiento contencioso administrativo con la aprobación de su ley ordinaria. O sea, ya hay una orden de la Corte. Eso también implica el reto sustancial que tiene el Consejo Superior de la Judicatura en torno a cómo estructurar desde 2027 el funcionamiento de esta jurisdicción. No solo se depende del Congreso, también hay otras ramas del poder público involucradas. Lo clave y lo sustancial es que se cumpla esa sentencia.

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