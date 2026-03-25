Centro Democrático pierde una curul en Senado tras condena a Ciro Ramírez

El senador Ciro Ramírez durante un debate sobre el presupuesto nacional en la plenaria de la Cámara, el 11 de septiembre de 2025 (imagen de referencia). Foto: El Espectador - José Vargas

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El Centro Democrático definitivamente perdió la curul del senador Ciro Ramírez, luego de que la Corte Suprema lo condenara a 23 años de cárcel al confirmarse que lideró una organización criminal para desviar más de COP 90.000 millones en convenios públicos.

La colectividad que lidera el expresidente Álvaro Uribe logró 1,9 millones de votos para el Senado en 2022, por lo que consiguió 13 escaños en esa corporación.

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No obstante, al ser esta una condena penal por corrupción, el partido se quedará con 12 senadores por la figura de la silla vacía. En efecto, apenas quede ejecutoriado el fallo del alto tribunal, Ciro Ramírez pierde su credencial de legislador y, por lo mismo, la colectividad uribista ese cupo.

De hecho, hace algunos meses, cuando logró su libertad por el mismo caso y aún no había sentencia, Ramírez salió de La Picota y reclamó su puesto en el Congreso, lo que le permitió temporalmente al Centro Democrático tener a sus 13 senadores completos.

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“Ratifico mi inocencia en este proceso, en las 438 páginas no hay una sola que haya demostrado certeza de la conducta como lo exige la ley. Interpondremos recurso de apelación y tenemos la esperanza que esta sentencia se pueda revocar en segunda instancia”, precisó el aún legislador.

Como esta decisión judicial llega en plena campaña electoral, y Paloma Valencia es la candidata presidencial de esa colectividad, los pronunciamientos desde el partido de oposición y en el oficialismo no se hicieron esperar.

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En efecto, la candidata Valencia aseguró que respeta las decisiones judiciales y que espera que haya decisiones en segunda instancia.

“Acompañaremos con todo empeño la lucha anticorrupción. Jamás seremos complacientes con la corrupción de nadie. Manos limpias siempre. Esperamos que en instancias superiores el senador Ciro Ramírez pueda demostrar su inocencia”, precisó la también senadora.

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Desde la Casa de Nariño quien se pronunció fue el presidente Gustavo Petro, quien lleva varias semanas impulsando la aspiración de Iván Cepeda como el candidato que le puede dar continuidad a su proyecto político.

“Este senador del Centro Democrático lo dejaron salir por un tiempo y su cargo para votar en contra de la consulta popular y en las elecciones. Ahora se hace justicia. Corruptos votando contra el pueblo”, enfatizó Petro.

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Lo que sigue ahora, de acuerdo con fuentes del Congreso, es que se defina judicialmente el momento en que la sentencia quede ejecutoriada para determinar la salida de Ramírez del Senado. Esa notificación se hace directamente entre las entidades.

En todo caso, para el periodo 2026-20230, este mismo partido logró 3 millones de votos al Senado, por lo que obtiene al menos 17 escaños en esa corporación. El recién condenado no aspiró a su reelección.

Respetamos las decisiones de la justicia. Acompañaremos con todo empeño la lucha anticorrupción. Jamás seremos complacientes con la corrupción de nadie. Manos limpias siempre.



Esperamos que en instancias superiores el senador Ciro Ramírez pueda demostrar su inocencia. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 25, 2026

Este senador del Centro Democrático lo dejaron salir por un tiempo y su cargo para votar en contra de la consulta popular y en las elecciones.



Ahora se hace justicia. Corruptos votando contra el pueblo. https://t.co/BeVexjFCrq — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 25, 2026

Ratifico mi inocencia en este proceso, en las 438 paginas no hay una sola que haya demostrado certeza de la conducta como lo exige la ley. Interpondremos recurso de apelación y tenemos la esperanza que esta sentencia se pueda revocar en segunda instancia. pic.twitter.com/e1KV5HGF1w — Ciro Alejandro Ramirez (@CIROARAMIREZ) March 25, 2026

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