Publicidad

Home

Política

Centro Democrático pierde una curul en Senado tras condena a Ciro Ramírez

El Centro Democrático se queda sin una curul en Senado tras la condena a Ciro Ramírez; tendrá 12 escaños para lo que resta del periodo. La candidata Paloma Valencia se pronunció.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
26 de marzo de 2026 - 12:21 a. m.
El senador Ciro Ramírez durante un debate sobre el presupuesto nacional en la plenaria de la Cámara, el 11 de septiembre de 2025 (imagen de referencia).
El senador Ciro Ramírez durante un debate sobre el presupuesto nacional en la plenaria de la Cámara, el 11 de septiembre de 2025 (imagen de referencia).
Foto: El Espectador - José Vargas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Centro Democrático definitivamente perdió la curul del senador Ciro Ramírez, luego de que la Corte Suprema lo condenara a 23 años de cárcel al confirmarse que lideró una organización criminal para desviar más de COP 90.000 millones en convenios públicos.

La colectividad que lidera el expresidente Álvaro Uribe logró 1,9 millones de votos para el Senado en 2022, por lo que consiguió 13 escaños en esa corporación.

Más información: Bancada de mujeres del Pacto Histórico de Petro pidió la salida de Hollman Morris de RTVC

No obstante, al ser esta una condena penal por corrupción, el partido se quedará con 12 senadores por la figura de la silla vacía. En efecto, apenas quede ejecutoriado el fallo del alto tribunal, Ciro Ramírez pierde su credencial de legislador y, por lo mismo, la colectividad uribista ese cupo.

De hecho, hace algunos meses, cuando logró su libertad por el mismo caso y aún no había sentencia, Ramírez salió de La Picota y reclamó su puesto en el Congreso, lo que le permitió temporalmente al Centro Democrático tener a sus 13 senadores completos.

Consulte aquí: Casa de Nariño casó puja política con la USO para sostener a Roa en Ecopetrol

“Ratifico mi inocencia en este proceso, en las 438 páginas no hay una sola que haya demostrado certeza de la conducta como lo exige la ley. Interpondremos recurso de apelación y tenemos la esperanza que esta sentencia se pueda revocar en segunda instancia”, precisó el aún legislador.

Como esta decisión judicial llega en plena campaña electoral, y Paloma Valencia es la candidata presidencial de esa colectividad, los pronunciamientos desde el partido de oposición y en el oficialismo no se hicieron esperar.

Otras noticias: Movidas de campaña: alianzas, cambios de última hora y sorteo de Registraduría

En efecto, la candidata Valencia aseguró que respeta las decisiones judiciales y que espera que haya decisiones en segunda instancia.

“Acompañaremos con todo empeño la lucha anticorrupción. Jamás seremos complacientes con la corrupción de nadie. Manos limpias siempre. Esperamos que en instancias superiores el senador Ciro Ramírez pueda demostrar su inocencia”, precisó la también senadora.

Es de su interés: Se profundiza polémica política tras accidente de Hércules de la Fuerza Aérea en Putumayo

Desde la Casa de Nariño quien se pronunció fue el presidente Gustavo Petro, quien lleva varias semanas impulsando la aspiración de Iván Cepeda como el candidato que le puede dar continuidad a su proyecto político.

“Este senador del Centro Democrático lo dejaron salir por un tiempo y su cargo para votar en contra de la consulta popular y en las elecciones. Ahora se hace justicia. Corruptos votando contra el pueblo”, enfatizó Petro.

Entérese de esto: ¿Necesita cambiar su puesto de votación?: Registraduría habilita portales de Transmilenio

Lo que sigue ahora, de acuerdo con fuentes del Congreso, es que se defina judicialmente el momento en que la sentencia quede ejecutoriada para determinar la salida de Ramírez del Senado. Esa notificación se hace directamente entre las entidades.

En todo caso, para el periodo 2026-20230, este mismo partido logró 3 millones de votos al Senado, por lo que obtiene al menos 17 escaños en esa corporación. El recién condenado no aspiró a su reelección.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Ciro Ramírez

Centro Democrático

Paloma Valencia

Álvaro Uribe

Congreso

Corte Suprema de Justicia

 

Lola Cortes(15127)Hace 24 minutos
Lo más repugnante es que el Centro Democrático a sabiendas de la clase de calaña es el tal Ciro le permitió participar en decisiones importantes para el país y que hiciera de adalid de la moralidad y la decadencia pero así de doble moralistas son los de ese partido. En dónde está María Fernanda Cabal que no la oigo.
Carlos Arturo Molina Rios(92784)Hace 1 hora
Éste bandido lo sacaron de la cárcel para votar en contra de los proyectos del progresismo, ahora " quien podrá defenderlo " ?
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.