Centro de Memoria designa nueva directora para el Museo de la Memoria: ¿de quién se trata?

El director del Centro Nacional de Memoria Histórica, D’mar Córdoba, designó a la jefe de la Oficina Asesora Jurídica para que haga las veces de directora encargada del Museo de la Memoria en la ciudad de Bogotá. Como pudo conocer El Espectador a través de la resolución 293 del 9 de noviembre de 2026, el CNMH ordena "encargar a la servidora Carol Melissa Chinchilla, quien se desempeña como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, en el empleo de Director Técnico, Código 0100, Grado 24, de la Dirección de Museo de la Memoria Histórica, para asumir…

El director del Centro Nacional de Memoria Histórica, D’mar Córdoba, designó a la jefe de la Oficina Asesora Jurídica para que haga las veces de directora encargada del Museo de la Memoria en la ciudad de Bogotá. Como pudo conocer El Espectador a través de la resolución 293 del 9 de noviembre de 2026, el CNMH ordena "encargar a la servidora Carol Melissa Chinchilla, quien se desempeña como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, en el empleo de Director Técnico, Código 0100, Grado 24, de la Dirección de Museo de la Memoria Histórica, para asumir las funciones señaladas en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente, sin separación de las funciones de su empleo titular".

Aunque en un principio fuentes del alto gobierno le aseguraron a este medio que sería Córdoba quien estuviese al frente del Museo en ese cargo, miembros del Centro de Memoria sostienen que este movimiento se dio debido al poder que ha logrado conseguir Chinchilla en medio del cambio de administración. Lo cierto es que ahora asume un proceso que ha presentado varios frenos a lo largo de su construcción y que debería entregarse a más tardar en el año 2028, que es hasta la fecha que tiene asignación presupuestal para terminar de ser construido.

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Chinchilla llega al puesto tras una breve designación de Natalia Barón para ese puesto, quien nunca llegó a posesionarse oficialmente como directora. Estos movimientos se dieron tras la renuncia de Adriana González, quien estuvo al frente de la dirección del Museo durante el gobierno Petro y presentó su carta de salida luego de un mes en la administración De la Espriella.

Vea aquí el nombramiento completo:

La construcción de este Museo se reanudó en marzo de este año, después de tres años de parálisis marcados por problemas contractuales, disputas judiciales y falta de recursos. El proyecto que está pensado como uno de los principales espacios para narrar el conflicto armado colombiano entró en una fase que busca, al menos, abrir parcialmente el edificio al público finalizando el primer trimestre del 2027, y toda la obra en 2028.

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La Fase II contempla la culminación del vestíbulo principal, que contará con áreas de recepción para los visitantes, una tienda, una cafetería y espacios exteriores de acceso. Asimismo, en el segundo piso estaba pensado habilitarse una nueva sala de exposiciones y un área de oficinas para que el equipo del museo comenzara a trabajar desde el edificio. El propósito es poner en funcionamiento estos espacios básicos y permitir una apertura parcial del proyecto, mientras avanzan las obras del resto del complejo.

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