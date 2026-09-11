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¿Quiénes fueron los mejores congresistas de la última legislatura? Así está el ranking

Estos fueron los legisladores mejor calificados del último periodo del cuatrienio 2022-2026 de acuerdo con el Panel de Opinión de Cifras y Conceptos. El estudio también arrojó la lista de entidades con mejor imagen entre los ciudadanos.

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Redacción Política
11 de septiembre de 2026 – 07:08 a. m.
La plenaria de la Cámara escuchó las propuestas de los 10 aspirantes a la Contraloría General.
El Congreso en pleno.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Se conoció la lista de los mejores senadores y representantes a la Cámara del último periodo legislativo. La decimoctava versión del Panel de Opinión entregó el ranking de acuerdo a lo que piensan los líderes de opinión. La más reciente medición sobre la gestión de los congresistas ubicó a la exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia a la cabeza (Centro Democrático), tras alcanzar un 13 % de respaldo. El listado continúa con un triple empate en el segundo lugar, donde Ariel Ávila (Alianza Verde), Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Angélica Lozano (exsenadora del Verde) registran un 9 % de favorabilidad cada uno, seguidos por Norma Hurtado (La U), quien completa el grupo principal con el 6 %.

Y en la parte media de la tabla, el Panel de Opinión refleja una estrecha disputa entre el excongresista Guido Echeverri, JP Hernández (ambos de la coalición Alianza Verde) y la hoy exsenadora María José Pizarro (Pacto Histórico), pues los tres obtuvieron un 5 % de apoyo.

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En el caso de la Cámara, quien aparece liderando es la entonces representante Jennifer Pedraza, quien hoy ya se encuentra en el Senado, con el aval de Dignidad y Compromiso. Ella, quien durante los últimos cuatro años abanderó varios casos de control político, tiene un 14 % de respaldo. La sigue otro legislador que dio el salto entre las cámaras, Andrés Forero, del Centro Democrático, férreo opositor al pasado gobierno de Gustavo Petro, con el 8 %.

Los primeros puestos de la lista la completan los hoy exrepresentantes Juan Carlos Lozada (Liberal), Daniel Carvalho (Alianza Verde) y Martha Alfonso (Alianza Verde y Pacto), los tres con un 7 %. Lozada y Carvalho fueron reconocidos por ser críticos del gobierno Petro sin entrar en los bloques opositores de derecha y Alfonso sí fue defensora del proyecto petrista y de sus reformas, aunque también tuvo diferencias con el gobierno. Catherine Juvinao (Alianza Verde) y María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico), quienes siguen en la Cámara, siguen en el listado con un 6 %.

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